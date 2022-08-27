Україна і Молдова підписали угоду про "транспортний безвіз", - Найєм
Молдова скасувала дозволи на вантажні перевезення для України. З 1 вересня українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
Як зазначається, Україна та Молдова підписали двосторонній протокол, який остаточно позбавить Україну ризиків зупинки експорту. До підписання угоди Молдова залишилася єдиною країною-сусідкою України, з якою вантажні перевезення не були лібералізовані.
"Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання "транспортного безвізу" з Європейським союзом Молдова залишилася єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення", - написав Наєм.
За його словами, підписання двостороннього протоколу позбавляє ризиків зупинки експорту українських вантажів. Він розповів, що минулого року загальний товарообіг між країнами виріс майже на третину. А через блокування Росією українських портів цей напрямок став ще більш важливим для українських вантажів.
Мустафа Найєм зазначив, що, за розрахунками міністерства, потік вантажів може вирости на 10 мільйонів тонн щороку.
Нагадаємо, що нещодавно Україна і Молдова відновили залізничне сполучення на ділянці Березине – Басарабяска в обхід Придністров’я. Руху тут не було з 1999 року.
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Разве в Молдове не как минимум 30% ваты, которая мечтает о том, чтобы Украину оккупировали и затем Молдову тоже?
Разве там, а это достовернейший факт, не тотальная безработица и куча шерифского криминала? То есть у них еще и интерес в оккупации Украины имеется прямой, так как их будут назначать новой властью как проверенных в деле и уважаемых по понятиям партнеров.
И чем Молдова заслужила это? Еле-еле победила Майя на выборах, но при этом ведет себя крайне пассивно, ни разу не обратилась в ООН с просьбой провести военную операции по уничтожению бандформирований на территории ее страны, а именно она и никто другой может сделать такое заявление, после которых и возможны движения необходимые. Им итак дали членство в ЕС ни за что, разве что как наглядный урок Грузии, чтобы знали, что с вами будет за похищение и пытки Саакашвили.
Понятно, что олигархат и ермаковщина готова за копейки продать страну. Они потеряли откаты на асфальте, а это был огромный источник дохода, если учитывать крайне низкую себестоимость производства асфальта в Беларуси и неоправданно высокие траты бюджетных денег на строительство дорог, завышенные во много раз на такое среднее качество строительства.
Да, и еще одно очень важное действие. В Молдове (приднестровье) есть большой склад. Хламье, но там тысячи РПГ и они будут стрелять, хотя бы половина. Под полным контролем врага. И у нас тут что заключают? Вы хоть представляйте, сколько в одну фуру можно занести взрывчатки (которая уж точно сработает) или РПГ? Один водитель-диверсант, многотонная фура, которая взорвется у нас на площади или взорвет какой-то мост с реально чудовищным ущербом. Там должен быть тотальный контроль трехуровневый, так как пограничникам доверия нету, их могут подкупить целой сменой и за ними надо следить. Один блокпост, потом еще и еще. Все проверять, все, каждый квадратный сантиметр проверить.