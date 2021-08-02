Погранзаставы Литвы полностью заполнены нелегальными мигрантами: мы достигли предела наших возможностей, - глава погранслужбы Любаевас
В Литве достигнут предел возможностей по размещению мигрантов на погранзаставах, заявил глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустамас Любаевас.
"Все погранзаставы в настоящее время заполнены, пришлось и в субботу, и в воскресенье решать вопрос по размещению этих людей, видим, что пока возможности переместить нелегальных мигрантов из пограничных подразделений нет, (. . .) мы подошли к пределу наших возможностей", - сказал в понедельник радиостанции Lietuvos radijas Любаевас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он сообщил, что с полуночи до утра понедельника границу с Беларусью перешли еще 109 нелегальных мигрантов, а в воскресенье их было рекордное количество - 289 человек.
На погранзаставах временно размещены около 2 тыс. нелегальных мигрантов, прибывших из Белоруссии.
В прошлый четверг 380 человек было размещено на полигоне в Руднинкае, всего там планируется разместить 800 человек.
Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество выше в несколько раз, чем за весь 2020 год.
Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции - это организованная акция Минска против Литвы.
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Молочная продукция идет в РФ из загрязненной нуклидами зоны Беларуси, но написавший об этом журналист попал под суд....
Хоча це все зі слів господинь , я ж у цьому - ні гу гу . .
тому молочка у них повний відстій.
Це мабуть того до війни на Чернігівщині вихідні дні на оптових ринках іменувалися "білоруськими" - не продихнуть було від "сябрів" ТОму ми скуповуваться їздили саме в будні - тоді покупців було менше
Это всем кто стремиться в Евросоюз.
Только не пеняйте больше Европе что она мало делает для Украины. Она честная. Она для себя ничего не делает.
Щоб їм було приємніше співпрацювати з фуйлом. Бо і такатика мокшанська, і "мігрантів" поставляють з мордора.
Меркель требовала от Орбана держать сирийцев в Венгрии , но все президенты Восточной Европы категорически отказались выполнятЬ ЗАБАГАНКИ Меркель . Она угрожала им разными санкциями , но заткнулась и повесила содержание сирийцев на немцев ,
Це - єдиний варіант! З "гопниками" можна бороться лише таким методом - перекладать проблему, створену ними, на їхже плечі!
І у нас іракці не затримуються - пруть транзитом через наш західний кордон
Это значит люди будут на нейтральной полосе стоять . Это проблема от тоталитарных режимов типа Беларусь и рашка - к себя нагадили и теперь пытаются гадить у соседей
Там хочуть просити допомоги в Туреччини,щоб ідентифікувати тих "біженців",бо більшість потрапили до Білорусі через аеропорти Туреччини
Продовжують авіасполучення з Мінськом авіакомпанії кількох країн, зокрема:Росії Китаю Сербії Південної Кореї Туреччини.
Чкурнут в Белорусь как зайцы.
27 183https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-Area2015UA-2 [2] км²(4,5 %, 9-е место) блин как две области...малявка
границу они прошли удачно...шли долго...пока один случайно ногу не подвернул...и решили тормознуть такси...а таксист сразу тревожную кнопочку нажал и к ментам....И их обратно в Украину...пока не узнали, что они местные содержали по международным нормам вместе с остальными...а когда узнали что живут здесь то отлупили так, что одному пришлось почку удалять...на этом служба в легионе и закончилась...кроме того дядя попал на бабки, чтобы их еще вытянуть...еще пацан 17 летний остался инвалидом...
И в литве нужно так же...забивать каждого палкой резиновой, пока не остануться калеками..и желание ехать в Литву резко пропадет...