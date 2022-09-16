Окупанти шукають патріотично налаштованих жителів Херсонщини та забирають їх на "фільтрацію"

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині шукають патріотів України та забирають на "фільтрацію".

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки активно шукають патріотично налаштованих жителів Херсонщини, використовуючи місцеві чати та групи у соціальних мережах. Вони додають туди своїх провокаторів та намагаються виводити на діалог найактивніших людей, виманюють особисті дані. У якийсь момент можуть попросити надати допомогу одній із бригад ЗСУ, надаючи реквізити контрольованої банківської картки, або надати інформацію про дислокацію військових росії.



Після перерахування грошей орки остаточно ідентифікують людину та забирають її на "фільтрацію", - розповів Соболевський.

Він закликає громадян не давати нікому свої персональні дані. А ЗСУ допомагати краще через офіційні канали.

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