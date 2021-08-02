Погранзаставы Литвы полностью заполнены нелегальными мигрантами: мы достигли предела наших возможностей, - глава погранслужбы Любаевас

В Литве достигнут предел возможностей по размещению мигрантов на погранзаставах, заявил глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустамас Любаевас.

"Все погранзаставы в настоящее время заполнены, пришлось и в субботу, и в воскресенье решать вопрос по размещению этих людей, видим, что пока возможности переместить нелегальных мигрантов из пограничных подразделений нет, (. . .) мы подошли к пределу наших возможностей", - сказал в понедельник радиостанции Lietuvos radijas Любаевас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что с полуночи до утра понедельника границу с Беларусью перешли еще 109 нелегальных мигрантов, а в воскресенье их было рекордное количество - 289 человек.

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На погранзаставах временно размещены около 2 тыс. нелегальных мигрантов, прибывших из Белоруссии.

В прошлый четверг 380 человек было размещено на полигоне в Руднинкае, всего там планируется разместить 800 человек.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество выше в несколько раз, чем за весь 2020 год.

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Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции - это организованная акция Минска против Литвы.