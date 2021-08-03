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Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус

Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус

Литва начала возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Абрамавичуса, в ночь на сегодня, 3 августа 2021 года, были задержаны и возвращены в Беларусь десятки нелегальных мигрантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Погранзаставы Литвы полностью заполнены нелегальными мигрантами: мы достигли предела наших возможностей, - глава погранслужбы Любаевас

Пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию, заявил Абрамавичус. Если мигранты будут проявлять агрессию, может быть применена сила.

Литва больше не может принимать постоянно увеличивающийся поток мигрантов, заявил замминистра. Он отметил, что пока не предоставлено убежище ни одному из иностранцев, попавших в Литву из Беларуси, но большая часть запросов еще находится на рассмотрении.

В понедельник, 2 августа, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ, который позволяет пограничникам возвращать нелегальных мигрантов и направлять их в пограничные пункты пропуска или в дипломатические миссии.

В 2021 году в Литву из Беларуси прибыли рекордные 4000 человек, Литва называет усиление миграционного потока гибридной агрессией со стороны беларусского режима.

Автор: 

Беларусь (7887) Литва (2445) мигранты (979) нелегалы (452)


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Топ комментарии
+26
Наимудрейшее решение.
Теперь надо усилить контроль за нашими границами, ни Луке, ни пуйлу не нужны лишние рты, будут пытаться от них избавиться.
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03.08.2021 11:23
+15
Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус - Цензор.НЕТ 1504
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03.08.2021 11:24
+7
Поставьте катапульту и швыряйте их обратно.
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03.08.2021 11:45
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Наимудрейшее решение.
Теперь надо усилить контроль за нашими границами, ни Луке, ни пуйлу не нужны лишние рты, будут пытаться от них избавиться.
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03.08.2021 11:23 Ответить
Странно что Беларусь их принимает назад
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03.08.2021 11:24 Ответить
a kto ix sprasyvat dolzen.Eto ixneje turisti pust i imejet ix
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03.08.2021 11:31 Ответить
Хм. А мне тоже интересно. Неужели их РБ принимает назад.
Отправили за границу и все. А обратно уже не пускать. По идее оно вот так происходить должно - если думать логикой Луки.
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03.08.2021 11:49 Ответить
Есть договор о реадмиссии. Должны принимать. Или Лука должен из него выйти.
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03.08.2021 12:08 Ответить
А лука на него ложил с прибором. Как на любые договоренности с прибалтами. Скажет что-то вроде: "снимайте санкции = буду выполнять договора". И будет делать как захочет. Ну или выйдет из него, делов-то.
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03.08.2021 12:24 Ответить
Vcera 100 vernuli.Tak kakim obrozom mozet ix nepuskat obratno?Pust nepropuskajet ix sam vse dela.
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03.08.2021 12:45 Ответить
Обыкновенно. Пункт пропуска на границе. Там от одной таможни до другой - некоторое расстояние есть. То есть нелегал должен физически пройти от латвийской стороны к беларуской. Из латвийской его выпустили. А в беларуской не пускают. Он обратно...
Каким образом не пускают? Ну там как обычно. Сначала угрозой. Не работает - дубинкой. Не работает дубинка - резиновая пуля или газ.
Вернули это как? Выпихнули за границу в серую зону (межграничное пространство)? Или как в аэропорту при экстрадиции - сотрудник таможни довел за ручку до беларуского поста и убедился что нелегал прошел на территорию рб?
Реально интересно.
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03.08.2021 12:53 Ответить
vi videli tam granicu zaborov netu,odnoj storone rastiot kapusta drugoj derevja.Vot prisli skazali vi ********** idi tam gde rastiot kapusta i vse dela.Dumajte tam ix jest pogranicniki,netu konecno oni vet nicego nevydet,a jesli vydet vopros pocemu propuskajet togda s ix storoni?
