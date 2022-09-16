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Окупанти шукають патріотично налаштованих жителів Херсонщини та забирають їх на "фільтрацію"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині шукають патріотів України та забирають на "фільтрацію".

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки активно шукають патріотично налаштованих жителів Херсонщини, використовуючи місцеві чати та групи у соціальних мережах. Вони додають туди своїх провокаторів та намагаються виводити на діалог найактивніших людей, виманюють особисті дані. У якийсь момент можуть попросити надати допомогу одній із бригад ЗСУ, надаючи реквізити контрольованої банківської картки, або надати інформацію про дислокацію військових росії.

Після перерахування грошей орки остаточно ідентифікують людину та забирають її на "фільтрацію", - розповів Соболевський.

Він закликає громадян не давати нікому свої персональні дані. А ЗСУ допомагати краще через офіційні канали.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Новині пів року вже. Посилюють фільтраційні захади -це більше відповідає стану речей.
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16.09.2022 11:16 Відповісти
Але вони напевно щодня когось страчують
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16.09.2022 11:25 Відповісти
Напевно… страчують, випадкові жертви, зникають люди, «ламають» людей, залякують, шантажують, грабують - і так уже пів року.
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16.09.2022 12:10 Відповісти
Списки патріотів і учасників АТО , складав портнов і п'ята колона кремля ,
яким Зе дозволив в'іхати в Украіну три роки тому назад ,
а наразі , вони з легкістю покинули нашу краіну і керують цими злочинами із рф !
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16.09.2022 12:08 Відповісти
Списки вони складали з 14го року, чи раніше, скоріш за все. У мене до знайомої, в квітні прийшли за адресою на квартиру, яку вона продала в 17му році. Потім вже, знайшли за новою адресою.
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16.09.2022 12:17 Відповісти
Суки кацапские
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16.09.2022 12:36 Відповісти
надо называть своими именами, не фильтруют а убивают
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16.09.2022 12:43 Відповісти
 
 