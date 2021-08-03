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Серед нелегалів, які проникли в Литву з Білорусі, виявили росіян

Серед нелегалів, які проникли в Литву з Білорусі, виявили росіян

Громадяни Росії серед нелегальних мігрантів з Іраку намагалися незаконно проникнути в Литву з території Білорусі.

Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас був діалог з представником Російської Федерації, тому що там є і російські громадяни, які перетинають цей кордон. Їх теж будемо повертати", - сказав дипломат.

Адоменас не уточнив, скільки російських громадян нелегально потрапили в Литву через Білорусь.

Читайте також: Литва почала повертати нелегальних мігрантів до Білорусі, - заступник голови МВС Абрамавічус

Загалом від початку року литовські прикордонники затримали понад чотири тисячі нелегальних мігрантів (за весь 2020 рік їх було затримано менше 100). За словами Адоменаса, дві третини затриманих є громадянами Іраку. Заступник міністра зазначив, що білоруські прикордонники проводжають біженців біля кордону, що підтверджують відеозаписи.

У ніч на 3 серпня литовські прикордонники почали розвертати нелегальних мігрантів, які збиралися перетнути кордон з боку Білорусі. За день у країну не пустили близько 180 осіб.

Автор: 

Білорусь (7925) Литва (2381) мігранти (1107) нелегали (383) росія (64946)


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Топ коментарі
+35
Саранча. Лезут везде и гадят.
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03.08.2021 23:36
+18
обрати внимание - количество самолетов рейсом "Ирак-Беларусь" увеличилось почти в 3 раза за месяц!.. причем БелАвиа летает туда чуть ли не чаще чем в рашку.
Когда Литва начнет именно НЕ пускать нелегалов и гнать их обратно в Беларусь - то лукашенко реально обделается.. тысячи иракцев куда девать-то))
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04.08.2021 00:00
+17
Так они и содержать уже готовое не в состоянии. Прилетели, загадили и полетели дальше.
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03.08.2021 23:49
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Саранча. Лезут везде и гадят.
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03.08.2021 23:36 Відповісти
Это точно
Хотят на все готовое
У себя создать ничего не могут
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03.08.2021 23:43 Відповісти
Так они и содержать уже готовое не в состоянии. Прилетели, загадили и полетели дальше.
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03.08.2021 23:49 Відповісти
обрати внимание - количество самолетов рейсом "Ирак-Беларусь" увеличилось почти в 3 раза за месяц!.. причем БелАвиа летает туда чуть ли не чаще чем в рашку.
Когда Литва начнет именно НЕ пускать нелегалов и гнать их обратно в Беларусь - то лукашенко реально обделается.. тысячи иракцев куда девать-то))
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04.08.2021 00:00 Відповісти
"В ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси. За день в страну не пустили около 180 человек."
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04.08.2021 00:01 Відповісти
Ага, значит... Сейчас леса пойдут гореть, заводы взрываться, склады.
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03.08.2021 23:37 Відповісти
Кацапы из путинского Рая в проклятую Гейропу бегут
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03.08.2021 23:37 Відповісти
400 тыс. орков каждый год перетекают к ненавистным геям и пиндосам.. вместе со своими скрепами !
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03.08.2021 23:40 Відповісти
так и есть они геев ненавидят а сами то бегут в гейропу -"Кавказец с пистолетом изнасиловал узбека в московском хостеле
Мужчины познакомились в Интернете
Потерпевшим оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Молодой человек обратился в полицию 31 июля и заявил, что над ним надругался малознакомый мужчина, угрожавший ему оружием.
В своем заявлении пострадавший указал, что познакомился с неким Азаматом в Интернете, после чего они назначили встречу в хостеле на Арбате.
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03.08.2021 23:43 Відповісти
Ну прямо як по заяві, яку мені давали почитать "мєнти" років двадцять тому: "Около полуночи он завлёк меня обманным путём на чердак дома №** по улице******* напоил и затем изнасиловал"
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04.08.2021 08:22 Відповісти
я же говорил
следы грязных кацапских копыт
погранцы находят
на всех границах мира !
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03.08.2021 23:41 Відповісти
Среди проникших в Литву из Беларуси нелегалов обнаружили россиян - Цензор.НЕТ 8151
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03.08.2021 23:41 Відповісти
Їх прострєл вєздє поспєл! 😁 То така сарана, що втікає з голодної кацапії у хлібні місця, а коли відіжреться, то починає ту кацапію у хлібному місці не лише хвалити і кликати, але й будувати!
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03.08.2021 23:42 Відповісти
ТАТЫШО!!!
Это так "ниажидана"...
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03.08.2021 23:43 Відповісти
"В ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси. За день в страну не пустили около 180 человек."