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03.08.2021 13:11 Ответить
... Пункт пропуска на границе....
-----------------------
Вы действительно представляете себе, что вся эта толпа нелегалов прорывается в пунктах пропуска через границу прям от одной таможни до другой????
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03.08.2021 15:04 Ответить
Я спросил о том, как их выдворяют обратно, а не о том, как они прорываются в Латвию.
Видасик, а вот идут эти нелегалы обратно... в РБ... а там их пограничники ... дубинками их по горбу. Как думаете, сработает при таком раскладе "Ваш" механизм возвращения?
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03.08.2021 15:18 Ответить
Честно говоря, я тоже не совсем понимаю, как их возвращают обратно.
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03.08.2021 15:22 Ответить
Виходить, що режим у Литві, а не в Білорусі. До того ж чому інші члени ЄС не допомагають Литві з емігрантами, вони ж такі гуманні, а тут голодним нещасним людям навіть допомоги не дають. Звикли, що до санкцій їх Білорусь оберігала від емігрантів. Тож, не робіть пакості.
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03.08.2021 19:44 Ответить
... Звикли, що до санкцій їх Білорусь оберігала від емігрантів...
-----------------
А расея сегодня охраняет Украину от беженцев из Сирии? Ну, раз они сегодня толпами не переходят расейско-украинскую границу и не бродят по Киеву, требуя жильё и пособия, значит - охраняет?
Ксения, Вы больны. Очень больны. Вам не ко мне надо писАть, а записываться к доктору. Хотя Вам поможет только гильотина.
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03.08.2021 22:50 Ответить
U nas umnyje sobaki vypolniajet svojiu rabotu Cesno eto zest kak ix vysylajet,tolko deti i zencyni ostavliajet.Bjut silno bjut i zdes
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04.08.2021 23:21 Ответить
А чего женщин и детей... оставляете? Женщины умеют рожать мужчин, а дети - имеют свойство взрослеть.
И все это они будут делать, помня о том, как вы поступаете их отцами / мужьями / братьями...
(А поступаете вы - ДЛЯ СВОЕГО НАРОДА - абсолютно верно и единственным правильным образом... только не дорабатываете с женщинами и детьми, кмк)
Это так - рекомендация...
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05.08.2021 10:25 Ответить
Da vi verni uze i detej nepropuskajet.Vynosit ix obratno..Vcera 2 tolko propustili realno odnomu rebionku nuzna byla pomoc,vyvezli skoraja v bolnicu i mamu s nim,svyse 100 obratno,segodnia 0 i 250 nepustili.Pravda 5 jest neutralnoj zone s ix storne s dubinkami stojat s nasej kulturnyje sobaki ix vybor gde idti.Priniali nasa pravitelstvo zakon sto prosbu pro ubezyce nemozet priniat na liubom meste teritoriji LItvi,tolko propupusknoj mezdunordni punkt ili ambasada v toj strane.Vot mne voprsos propusknoj punkt nepojdut li vse oni tuda?S drugoj storni vse punkti mi mozem zakryt liuboj moment,eto im budet problema togda projexat v Evropu,mi mozem i objexat cerez Polsu ili Latviju
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07.08.2021 11:13 Ответить
...тепер почне через Полісся в Україну направляти.
Прийдеться в Чорнобильській зоні їм намети ставити. Хай заготовляють гриби і ягоди собі на зиму.
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03.08.2021 12:24 Ответить
Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус - Цензор.НЕТ 1504
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03.08.2021 11:24 Ответить
Це так кацапсин треба з нашої землі
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03.08.2021 11:41 Ответить
Назад через забор перекидывают?
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03.08.2021 11:32 Ответить
да. хочешь попробовать?
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03.08.2021 11:55 Ответить
Перекинуть тебя через забор? Так ты уже за забором
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03.08.2021 11:58 Ответить
катапультою
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03.08.2021 12:25 Ответить
Завантажити їх в автозаки, вивезти на кордон та гнати в сторону Білорусі. Буде їм там притулок.
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03.08.2021 11:33 Ответить
Поставьте катапульту и швыряйте их обратно.
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03.08.2021 11:45 Ответить
