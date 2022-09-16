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Наразі невідомо про затримання російських вчителів на деокупованій Харківщині, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

У Міністерстві внутрішніх справ наразі не можуть підтвердити інформацію про нібито затримання російських вчителів на уже звільнених територіях Харківщини, зокрема, у Куп’янську.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не можу наразі підтвердити затримання російських вчителів ані у Куп’янську, ані в інших населених пунктах Харківщини. Поліції про такі факти не відомо", - зазначив він.

"Ми отримали у деяких звільнених містах списки колаборантів, які співпрацювали з ворогом, і вже точно підтвердили колабораційну діяльність щонайменше 21 особи. Робота на цьому напрямку триває", - додав Єнін.

Він зазначив, що росіяни втікали з Харківщини настільки швидко, що залишили багато документів, які, по суті, документують їхню злочинну діяльність.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Що, вже розстріляли?!...
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16.09.2022 12:06
+4
Так точно, ніхто нікого не затримував, просто зниклі безвісти
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16.09.2022 12:09
+3
Ахаха, наразі невідомо))))))))) куда жє ані дєлісь?? я нє брал!!!!

Ой ржу нє могу. Клоуни, ****. Кончені.
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16.09.2022 12:31
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Що, вже розстріляли?!...
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16.09.2022 12:06 Відповісти
Верещук верещала що там їх ціла купа . На@ла ?
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16.09.2022 12:08 Відповісти
Вірити на слово тій зечмоні верещучці-себе не поважати.
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16.09.2022 12:32 Відповісти
Так точно, ніхто нікого не затримував, просто зниклі безвісти
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16.09.2022 12:09 Відповісти
Біжа іскрилися.
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16.09.2022 12:12 Відповісти
Ахаха, наразі невідомо))))))))) куда жє ані дєлісь?? я нє брал!!!!

Ой ржу нє могу. Клоуни, ****. Кончені.
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16.09.2022 12:31 Відповісти
Іх дєті прячут...
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16.09.2022 12:50 Відповісти
Якби українські вчителі щось подібне робили в воронеже, всім зрозуміло чим би все вже давно закінчилось. Безкарність призводить до повторення.
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16.09.2022 13:23 Відповісти
********* оркі-підагогі ?
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16.09.2022 13:46 Відповісти
Уважаємиє люді проводілі до граніци, помоглі прайті таможню і просілі заходіть папожже, кагда нацикав добьют.
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16.09.2022 15:04 Відповісти
 
 