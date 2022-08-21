Україна та Молдова відбудували ділянку залізниці в обхід Придністров’я
Залізничники відновили в Одеській області ділянку залізниці Березино (Україна) - Басарабяска (Молдова). 22 серпня нею запустять сполучення між цими станціями в обхід самопроголошеного Придністров’я.
Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Пасажирський транспорт".
"З 22 серпня розпочнеться рух потягів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) - Басарабяска (Молдова), що перестала повністю функціонувати у 1997 році. Відбудову цієї ділянки колії протяжністю 23 кілометрів залізничники здійснили у рекордно короткий термін - трохи більш як місяць", - йдеться у повідомленні.
Завдяки відбудові 22-кілометової ділянки колії по території України та 1-кілометрової на території Молдови між станціями Березино - Басарабяска буде запущене залізничне сполучення як по існуючій ділянці від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.
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відсос у *****відбір газу з труби ?
"Українську Придністрянщину потрібно інтегрувати в Україну"
Це територія Молдови, а Україна не паРаша, щоб зазіхати на чуже, забув?
Навіть, якщо уявити, що Молдова сама запропонувала нам цю територію, навіщо нам ще одна порція закорінилої 100% вати, яка більше 30 років перебуває в сруськом мірє,
випадково не замислювався?
PS.Ти гадаєш, що в Україні менше "закорінілої вати". Від закорінілої вати з теиторіями (наприклад Крим, Донбас...) потрібно не позбавлятися, не ізолюватис,я, (з такими підходами ми залишимося лише зі Львовом, Тернополем і Коломиєю...) а інтегруватися і переробляти її в КОРІННУ Націю. І землями не розкидатися.
А повернення Української Придністрянщини до складу України - то питання часу , і не далекого...