Это не совсем так. Литовцы не могут насильно отправить нелегалов в Беларусь. Они их переправляют на нейтральную зону, указывая направление, куда идти, раз уж "заблудились". Но попадут ли они обратно в Беларусь, не факт, если Беларусь их не примет. Останутся на нейтральной зоне, далее возрастет градус напряжения, случится гуманитарная катастрофа... ЕС начнет давить на Литву, что так не хорошо, мы не звери (солдаты Лукашенко), если они такие, мы не станем такими, давайте как-то решать... Литва скажет, мы так решать не хотим... По итогу получится очередной конфликт внутри ЕС, в Минске и Москве довольны.
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03.08.2021 11:47 Ответить
насрать.
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03.08.2021 11:55 Ответить
Схоже на те.
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03.08.2021 11:58 Ответить
Думаю, в том как раз их идея и есть.
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03.08.2021 12:01 Ответить
Справа в тим що згідно закону ЄС якщо людина прибула в краіну ЄС нелегально то вона відправтяється в краіну з якою перетнула кордон з ЄС , так що це буде цілком законно
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03.08.2021 12:08 Ответить
Законы ЕС на территории Беларуси? Серьезно?
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03.08.2021 12:25 Ответить
Закони ЄС на терені Летуви , прикордонники керуються законами ЄС і своєі краіни а не Біларусі
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03.08.2021 12:30 Ответить
Правильно. Я не спорю. Вопрос в том, как по законодательству ЕС сделать так чтобы Беларусь их приняла обратно. По тем самым законам ЕС, которые в Беларуси не работают.
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03.08.2021 12:41 Ответить
Якось то давно, у Берлині попалася під контроль поліціі одна нелегалка - дівчина украінка ( знав іі) , вона переправилась разом з 4 вьетнамцями через поляків на човні річкою Одер(Одра) з Польщі ( тоді ще Польща не була ЄС і був кордон) так от на допиті іі запитали звідки і як вона заіхала, вона розсказала як було ,влупили ій депортацію на 5 років , потім запакували іі в бус з іншими нелегалами і відвезли на кордон з Польщею до Слубіц і все , що правда між німцями та поляками був договір підписаний відносно нелегальноі ємігграціі
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03.08.2021 13:45 Ответить
Ты привел пример с двумя странами Евросоюза. Между которыми в принципе добрососедские отношения и нет взаимных санкций.
Будь оно так у Латвии с РБ, я б не сомневался. Но там не так все.
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03.08.2021 13:52 Ответить
Тут не йдеться про санкціі то має бути взаемний договір між РБ та Литвою на цю тему , наприклад Украіна та ЄС ще у 2010 році підписали договір про реадміссю ( повернення) в мене правда сумніви що взагалі щось подібне існуе у відношеннях цих двох краін
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03.08.2021 17:23 Ответить
Вот и у меня... сомнения. И даже если он есть... есть вполне ясное понимание того, что если он вот прям сегодня не выгоден луке... то он на него положит.
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03.08.2021 17:45 Ответить
Все ж таки існує певна процедура повернення нелегала
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03.08.2021 12:27 Ответить
Звичайно , за дупу і цурюк
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03.08.2021 12:31 Ответить
выход один - усилить охрану границы, пару перебежчиков резиновыми пулями по сраке подбодрить, остальные побоятся лезть
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03.08.2021 12:27 Ответить
Пропускать обязательно сквозь строй озверевших мусоров с дубинками...так чтобы сраки лопались....
И поток бибизян резко уменшиться
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03.08.2021 12:01 Ответить
У них яиц на это не хватит. Толерантность там и все такое. Заклюют собственные сограждане, которые, в то же время от них требуют защиты от мигрантов. Сюр, ага. Которым и Лука и Пу - пользуются.
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03.08.2021 12:02 Ответить
У кого у прибалтов не хватит? Это не ************...как никак бывшие совки
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03.08.2021 12:06 Ответить
У них самых. Не хватит. Уже - не хватит. Иначе бы на границе разворачивали обратно, мол *уйте туда откуда пришли. Или при попытке незаконного пересечения границы - применяли бы оружие.
Но нет. Они не смогут. И лука это прекрасно понимает.
