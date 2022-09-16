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Швейцарія повністю зупинила спрощену видачу віз для росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шенген,рф,віза

Федеральна рада Швейцарії на своєму засіданні 16 вересня повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Відтепер щодо громадян Росії застосовуватиметься звичайна візова процедура. Таким чином уряд Швейцарії ухвалив те саме рішення, що і Європейський Союз, тим самим сприяючи єдиній загальноєвропейській візовій політиці, додали у пресслужбі.

Ще навесні Швейцарія скасувала спрощену видачу віз для певних груп людей, наприклад, для російських бізнесменів та російських дипломатів. Тут уряд також наслідував рішення ЄС.

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"В інтересах Швейцарії підтримувати спільну та гармонізовану європейську візову політику", - заявили в уряді. Якби Швейцарія не приєдналась до рішення ЄС, це могло б призвести до значного збільшення звернень за візами від громадян Росії в швейцарські представництва, пояснили в уряді.

Швейцарія та Росія підписали угоду про спрощення видачі віз громадянам у 2009. Завдяки цій угоді процедура отримання візи для певних груп людей та цілей поїздки була спрощена, а візові збори було знижено або скасовано. Тепер федеральна рада вирішила повністю призупинити дію угоди.

З 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.
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16.09.2022 12:44 Відповісти
А царь то не настояашый!))),все на мцкву!!
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16.09.2022 12:46 Відповісти
Dobrze
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16.09.2022 12:44 Відповісти
Ждуть росіян Зімбабве і Ангола..

Корея(що північна ) й Куба ждуть... ))))
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16.09.2022 13:58 Відповісти
 
 