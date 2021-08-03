Серед нелегалів, які проникли в Литву з Білорусі, виявили росіян
Громадяни Росії серед нелегальних мігрантів з Іраку намагалися незаконно проникнути в Литву з території Білорусі.
Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас був діалог з представником Російської Федерації, тому що там є і російські громадяни, які перетинають цей кордон. Їх теж будемо повертати", - сказав дипломат.
Адоменас не уточнив, скільки російських громадян нелегально потрапили в Литву через Білорусь.
Загалом від початку року литовські прикордонники затримали понад чотири тисячі нелегальних мігрантів (за весь 2020 рік їх було затримано менше 100). За словами Адоменаса, дві третини затриманих є громадянами Іраку. Заступник міністра зазначив, що білоруські прикордонники проводжають біженців біля кордону, що підтверджують відеозаписи.
У ніч на 3 серпня литовські прикордонники почали розвертати нелегальних мігрантів, які збиралися перетнути кордон з боку Білорусі. За день у країну не пустили близько 180 осіб.
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Хотят на все готовое
У себя создать ничего не могут
Когда Литва начнет именно НЕ пускать нелегалов и гнать их обратно в Беларусь - то лукашенко реально обделается.. тысячи иракцев куда девать-то))
Мужчины познакомились в Интернете
Потерпевшим оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Молодой человек обратился в полицию 31 июля и заявил, что над ним надругался малознакомый мужчина, угрожавший ему оружием.
В своем заявлении пострадавший указал, что познакомился с неким Азаматом в Интернете, после чего они назначили встречу в хостеле на Арбате.
следы грязных кацапских копыт
погранцы находят
на всех границах мира !
Это так "ниажидана"...
Наконец-то вы услышали как надо себя вести . Разворачивайте всех . И тех кто в ваших лагерях сидит , подвезли к границе и пинком ускорили .
Это Лахта в круглосуточном режиме шпарит или ты из зимбабвийского филиала вещаешь?
Литовці, вам треба підказати, що з ними робити ?
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А чуть позже учителю отрежут голову. Или расстреляют редакцию журнала.
Источник: https://censor.net/ru/n3280703
Що трудно зрозуміти ?
За 12 місяців 2020 - 100
За 7 місяців 2021 - > 4 000
Таке просто так не буває !
У цьому астрономічному рості задіяні спецслужби 2-х держав !
Чи хтось може привести розумніше пояснення ?