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03.08.2021 12:22 Ответить
Vam nado vcera posmotret kak s nimi nasi obcalis.Voda,gaz potom opiat voda i gaz eto delali poriadok gde oni zyvut.Uspokojilis dumaju na dolgo.Nebyli oni agresyvni tolko tak svoji prava iskali,tak dumaju poniali
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03.08.2021 12:33 Ответить
А можно ссылку? У нас к статьям об этом таких видео я не нашел. Будет небезынтересно глянуть.
Важно понять: это происходило на границе - то есть вы таким образом их не пускали? Или это уже беспорядки у себя в лагерях временного размещения усмиряли?
Ибо это разные вещи. Во втором случае - Вы уже пустили. И не пустить - не хватило яиц, уж извините. Если Вы такое делали на границе - честь Вам и хвала.
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03.08.2021 12:39 Ответить
Tex kotorix razmestili vcera podniali bunt tak uspokojili.Uvidem kak budet dalse tolko vcera priniali sto ix nado obratno vernut,tak podazdiom rezultati,poka oruzyje oni neispolzyvali no 100 stuk vernuli obratno
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03.08.2021 12:54 Ответить
То, что успокоили - молодцы.
То что пустили... in my humble opinion - зря. Не пустили бы - пришлось бы усмирять.
Реально интересно, как вернули. Выпихнули за границу и делайте что хотите? Или отвели за ручку к пограничникам рб, и убедились что те их приняли обратно?
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03.08.2021 13:00 Ответить
frontex eto ES pogranicniki zafiksiroval kak lukosenka rezima pogranicniki pomogajet perejti granicu,vsio sniato eto budet dlia novyx sankciji material .Tolko teper nasi dali razresenyje na priminenije sili psixologiceskoj i fiziceskoj pered narusiteliam granici kotoryje nebudet slusat ukazanyji.Uvidem dalse kak budet.Podazdiom neskolko dnej kak budet realiji na cifrax.Ecio odno nasi pogranicniki zaraneje vydet gde idut grupi ix snimajet,jest bezpilotniki,kameri i drugoje,tak sto zdut na meste gde nado
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03.08.2021 14:06 Ответить
****- nu konchaj ty bred nesti i vratj liudiam... Protivno dazhe takoe ************** chitatj... ******, ty debil...
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03.08.2021 19:09 Ответить
То есть НЕ пришлось бы усмирять.
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03.08.2021 13:00 Ответить
Лука,как всегда пукнул себе в рот. Думал,падла,устроить в Литве сабантуй с участием великого множества эмигрантов. Теперь пускай с ними танцует сам!
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03.08.2021 12:14 Ответить
...пошле їх бульбу збирати, годувати ж потрібно, а то піднімуть бунт
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03.08.2021 12:31 Ответить
********** ноу-хау по дестабилизации обстановки, примененное еще в 14.
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03.08.2021 12:24 Ответить
Пора ставити по кордонну мінні поля і пастки-розтяжки.
Пару вибухів, показати по зомбоящику інші задумаються
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03.08.2021 12:30 Ответить
Протипіхотні міни заборонені в цивілізованих країнах.
Замість того, щоб бульбафюреру за свій рахунок ставити "жєлєзний занавєс" для стримання своїх втікачів, він провокує на створення бар'єрів своїми сусідами за їх рахунок. Мігранти лише зручний безкоштовний інструмент.
Скоріше за все "многоходовочка" обнулєниша.
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04.08.2021 10:13 Ответить
Потоки незаконних мігрантів повністю пересихають з початком прицільної кулеметної стрільби без попередження з кількох точок по порушниках кордону . Це я знаю точно .
Литві просто потрібно провести відповідну реформу .
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03.08.2021 13:53 Ответить
Берлінська стіна була обладнана автоматичними кулеметами, що без участі людей самі стріляли в порушнків. Бо солдати теж іноді люди, і не завжди виконують накази.
Те що підходить для німецьких та радянських фашистів неприпустимо для нормальних країн.
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04.08.2021 10:19 Ответить
А что, так можно было?
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03.08.2021 14:05 Ответить
Не понимаю - какие проблемы? Не пускать в Литву и пусть толкуться на нейтральной территории под солнцем, без воды и жратвы.
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03.08.2021 14:38 Ответить
 
 