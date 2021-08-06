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Латвийские пограничники задержали три группы нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

Латвийские пограничники задержали три группы нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

По последним данным Государственной пограничной службы (ГПС), за минувшие сутки на нарушении латвийско-белорусской границы задержаны 28 нелегалов из Ирака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

4 августа в волости Скрудалиенас при проверке пограничники задержали группу, в которую входили 12 иракцев, ранее незаконно пересекших границу.

На основании сообщения бдительного местного жителя 5 августа на автобусной остановке "Варпене" в этой же волости были задержаны еще четверо нелегалов.

Третью группу, состоящую из 12 человек, задержали в окрестностях деревни Лупанды в волости Пиедруяс — в Латвию они попали, переплыв Даугаву на надувной лодке.

По всем фактам нарушения государственной границы начаты уголовные процессы. Все иракцы размещены в центрах содержания задержанных иностранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия рассматривает введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью регионах из-за наплыва нелегалов

Автор: 

Беларусь (7888) Латвия (1331) мигранты (980)


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Топ комментарии
+3
Алеша, туда демократию не несли! И не собирались нести! и в Югославию не несли! Это тебя опять методичка ввела в заблуждение!
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06.08.2021 20:43
+3
"Все иракцы размещены в центрах содержания задержанных иностранцев."

Срочно вывезти на границу , показать направление и дать пинка для ускорения . Литва уже так делает ..
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06.08.2021 21:21
+2
у нас они не выживут..
мы еще слава Богу не доросли до той демократии куда бы стремились массово пролетарии с Азии, Африки и Ближнего Востока
Пока наши женщины по улицам могут ходить относительно безопасно в ночное время..
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06.08.2021 20:22
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бульблфюрер цих "нелегалів" в сторону нашого кордону ще не направляв?
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06.08.2021 20:11 Ответить
у нас они не выживут..
мы еще слава Богу не доросли до той демократии куда бы стремились массово пролетарии с Азии, Африки и Ближнего Востока
Пока наши женщины по улицам могут ходить относительно безопасно в ночное время..
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06.08.2021 20:22 Ответить
вот стоило США приносить демократию в Ирак, Ливию свергая местных диктаторов?
Весь Мир из за этого теперь в хаосе, которым пользуется Московия добавляя Сирию..
+ Афганистан на который США потратили триллион долларов и жизни своих солдат - ради чего все это было?
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06.08.2021 20:16 Ответить
Алеша, туда демократию не несли! И не собирались нести! и в Югославию не несли! Это тебя опять методичка ввела в заблуждение!
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06.08.2021 20:43 Ответить
а каким боком США к Ливии??? придурок - там франці чудили!!!
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07.08.2021 00:13 Ответить
Мол, прекратите давить на меня, и я вам помогу в решении данной проблемы.
А то, что он сам эту проблему и создал, что, никто не догадывается?
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06.08.2021 20:17 Ответить
Был ГУЛАГ Джугашвили,теперь ГУЛАГ Путлера,а Лукадрочер простой денревенский фермер в этом ДерьмоСоюзе...
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06.08.2021 20:29 Ответить
Лукадрочер никогда не был фермером . Вонючий политработник и директор совхоза .
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06.08.2021 21:22 Ответить
Треба литовцям патронів відсипати, а не сіткою ділитися. Толку більше буде.
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06.08.2021 20:39 Ответить
Новини,про Латвію.
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06.08.2021 21:09 Ответить
"Все иракцы размещены в центрах содержания задержанных иностранцев."

Срочно вывезти на границу , показать направление и дать пинка для ускорения . Литва уже так делает ..
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06.08.2021 21:21 Ответить
 
 