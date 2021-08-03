Среди проникших в Литву из Беларуси нелегалов обнаружили россиян
Граждане России среди нелегальных мигрантов из Ирака пытались незаконно проникнуть в Литву с территории Беларуси.
Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы"заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, пересекающие эту границу. Их тоже будем возвращать", - сказал дипломат.
Адоменас не уточнил, сколько российских граждан нелегально попали в Литву через Беларусь.
Всего с начала года литовские пограничники задержали более четырех тысяч нелегальных мигрантов (за весь 2020 год их было менее задержано 100). По словам Адоменаса, две трети задержанных являются гражданами Ирака. Заместитель министра отметил, что белорусские пограничники провожают беженцев в границы, подтверждающие видеозаписи.
В ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси. За день в страну не пустили около 180 человек.
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Хотят на все готовое
У себя создать ничего не могут
Когда Литва начнет именно НЕ пускать нелегалов и гнать их обратно в Беларусь - то лукашенко реально обделается.. тысячи иракцев куда девать-то))
Мужчины познакомились в Интернете
Потерпевшим оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Молодой человек обратился в полицию 31 июля и заявил, что над ним надругался малознакомый мужчина, угрожавший ему оружием.
В своем заявлении пострадавший указал, что познакомился с неким Азаматом в Интернете, после чего они назначили встречу в хостеле на Арбате.
следы грязных кацапских копыт
погранцы находят
на всех границах мира !
Это так "ниажидана"...
Наконец-то вы услышали как надо себя вести . Разворачивайте всех . И тех кто в ваших лагерях сидит , подвезли к границе и пинком ускорили .
Это Лахта в круглосуточном режиме шпарит или ты из зимбабвийского филиала вещаешь?
Литовці, вам треба підказати, що з ними робити ?
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А чуть позже учителю отрежут голову. Или расстреляют редакцию журнала.
Источник: https://censor.net/ru/n3280703
Що трудно зрозуміти ?
За 12 місяців 2020 - 100
За 7 місяців 2021 - > 4 000
Таке просто так не буває !
У цьому астрономічному рості задіяні спецслужби 2-х держав !
Чи хтось може привести розумніше пояснення ?