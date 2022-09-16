Зеленський затвердив угоду з ЄС про "транспортний безвіз"

Президент України Володимир Зеленський затвердив Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №654/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Затвердити Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні", – зазначається в документі.

Документ про "транспортний безвіз":

- скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень в держави ЄС;

- дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску;

- передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди становить один рік із можливістю пролонгації, а тимчасово вона почала діяти у день підписання.

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