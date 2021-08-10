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Латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі

Латвійським прикордонникам вдалося "перенаправити" нелегальних мігрантів назад до Білорусі, повідомив прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш із посиланням на слова міністра внутрішніх справ країни Марію Голубєву.

"У вівторок, 10 серпня, уряд планує розглянути питання про оголошення надзвичайної ситуації на кордоні, що розширить можливості прикордонників відправляти іммігрантів назад до Білорусі", - заявив Каріньш після засідання коаліції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, прийнято вирішено прискорити будівництво інфраструктури на східному кордоні з Росією і Білоруссю, зазначив прем'єр.

Раніше в понеділок Голубєва запропонувала уряду Латвії оголосити на латвійсько-білоруському кордоні режим надзвичайної ситуації для захисту зовнішніх кордонів республіки та Європейського союзу від нелегальної міграції.

У разі оголошення Кабінетом міністрів надзвичайної ситуації вона буде введена на частині території Аугшдаугавського і Красилівського країв, а повноваження Державної прикордонної охорони будуть розширені. Рішення уряду про оголошення надзвичайної ситуації вимагає схвалення Сейму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвійські прикордонники затримали три групи нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю
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Топ коментарі
+5
Надо было ещё своих добавить
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10.08.2021 11:25
+4
Да он своих не кормит, о чем ты говоришь...
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10.08.2021 11:47
+3
расставить вдоль границы на вышках пулеметчиков.. тогда беженцы осядут в Белоруссии, а их нужно кормить... вот старпер и задумается, станет у ***** просить очередной ярд баксов .. надо же царскую охранку содержать, иначе народ порвет этого подонка
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10.08.2021 11:25
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Какой хороший ход
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10.08.2021 11:11 Відповісти
И снова "со стороны Белоруссии раздавались одиночные выстрелы", как пару дней назад в такой же ситуации Латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь - Цензор.НЕТ 9647
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10.08.2021 11:20 Відповісти
На охрану границы надо выходить с медведем или львом.
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10.08.2021 11:23 Відповісти
Надо было ещё своих добавить
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10.08.2021 11:25 Відповісти
расставить вдоль границы на вышках пулеметчиков.. тогда беженцы осядут в Белоруссии, а их нужно кормить... вот старпер и задумается, станет у ***** просить очередной ярд баксов .. надо же царскую охранку содержать, иначе народ порвет этого подонка
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10.08.2021 11:25 Відповісти
Да он своих не кормит, о чем ты говоришь...
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10.08.2021 11:47 Відповісти
Латвия отправляет нелегалов в Белорусь? Латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі - Цензор.НЕТ 3150
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10.08.2021 11:30 Відповісти
Треба заробляти ще на них. Гроші брати за відвідування Євросоюзу. Панькалися з ними - возили туди сюди Латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі - Цензор.НЕТ 568
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10.08.2021 12:13 Відповісти
Колхознику показалось мало третировать Литву и он решил воспользоваться небольшим участком границы с Латвией. А книжек в детстве не читал,об истории частей латышских стрелков в защите и охране верхушки,возглавившей октябрьский переворот 1917 г.,дядя не знает. Ну,будет "приятно удивлен".Там,где залезет на них,там и слезет.
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10.08.2021 12:13 Відповісти
в 17м Мокцву поддержали, и щас поддержат ))))
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10.08.2021 16:13 Відповісти
 
 