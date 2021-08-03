Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус
Литва начала возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов.
Об этом сообщил замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам Абрамавичуса, в ночь на сегодня, 3 августа 2021 года, были задержаны и возвращены в Беларусь десятки нелегальных мигрантов.
Пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию, заявил Абрамавичус. Если мигранты будут проявлять агрессию, может быть применена сила.
Литва больше не может принимать постоянно увеличивающийся поток мигрантов, заявил замминистра. Он отметил, что пока не предоставлено убежище ни одному из иностранцев, попавших в Литву из Беларуси, но большая часть запросов еще находится на рассмотрении.
В понедельник, 2 августа, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ, который позволяет пограничникам возвращать нелегальных мигрантов и направлять их в пограничные пункты пропуска или в дипломатические миссии.
В 2021 году в Литву из Беларуси прибыли рекордные 4000 человек, Литва называет усиление миграционного потока гибридной агрессией со стороны беларусского режима.
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Теперь надо усилить контроль за нашими границами, ни Луке, ни пуйлу не нужны лишние рты, будут пытаться от них избавиться.
Отправили за границу и все. А обратно уже не пускать. По идее оно вот так происходить должно - если думать логикой Луки.
Каким образом не пускают? Ну там как обычно. Сначала угрозой. Не работает - дубинкой. Не работает дубинка - резиновая пуля или газ.
Вернули это как? Выпихнули за границу в серую зону (межграничное пространство)? Или как в аэропорту при экстрадиции - сотрудник таможни довел за ручку до беларуского поста и убедился что нелегал прошел на территорию рб?
Реально интересно.
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Вы действительно представляете себе, что вся эта толпа нелегалов прорывается в пунктах пропуска через границу прям от одной таможни до другой????
Видасик, а вот идут эти нелегалы обратно... в РБ... а там их пограничники ... дубинками их по горбу. Как думаете, сработает при таком раскладе "Ваш" механизм возвращения?
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А расея сегодня охраняет Украину от беженцев из Сирии? Ну, раз они сегодня толпами не переходят расейско-украинскую границу и не бродят по Киеву, требуя жильё и пособия, значит - охраняет?
Ксения, Вы больны. Очень больны. Вам не ко мне надо писАть, а записываться к доктору. Хотя Вам поможет только гильотина.
И все это они будут делать, помня о том, как вы поступаете их отцами / мужьями / братьями...
(А поступаете вы - ДЛЯ СВОЕГО НАРОДА - абсолютно верно и единственным правильным образом... только не дорабатываете с женщинами и детьми, кмк)
Это так - рекомендация...
Прийдеться в Чорнобильській зоні їм намети ставити. Хай заготовляють гриби і ягоди собі на зиму.
Будь оно так у Латвии с РБ, я б не сомневался. Но там не так все.
И поток бибизян резко уменшиться
Но нет. Они не смогут. И лука это прекрасно понимает.
Важно понять: это происходило на границе - то есть вы таким образом их не пускали? Или это уже беспорядки у себя в лагерях временного размещения усмиряли?
Ибо это разные вещи. Во втором случае - Вы уже пустили. И не пустить - не хватило яиц, уж извините. Если Вы такое делали на границе - честь Вам и хвала.
То что пустили... in my humble opinion - зря. Не пустили бы - пришлось бы усмирять.
Реально интересно, как вернули. Выпихнули за границу и делайте что хотите? Или отвели за ручку к пограничникам рб, и убедились что те их приняли обратно?
Пару вибухів, показати по зомбоящику інші задумаються
Замість того, щоб бульбафюреру за свій рахунок ставити "жєлєзний занавєс" для стримання своїх втікачів, він провокує на створення бар'єрів своїми сусідами за їх рахунок. Мігранти лише зручний безкоштовний інструмент.
Скоріше за все "многоходовочка" обнулєниша.
Литві просто потрібно провести відповідну реформу .
Те що підходить для німецьких та радянських фашистів неприпустимо для нормальних країн.