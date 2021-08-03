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Среди проникших в Литву из Беларуси нелегалов обнаружили россиян

Среди проникших в Литву из Беларуси нелегалов обнаружили россиян

Граждане России среди нелегальных мигрантов из Ирака пытались незаконно проникнуть в Литву с территории Беларуси.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы"заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, пересекающие эту границу. Их тоже будем возвращать", - сказал дипломат.

Адоменас не уточнил, сколько российских граждан нелегально попали в Литву через Беларусь.

Читайте: Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус

Всего с начала года литовские пограничники задержали более четырех тысяч нелегальных мигрантов (за весь 2020 год их было менее задержано 100). По словам Адоменаса, две трети задержанных являются гражданами Ирака. Заместитель министра отметил, что белорусские пограничники провожают беженцев в границы, подтверждающие видеозаписи.

В ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси. За день в страну не пустили около 180 человек.

Также читайте: Погранзаставы Литвы полностью заполнены нелегальными мигрантами: мы достигли предела наших возможностей, - глава погранслужбы Любаевас

Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2445) мигранты (980) нелегалы (452) россия (95381)


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Топ комментарии
+35
Саранча. Лезут везде и гадят.
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03.08.2021 23:36
+18
обрати внимание - количество самолетов рейсом "Ирак-Беларусь" увеличилось почти в 3 раза за месяц!.. причем БелАвиа летает туда чуть ли не чаще чем в рашку.
Когда Литва начнет именно НЕ пускать нелегалов и гнать их обратно в Беларусь - то лукашенко реально обделается.. тысячи иракцев куда девать-то))
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04.08.2021 00:00
+17
Так они и содержать уже готовое не в состоянии. Прилетели, загадили и полетели дальше.
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03.08.2021 23:49
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Саранча. Лезут везде и гадят.
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03.08.2021 23:36 Ответить
Это точно
Хотят на все готовое
У себя создать ничего не могут
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03.08.2021 23:43 Ответить
Так они и содержать уже готовое не в состоянии. Прилетели, загадили и полетели дальше.
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03.08.2021 23:49 Ответить
обрати внимание - количество самолетов рейсом "Ирак-Беларусь" увеличилось почти в 3 раза за месяц!.. причем БелАвиа летает туда чуть ли не чаще чем в рашку.
Когда Литва начнет именно НЕ пускать нелегалов и гнать их обратно в Беларусь - то лукашенко реально обделается.. тысячи иракцев куда девать-то))
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04.08.2021 00:00 Ответить
"В ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси. За день в страну не пустили около 180 человек."
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04.08.2021 00:01 Ответить
Ага, значит... Сейчас леса пойдут гореть, заводы взрываться, склады.
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03.08.2021 23:37 Ответить
Кацапы из путинского Рая в проклятую Гейропу бегут
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03.08.2021 23:37 Ответить
400 тыс. орков каждый год перетекают к ненавистным геям и пиндосам.. вместе со своими скрепами !
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03.08.2021 23:40 Ответить
так и есть они геев ненавидят а сами то бегут в гейропу -"Кавказец с пистолетом изнасиловал узбека в московском хостеле
Мужчины познакомились в Интернете
Потерпевшим оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Молодой человек обратился в полицию 31 июля и заявил, что над ним надругался малознакомый мужчина, угрожавший ему оружием.
В своем заявлении пострадавший указал, что познакомился с неким Азаматом в Интернете, после чего они назначили встречу в хостеле на Арбате.
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03.08.2021 23:43 Ответить
Ну прямо як по заяві, яку мені давали почитать "мєнти" років двадцять тому: "Около полуночи он завлёк меня обманным путём на чердак дома №** по улице******* напоил и затем изнасиловал"
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04.08.2021 08:22 Ответить
я же говорил
следы грязных кацапских копыт
погранцы находят
на всех границах мира !
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03.08.2021 23:41 Ответить
Среди проникших в Литву из Беларуси нелегалов обнаружили россиян - Цензор.НЕТ 8151
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03.08.2021 23:41 Ответить
Їх прострєл вєздє поспєл! 😁 То така сарана, що втікає з голодної кацапії у хлібні місця, а коли відіжреться, то починає ту кацапію у хлібному місці не лише хвалити і кликати, але й будувати!
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03.08.2021 23:42 Ответить
ТАТЫШО!!!
Это так "ниажидана"...
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03.08.2021 23:43 Ответить
"В ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси. За день в страну не пустили около 180 человек."

Наконец-то вы услышали как надо себя вести . Разворачивайте всех . И тех кто в ваших лагерях сидит , подвезли к границе и пинком ускорили .
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03.08.2021 23:44 Ответить
а кроме етого заминировать границу вдоль всей протяженности
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04.08.2021 00:47 Ответить
Литва на этих придурках может заработать.Нужно собрать всю эту публику,посадить на корабль,отвести в африку и продать в рабство.Я думаю эмигранты после такого слуха даже под автоматами кгб беларуси не полезут через границу.
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03.08.2021 23:44 Ответить
или продать на органы (хотя у русских печень и почки пропиты полностью)
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04.08.2021 00:48 Ответить
Там где появляются только водка и потом беда
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03.08.2021 23:46 Ответить
А ви думаєте що ,,біженці,,із кацапії в Україну такі вже і щирі?Агентура закидається під різними личинами,а найкраще це коли прикинуться постраждалими від влади *****.
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03.08.2021 23:50 Ответить
А фамилии случайно не....Петроф и Башироф?
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04.08.2021 05:49 Ответить
А почему они при диктатуре Саддама не лезли во все щели?
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04.08.2021 05:55 Ответить
Выдезти не могли, тролльчина!
Это Лахта в круглосуточном режиме шпарит или ты из зимбабвийского филиала вещаешь?
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04.08.2021 08:33 Ответить
Вот ведь, что характерно. Чем больше становится свободы и демократии в любой стране мира, тем хуже обстановка с демографией.
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04.08.2021 05:58 Ответить
Везде что бы не случилось в мире,всегда будут следы лаптей!
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04.08.2021 06:08 Ответить
И чего им в вяликой Рассее не сидится, лезут в "содомную" Гейропу.
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04.08.2021 06:43 Ответить
Не повертайте кацапів назад в звіринець . Краще продайте їх рабовласникам .
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04.08.2021 06:48 Ответить
Рашистские диверсанты
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04.08.2021 07:41 Ответить
Як би не звучало погано,але якби розстріляли парочку,за незаконний перетин кордону,то все зупинилось би.
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04.08.2021 08:21 Ответить
Фу, як не скрепно !

Литовці, вам треба підказати, що з ними робити ?
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04.08.2021 08:22 Ответить
Среди проникших в Литву из Беларуси нелегалов обнаружили россиян

____________________________________________________________
А чуть позже учителю отрежут голову. Или расстреляют редакцию журнала.
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04.08.2021 08:35 Ответить
"Их тоже будем возвращать" - их прикапывать нужно сразу, а не возвращать
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04.08.2021 11:10 Ответить
Всего с начала года литовские пограничники задержали более четырех тысяч нелегальных мигрантов (за весь 2020 год их было менее задержано 100).
Источник: https://censor.net/ru/n3280703

Що трудно зрозуміти ?
За 12 місяців 2020 - 100
За 7 місяців 2021 - > 4 000
Таке просто так не буває !
У цьому астрономічному рості задіяні спецслужби 2-х держав !
Чи хтось може привести розумніше пояснення ?
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04.08.2021 14:27 Ответить
 
 