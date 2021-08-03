Серед нелегалів, які проникли в Литву з Білорусі, виявили росіян

Громадяни Росії серед нелегальних мігрантів з Іраку намагалися незаконно проникнути в Литву з території Білорусі.

Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас був діалог з представником Російської Федерації, тому що там є і російські громадяни, які перетинають цей кордон. Їх теж будемо повертати", - сказав дипломат.

Адоменас не уточнив, скільки російських громадян нелегально потрапили в Литву через Білорусь.

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Загалом від початку року литовські прикордонники затримали понад чотири тисячі нелегальних мігрантів (за весь 2020 рік їх було затримано менше 100). За словами Адоменаса, дві третини затриманих є громадянами Іраку. Заступник міністра зазначив, що білоруські прикордонники проводжають біженців біля кордону, що підтверджують відеозаписи.

У ніч на 3 серпня литовські прикордонники почали розвертати нелегальних мігрантів, які збиралися перетнути кордон з боку Білорусі. За день у країну не пустили близько 180 осіб.