Наконец-то вы услышали как надо себя вести . Разворачивайте всех . И тех кто в ваших лагерях сидит , подвезли к границе и пинком ускорили .
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03.08.2021 23:44 Відповісти
а кроме етого заминировать границу вдоль всей протяженности
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04.08.2021 00:47 Відповісти
Литва на этих придурках может заработать.Нужно собрать всю эту публику,посадить на корабль,отвести в африку и продать в рабство.Я думаю эмигранты после такого слуха даже под автоматами кгб беларуси не полезут через границу.
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03.08.2021 23:44 Відповісти
или продать на органы (хотя у русских печень и почки пропиты полностью)
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04.08.2021 00:48 Відповісти
Там где появляются только водка и потом беда
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03.08.2021 23:46 Відповісти
А ви думаєте що ,,біженці,,із кацапії в Україну такі вже і щирі?Агентура закидається під різними личинами,а найкраще це коли прикинуться постраждалими від влади *****.
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03.08.2021 23:50 Відповісти
А фамилии случайно не....Петроф и Башироф?
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04.08.2021 05:49 Відповісти
А почему они при диктатуре Саддама не лезли во все щели?
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04.08.2021 05:55 Відповісти
Выдезти не могли, тролльчина!
Это Лахта в круглосуточном режиме шпарит или ты из зимбабвийского филиала вещаешь?
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04.08.2021 08:33 Відповісти
Вот ведь, что характерно. Чем больше становится свободы и демократии в любой стране мира, тем хуже обстановка с демографией.
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04.08.2021 05:58 Відповісти
Везде что бы не случилось в мире,всегда будут следы лаптей!
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04.08.2021 06:08 Відповісти
И чего им в вяликой Рассее не сидится, лезут в "содомную" Гейропу.
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04.08.2021 06:43 Відповісти
Не повертайте кацапів назад в звіринець . Краще продайте їх рабовласникам .
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04.08.2021 06:48 Відповісти
Рашистские диверсанты
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04.08.2021 07:41 Відповісти
Як би не звучало погано,але якби розстріляли парочку,за незаконний перетин кордону,то все зупинилось би.
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04.08.2021 08:21 Відповісти
Фу, як не скрепно !

Литовці, вам треба підказати, що з ними робити ?
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04.08.2021 08:22 Відповісти
Среди проникших в Литву из Беларуси нелегалов обнаружили россиян

____________________________________________________________
А чуть позже учителю отрежут голову. Или расстреляют редакцию журнала.
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04.08.2021 08:35 Відповісти
"Их тоже будем возвращать" - их прикапывать нужно сразу, а не возвращать
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04.08.2021 11:10 Відповісти
Всего с начала года литовские пограничники задержали более четырех тысяч нелегальных мигрантов (за весь 2020 год их было менее задержано 100).
Источник: https://censor.net/ru/n3280703

Що трудно зрозуміти ?
За 12 місяців 2020 - 100
За 7 місяців 2021 - > 4 000
Таке просто так не буває !
У цьому астрономічному рості задіяні спецслужби 2-х держав !
Чи хтось може привести розумніше пояснення ?
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04.08.2021 14:27 Відповісти
 
 