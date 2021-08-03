Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус

Литва начала возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Абрамавичуса, в ночь на сегодня, 3 августа 2021 года, были задержаны и возвращены в Беларусь десятки нелегальных мигрантов.

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Пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию, заявил Абрамавичус. Если мигранты будут проявлять агрессию, может быть применена сила.

Литва больше не может принимать постоянно увеличивающийся поток мигрантов, заявил замминистра. Он отметил, что пока не предоставлено убежище ни одному из иностранцев, попавших в Литву из Беларуси, но большая часть запросов еще находится на рассмотрении.

В понедельник, 2 августа, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ, который позволяет пограничникам возвращать нелегальных мигрантов и направлять их в пограничные пункты пропуска или в дипломатические миссии.

В 2021 году в Литву из Беларуси прибыли рекордные 4000 человек, Литва называет усиление миграционного потока гибридной агрессией со стороны беларусского режима.