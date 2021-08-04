Латвия рассматривает введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью регионах из-за наплыва нелегалов

В Латвии фракция Национального объединения, которая входит в руководящую коалицию, предложила ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Так, во вторник глава МВД Латвии Мария Голубева обсудила с депутатами Сейма от Национального объединения ситуацию на латвийско-белорусской границе. А именно то, что нужно делать Латвии, чтобы из Беларуси в страну не хлынули нелегальные мигранты так, как это сейчас происходит на границе с Литвой.

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Отмечается, что во время встречи удалось достичь договоренности о необходимости ввести чрезвычайное положение в приграничном регионе. Также Нацобъединение подчеркнуло, что нужно как можно быстре выстроить стену на границе. Реализация этого проекта запаздывала, но сейчас, по мнению политиков, стена может стать реальным препятствием для проникновения мигрантов. Чтобы ускорить процесс строительства, необходимо снять нормативные барьеры. Также на встрече говорилось о том, что нужно внести поправки в Уголовный закон, ужесточив наказания для организаторов и участников контрабанды людей.

Председатель парламентской фракции Национального объединения Янис Домбрава отметил, что во время встречи удалось достичь понимания в том, что речь сейчас идет не о классических беженцах, ищущих убежища в Латвии. То, что происходит у границы с Беларусью, оценивается политиками как гибридная угроза.

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Ранее Национальные вооруженные силы Латвии с 12 июля отправили ополчения на восточную границу страны для укрепления мер по сдерживанию нелегальной иммиграции.