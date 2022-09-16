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 В Україні 68% шкіл забезпечені укриттями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,укриття

Ще влітку цей показник становив 11%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Уряду.

"Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там де укриття всередині шкіл, і за даними ДСНС, потребують укріплення, - укріпити. Де неможливо укріпити - збудувати поряд нові", - наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, щоб там можна було забезпечити повноцінне навчання.

На 2023 рік у бюджеті запланована субвенція в розмірі 1,5 млрд гривень на облаштування спеціальних споруд або укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Всеукраїнська школа онлайн" забезпечить безперервне навчання у 5-11 класах протягом усього навчального року, - Міносвіти

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
мало того...сільські школи... це ж звичайні будівлі, в кращому випадку 2 поверхи... а є й одноповерхові і там не передбачено навть підвалу... можливо звичайно вирити щось на повір"ї...та чи то буде схоже на бомбосховище? і що воно витримає???
оця політика аби "отрапортовать" прикриває смертельно небезпечну "паперову" готовність...
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16.09.2022 11:32
+3
как-то стремно... за 2 месяца так повысилось число готовности бомбоубежищ...
побелить стены и затащить в подвал парты - это не готовность...
главное стены, перекрытие, много выходов, свет и вода и вентиляция...
а много школ могут улучшить перекрытия или наладить вентиляцию и дополнительные выходы?
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16.09.2022 11:09
+3
В мін освіти працюють всі менеджери з часів Табачника . Це дуже ватне міністерство .
І уява , якими мають бути школи у ніх ДУЖЕ СОВКОВІ
РЕФОРМИ там не було зовсім
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16.09.2022 11:14
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Ну от, - 11% шкіл були готові. А кажете ніхто не готувався до війни...
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16.09.2022 10:37 Відповісти
...точно. Та і ці 11% були облаштовані за 5 років: з 2014-2019. Вірно?
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16.09.2022 10:50 Відповісти
Угу. Ще й назва була - "Велике Будівництво"
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16.09.2022 10:55 Відповісти
как-то стремно... за 2 месяца так повысилось число готовности бомбоубежищ...
побелить стены и затащить в подвал парты - это не готовность...
главное стены, перекрытие, много выходов, свет и вода и вентиляция...
а много школ могут улучшить перекрытия или наладить вентиляцию и дополнительные выходы?
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16.09.2022 11:09 Відповісти
В мін освіти працюють всі менеджери з часів Табачника . Це дуже ватне міністерство .
І уява , якими мають бути школи у ніх ДУЖЕ СОВКОВІ
РЕФОРМИ там не було зовсім
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16.09.2022 11:14 Відповісти
мало того...сільські школи... це ж звичайні будівлі, в кращому випадку 2 поверхи... а є й одноповерхові і там не передбачено навть підвалу... можливо звичайно вирити щось на повір"ї...та чи то буде схоже на бомбосховище? і що воно витримає???
оця політика аби "отрапортовать" прикриває смертельно небезпечну "паперову" готовність...
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16.09.2022 11:32 Відповісти
«Паперовий звіт»
Його практикували в совку і досі в Україні . Район з потолка дае цифру в областне управління , областне управління ДАДАЕ ще ціфри і т д
Ніхто николи не робить перевірку цім звітам . ЦЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТІВ - клондайк
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16.09.2022 11:43 Відповісти
головне.. щоби оця "готовність" не коштувала нам життів дітей і вчителів...
а журналісти і бажано СБУ має таки перевірити цю "фількину грамоту" (ну... в ідеалі)))) самому сішно)
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16.09.2022 11:46 Відповісти
Послухайте Фаріон

‼️‼️‼️Фаріон відповіла блогерці з Донецька, що назвала українців «бидлом» | Ірина Фаріон

https://youtu.be/am5QMBYM07E
вона каже , що діти до неї в універ після шкіл приходять як чистий Ліст - нічого не знають про Україну і іі ведучі постаті
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16.09.2022 11:17 Відповісти
- укриття від природних опадів....
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16.09.2022 12:23 Відповісти
А толку. Эти все убежища рассчитаны на современные ракеты и бомбы? Чинушам лишь бы отчитаться. Их дети в этих убежищах не будут прятаться, они все за границей в собственных домах живут, купленных на наворованное.
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16.09.2022 11:31 Відповісти
Проти обстрілів звичайною зброєю, то може і сховища, але якщо буде ядерний удар, то вони можуть перетворитися на пастки
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16.09.2022 11:37 Відповісти
Наше сховище в аварійному будинку, цегляна кладка на піску і залишках нерозікраденого цементу часів занепаду срср, довгі панельні перекриття і 2 поверхи над нами, цього літа прибране і побілене вапном. Як вчителька, під час кожної повітряної тривоги спускаюся у з дітьми у цю потенційну братську могилу, кляну матом ворога і потім батьків, які погодилися своїх дітей тут переховувати і примусили мене перебувати з ними. Мої власні діти у підвал ходять додому, а у мене вибору немає. А ці дурнуваті міністр освіти, внутрішніх справ і прем'єр щоразу подають все кращі звіти про готовність шкіл. Сподіваюсь, їх колись засудять
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16.09.2022 11:42 Відповісти
Где-то я это уже читал ...
Только вот, когда корреспонденты с телекамерами попытались проинспектировать эти самые бомбоубежища ... их просто никто и никуда не пустил.
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16.09.2022 11:48 Відповісти
 
 