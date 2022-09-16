В Україні 68% шкіл забезпечені укриттями
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Ще влітку цей показник становив 11%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Уряду.
"Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там де укриття всередині шкіл, і за даними ДСНС, потребують укріплення, - укріпити. Де неможливо укріпити - збудувати поряд нові", - наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Очільник уряду підкреслив, що необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, щоб там можна було забезпечити повноцінне навчання.
На 2023 рік у бюджеті запланована субвенція в розмірі 1,5 млрд гривень на облаштування спеціальних споруд або укриттів у закладах загальної середньої освіти.
Топ коментарі
+4 Вася Шевченко f77d76ba
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+3 Вася Шевченко f77d76ba
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+3 Sophia-Maria Duglass
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Будь ласка, зачекайте...
побелить стены и затащить в подвал парты - это не готовность...
главное стены, перекрытие, много выходов, свет и вода и вентиляция...
а много школ могут улучшить перекрытия или наладить вентиляцию и дополнительные выходы?
І уява , якими мають бути школи у ніх ДУЖЕ СОВКОВІ
РЕФОРМИ там не було зовсім
оця політика аби "отрапортовать" прикриває смертельно небезпечну "паперову" готовність...
Його практикували в совку і досі в Україні . Район з потолка дае цифру в областне управління , областне управління ДАДАЕ ще ціфри і т д
Ніхто николи не робить перевірку цім звітам . ЦЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТІВ - клондайк
а журналісти і бажано СБУ має таки перевірити цю "фількину грамоту" (ну... в ідеалі)))) самому сішно)
‼️‼️‼️Фаріон відповіла блогерці з Донецька, що назвала українців «бидлом» | Ірина Фаріон
https://youtu.be/am5QMBYM07E
вона каже , що діти до неї в універ після шкіл приходять як чистий Ліст - нічого не знають про Україну і іі ведучі постаті
Только вот, когда корреспонденты с телекамерами попытались проинспектировать эти самые бомбоубежища ... их просто никто и никуда не пустил.