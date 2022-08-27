Україна і Молдова підписали угоду про "транспортний безвіз", - Найєм

Молдова скасувала дозволи на вантажні перевезення для України. З 1 вересня українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Як зазначається, Україна та Молдова підписали двосторонній протокол, який остаточно позбавить Україну ризиків зупинки експорту. До підписання угоди Молдова залишилася єдиною країною-сусідкою України, з якою вантажні перевезення не були лібералізовані.

"Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання "транспортного безвізу" з Європейським союзом Молдова залишилася єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення", - написав Наєм.

За його словами, підписання двостороннього протоколу позбавляє ризиків зупинки експорту українських вантажів. Він розповів, що минулого року загальний товарообіг між країнами виріс майже на третину. А через блокування Росією українських портів цей напрямок став ще більш важливим для українських вантажів.

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Мустафа Найєм зазначив, що, за розрахунками міністерства, потік вантажів може вирости на 10 мільйонів тонн щороку.

Нагадаємо, що нещодавно Україна і Молдова відновили залізничне сполучення на ділянці Березине – Басарабяска в обхід Придністров’я. Руху тут не було з 1999 року.