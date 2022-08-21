Україна та Молдова відбудували ділянку залізниці в обхід Придністров’я

Залізничники відновили в Одеській області ділянку залізниці Березино (Україна) - Басарабяска (Молдова). 22 серпня нею запустять сполучення між цими станціями в обхід самопроголошеного Придністров’я.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Пасажирський транспорт".

"З 22 серпня розпочнеться рух потягів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) - Басарабяска (Молдова), що перестала повністю функціонувати у 1997 році. Відбудову цієї ділянки колії протяжністю 23 кілометрів залізничники здійснили у рекордно короткий термін - трохи більш як місяць", - йдеться у повідомленні.

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Завдяки відбудові 22-кілометової ділянки колії по території України та 1-кілометрової на території Молдови між станціями Березино - Басарабяска буде запущене залізничне сполучення як по існуючій ділянці від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.