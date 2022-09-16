Рашисти обстріляли села Миколаївської області, - ОВА

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Так, за минулу добу, 15 вересня, близько 14:25 були обстріли у с. Мурахівка. Орієнтовно о 20:27 обстрілів зазнала станція Березнегувате. Також о 22:07 вибухи лунали на околицях с. Червоний Яр.

Вночі, 16 вересня, біля 01:35 та 03:00, було обстріляно смт Березнегувате. Внаслідок чого частково зруйноване складське приміщення фермерського господарства. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Постраждалих немає. Також, 15 вересня, з 16:00 до 19:30 обстрілів зазнали села Широке та Червона Долина Широківської громади. Внаслідок чого у с. Широке пошкоджено один будинок. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Протягом доби тривали періодичні обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.