Наразі невідомо про затримання російських вчителів на деокупованій Харківщині, - МВС
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У Міністерстві внутрішніх справ наразі не можуть підтвердити інформацію про нібито затримання російських вчителів на уже звільнених територіях Харківщини, зокрема, у Куп’янську.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не можу наразі підтвердити затримання російських вчителів ані у Куп’янську, ані в інших населених пунктах Харківщини. Поліції про такі факти не відомо", - зазначив він.
"Ми отримали у деяких звільнених містах списки колаборантів, які співпрацювали з ворогом, і вже точно підтвердили колабораційну діяльність щонайменше 21 особи. Робота на цьому напрямку триває", - додав Єнін.
Він зазначив, що росіяни втікали з Харківщини настільки швидко, що залишили багато документів, які, по суті, документують їхню злочинну діяльність.
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