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Новини
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Україна та Молдова відбудували ділянку залізниці в обхід Придністров’я

залізниця

Залізничники відновили в Одеській області ділянку залізниці Березино (Україна) - Басарабяска (Молдова). 22 серпня нею запустять сполучення між цими станціями в обхід самопроголошеного Придністров’я.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Пасажирський транспорт".

"З 22 серпня розпочнеться рух потягів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) - Басарабяска (Молдова), що перестала повністю функціонувати у 1997 році. Відбудову цієї ділянки колії протяжністю 23 кілометрів залізничники здійснили у рекордно короткий термін - трохи більш як місяць", - йдеться у повідомленні.

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Завдяки відбудові 22-кілометової ділянки колії по території України та 1-кілометрової на території Молдови між станціями Березино - Басарабяска буде запущене залізничне сполучення як по існуючій ділянці від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.

Автор: 

залізниця (1532) Молдова (2097) Одеська область (3343) Придністров’я (478) Укрзалізниця (6928)


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Топ коментарі
+9
краще Придністров'я би деокупувати ...
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21.08.2022 10:43 Відповісти
+5
Как говорит Зеленский, если не стрелять по Беларуси, Приднестровью и Донбассу, Путин не нападет, инфа 100%.
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21.08.2022 11:05 Відповісти
+4
я так розумію .питання вже вирішено. Ніхто не буде деокуповувти Маріуполь, Мелітополь та Бердянськ, тому швидкими темпами готують виходи до існуючих портів України та Румунії
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21.08.2022 12:57 Відповісти
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v mesto tovo shtobi reshit problemu - Moldova ide v obhod.... nu nu....
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21.08.2022 10:41 Відповісти
Замість того,щоб вирішити проблему лугандону і Криму, ми мінські договорняки соблюдали і торгували із рф і з білоруссю! За собою слідкуй краще!
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21.08.2022 15:25 Відповісти
краще Придністров'я би деокупувати ...
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21.08.2022 10:43 Відповісти
а як же дешевий відсос у ***** відбір газу з труби ?
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21.08.2022 10:48 Відповісти
ну зря разобрали 22 км пути в 1997 году потому что были идиоты... Румыны у себя до нас за свой счет восстановили дорогу 1520 мм чтобы наши вагоны прямо в Румынию шли и оттуда с грузом без переставки колесных пар..на европейский размер 1435 мм..... а вообще с учетом что нет железнодороного сообщения между Бессарабией и Одессой.... мост в Затоке тю тю подорван то через Молдавию вполне можно будет договорится о трасгранично транзитном перемещении наших вагонов составов через Молдавию прямо в Черновецкую область на Север.. и в обратном порядке..
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21.08.2022 11:34 Відповісти
Уважаемый, уже больше месяца так и делается. У Молдовы не хватает локомотивов, поэтому наши поезда там повели наши тепловозы, а теперь еще когда соединили Березино с Бессарабкой то тепловозы из Арцыза котрые были там заблокированы повезут поезда теперь и в Измаил.
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21.08.2022 13:01 Відповісти
Ой, блин - не прошло и 30 лет как вспомнили...
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21.08.2022 10:47 Відповісти
до недавнього часу поїзд Москва-Кишенів йшов через пнр і нікого це не хвилювало
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21.08.2022 11:17 Відповісти
А що трапилось в 1997 році?
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21.08.2022 10:50 Відповісти
Потяги там не ходили, тому i розiбрали.
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21.08.2022 13:16 Відповісти
И смысл ....мост в Затоке,самое уязвимое место.хотя в мирное время этот маршрут будет актуальным
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21.08.2022 11:04 Відповісти
Бесполезное ,,Большое Крадівніцтво",затеянное еще 2019.Проще сдаться.
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21.08.2022 11:09 Відповісти
Так это для того чтобы привезти поезда в Измаил в обход Затокского моста.
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21.08.2022 13:17 Відповісти
Как говорит Зеленский, если не стрелять по Беларуси, Приднестровью и Донбассу, Путин не нападет, инфа 100%.
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21.08.2022 11:05 Відповісти
хочу вина и сала молдаванского(())))
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21.08.2022 12:10 Відповісти
я так розумію .питання вже вирішено. Ніхто не буде деокуповувти Маріуполь, Мелітополь та Бердянськ, тому швидкими темпами готують виходи до існуючих портів України та Румунії
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21.08.2022 12:57 Відповісти
Це треба було давно зробити , бо це скорочує шлях передусім до Ренійського порту, і тарифи. Лише оця "1-кілометрова ділянка колії по території Молдови" колись вилізе Україні РАКОМ. Щодо завивання тут про "обхід Придністрянщини" - то Українську Придністрянщину потрібно інтегрувати в Україну, а не ізолювати. Повернення Лівобережжя Дністра до складу України лише питання часу.
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21.08.2022 13:27 Відповісти


"Українську Придністрянщину потрібно інтегрувати в Україну"

Це територія Молдови, а Україна не паРаша, щоб зазіхати на чуже, забув?
Навіть, якщо уявити, що Молдова сама запропонувала нам цю територію, навіщо нам ще одна порція закорінилої 100% вати, яка більше 30 років перебуває в сруськом мірє,
випадково не замислювався?
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21.08.2022 14:47 Відповісти
Придністрянщина - то не "чуже", а споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями (учи історію). Немає там "100% закорінілої вати", бо цей край на щастя не межував з московією і не заразився кацапізмом мозку. Придністровські Українці ніколи не візьмуть зброю проти України (згадай недавню затіяну там кацапами"мобілізацію"- скільки прийшло до військкомматів?).Обабіч т.з. "кордону" і навколишні села і міста і граничари говорять українською.Свого часу з Тирасполя від І.Смирнова лунали заклики про повернення Лівобережжя до складу України, але БАРАНИ (кравчуки-кучми-ющенки) панічно дотримувалися євроПЕЙСьких принципів і дотрималися до створення потужної російської бази з артзапасом під Одесою.
PS.Ти гадаєш, що в Україні менше "закорінілої вати". Від закорінілої вати з теиторіями (наприклад Крим, Донбас...) потрібно не позбавлятися, не ізолюватис,я, (з такими підходами ми залишимося лише зі Львовом, Тернополем і Коломиєю...) а інтегруватися і переробляти її в КОРІННУ Націю. І землями не розкидатися.
А повернення Української Придністрянщини до складу України - то питання часу , і не далекого...
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22.08.2022 08:25 Відповісти
Дуже добра новина! Молдова допомагає Україні, Україна допоможе Молдові. Справжні добросусідські відносини! А хто там вякає про вату молдавську, на себе в дзеркало бігом побігли дивитися!
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21.08.2022 15:30 Відповісти
 
 