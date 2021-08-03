Среди проникших в Литву из Беларуси нелегалов обнаружили россиян

Граждане России среди нелегальных мигрантов из Ирака пытались незаконно проникнуть в Литву с территории Беларуси.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы"заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, пересекающие эту границу. Их тоже будем возвращать", - сказал дипломат.

Адоменас не уточнил, сколько российских граждан нелегально попали в Литву через Беларусь.

Читайте: Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус

Всего с начала года литовские пограничники задержали более четырех тысяч нелегальных мигрантов (за весь 2020 год их было менее задержано 100). По словам Адоменаса, две трети задержанных являются гражданами Ирака. Заместитель министра отметил, что белорусские пограничники провожают беженцев в границы, подтверждающие видеозаписи.

В ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси. За день в страну не пустили около 180 человек.

Также читайте: Погранзаставы Литвы полностью заполнены нелегальными мигрантами: мы достигли предела наших возможностей, - глава погранслужбы Любаевас