 В Україні 68% шкіл забезпечені укриттями

Ще влітку цей показник становив 11%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Уряду.

"Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там де укриття всередині шкіл, і за даними ДСНС, потребують укріплення, - укріпити. Де неможливо укріпити - збудувати поряд нові", - наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, щоб там можна було забезпечити повноцінне навчання.

На 2023 рік у бюджеті запланована субвенція в розмірі 1,5 млрд гривень на облаштування спеціальних споруд або укриттів у закладах загальної середньої освіти.

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