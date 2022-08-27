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Новини
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Україна і Молдова підписали угоду про "транспортний безвіз", - Найєм

молдова

Молдова скасувала дозволи на вантажні перевезення для України. З 1 вересня українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Як зазначається, Україна та Молдова підписали двосторонній протокол, який остаточно позбавить Україну ризиків зупинки експорту. До підписання угоди Молдова залишилася єдиною країною-сусідкою України, з якою вантажні перевезення не були лібералізовані.

"Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання "транспортного безвізу" з Європейським союзом Молдова залишилася єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення", - написав Наєм.

За його словами, підписання двостороннього протоколу позбавляє ризиків зупинки експорту українських вантажів. Він розповів, що минулого року загальний товарообіг між країнами виріс майже на третину. А через блокування Росією українських портів цей напрямок став ще більш важливим для українських вантажів.

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Мустафа Найєм зазначив, що, за розрахунками міністерства, потік вантажів може вирости на 10 мільйонів тонн щороку.

Нагадаємо, що нещодавно Україна і Молдова відновили залізничне сполучення на ділянці Березине – Басарабяска в обхід Придністров’я. Руху тут не було з 1999 року.

Автор: 

Молдова (2064) транспорт (1390) безвізовий режим (1333) Найєм Мустафа (387)


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Топ коментарі
+4
аквафреш тут до чого?
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27.08.2022 15:08
+3
А-ха. За Молдову на фото молдовський прапор а за Україну вже триколор? Шо за х?
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27.08.2022 14:41
+3
А до чого тут **** та його підписання, все рухае війна та евросоюз, а **** і т.д статисти на великих зарплатах які дурний народ їм платить завдяки вибору зельца
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27.08.2022 14:47
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а до чого там кацапська ганчірка Андрія Власова ?
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27.08.2022 14:37 Відповісти
А-ха. За Молдову на фото молдовський прапор а за Україну вже триколор? Шо за х?
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27.08.2022 14:41 Відповісти
От тепер Чаус може їхати сміло, в штанах і без мішка на голові.
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27.08.2022 14:42 Відповісти
А до чого тут **** та його підписання, все рухае війна та евросоюз, а **** і т.д статисти на великих зарплатах які дурний народ їм платить завдяки вибору зельца
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27.08.2022 14:47 Відповісти
Это же очень опасно, разве нет?

Разве в Молдове не как минимум 30% ваты, которая мечтает о том, чтобы Украину оккупировали и затем Молдову тоже?

Разве там, а это достовернейший факт, не тотальная безработица и куча шерифского криминала? То есть у них еще и интерес в оккупации Украины имеется прямой, так как их будут назначать новой властью как проверенных в деле и уважаемых по понятиям партнеров.

И чем Молдова заслужила это? Еле-еле победила Майя на выборах, но при этом ведет себя крайне пассивно, ни разу не обратилась в ООН с просьбой провести военную операции по уничтожению бандформирований на территории ее страны, а именно она и никто другой может сделать такое заявление, после которых и возможны движения необходимые. Им итак дали членство в ЕС ни за что, разве что как наглядный урок Грузии, чтобы знали, что с вами будет за похищение и пытки Саакашвили.

Понятно, что олигархат и ермаковщина готова за копейки продать страну. Они потеряли откаты на асфальте, а это был огромный источник дохода, если учитывать крайне низкую себестоимость производства асфальта в Беларуси и неоправданно высокие траты бюджетных денег на строительство дорог, завышенные во много раз на такое среднее качество строительства.

Да, и еще одно очень важное действие. В Молдове (приднестровье) есть большой склад. Хламье, но там тысячи РПГ и они будут стрелять, хотя бы половина. Под полным контролем врага. И у нас тут что заключают? Вы хоть представляйте, сколько в одну фуру можно занести взрывчатки (которая уж точно сработает) или РПГ? Один водитель-диверсант, многотонная фура, которая взорвется у нас на площади или взорвет какой-то мост с реально чудовищным ущербом. Там должен быть тотальный контроль трехуровневый, так как пограничникам доверия нету, их могут подкупить целой сменой и за ними надо следить. Один блокпост, потом еще и еще. Все проверять, все, каждый квадратный сантиметр проверить.
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27.08.2022 14:57 Відповісти
Вата кажеш? Іди в дзеркало глянь!
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27.08.2022 15:45 Відповісти
Во концентрация бреда у тебя...
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27.08.2022 16:51 Відповісти
аквафреш тут до чого?
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27.08.2022 15:08 Відповісти
ЦукуНайема , который оставил украинцев без ДЕШЕВЫХ европейских авто , НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
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27.08.2022 15:36 Відповісти
Дуже добра новина! Молодці!
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27.08.2022 15:46 Відповісти
Алееее!!!! Админ или модеры!!! Есть кто живой? Картинку поменяйте, а то и за Молдову обидно и за Украину!
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27.08.2022 16:58 Відповісти
 
 