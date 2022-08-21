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Украина и Молдова отстроили участок железной дороги в обход Приднестровья

залізниця

Железнодорожники восстановили в Одесской области участок железной дороги Березино (Украина) Басарабяска (Молдова). 22 августа по ней запустят сообщение между этими станциями в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Пассажирский транспорт".

"С 22 августа начнется движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березино (Одесская область) - Басарабяска (Молдова), которая перестала полностью функционировать в 1997 году. Отстройку этого участка пути протяженностью 23 километра железнодорожники осуществили в рекордно короткий срок - чуть больше месяца", - говорится в сообщении.

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Благодаря восстановлению 22-километового участка пути на территории Украины и 1-километрового на территории Молдовы между станциями Березино - Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как по существующему участку от города Белгород-Днестровский до порта Измаил, так и в порт Рени.

Автор: 

железная дорога (1417) Молдова (1893) Одесская область (3688) Приднестровье (661) Укрзализныця (2766)


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Топ комментарии
+9
краще Придністров'я би деокупувати ...
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21.08.2022 10:43 Ответить
+5
Как говорит Зеленский, если не стрелять по Беларуси, Приднестровью и Донбассу, Путин не нападет, инфа 100%.
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21.08.2022 11:05 Ответить
+4
я так розумію .питання вже вирішено. Ніхто не буде деокуповувти Маріуполь, Мелітополь та Бердянськ, тому швидкими темпами готують виходи до існуючих портів України та Румунії
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21.08.2022 12:57 Ответить
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v mesto tovo shtobi reshit problemu - Moldova ide v obhod.... nu nu....
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21.08.2022 10:41 Ответить
Замість того,щоб вирішити проблему лугандону і Криму, ми мінські договорняки соблюдали і торгували із рф і з білоруссю! За собою слідкуй краще!
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21.08.2022 15:25 Ответить
краще Придністров'я би деокупувати ...
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21.08.2022 10:43 Ответить
а як же дешевий відсос у ***** відбір газу з труби ?
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21.08.2022 10:48 Ответить
ну зря разобрали 22 км пути в 1997 году потому что были идиоты... Румыны у себя до нас за свой счет восстановили дорогу 1520 мм чтобы наши вагоны прямо в Румынию шли и оттуда с грузом без переставки колесных пар..на европейский размер 1435 мм..... а вообще с учетом что нет железнодороного сообщения между Бессарабией и Одессой.... мост в Затоке тю тю подорван то через Молдавию вполне можно будет договорится о трасгранично транзитном перемещении наших вагонов составов через Молдавию прямо в Черновецкую область на Север.. и в обратном порядке..
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21.08.2022 11:34 Ответить
Уважаемый, уже больше месяца так и делается. У Молдовы не хватает локомотивов, поэтому наши поезда там повели наши тепловозы, а теперь еще когда соединили Березино с Бессарабкой то тепловозы из Арцыза котрые были там заблокированы повезут поезда теперь и в Измаил.
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21.08.2022 13:01 Ответить
Ой, блин - не прошло и 30 лет как вспомнили...
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21.08.2022 10:47 Ответить
до недавнього часу поїзд Москва-Кишенів йшов через пнр і нікого це не хвилювало
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21.08.2022 11:17 Ответить
А що трапилось в 1997 році?
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21.08.2022 10:50 Ответить
Потяги там не ходили, тому i розiбрали.
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21.08.2022 13:16 Ответить
И смысл ....мост в Затоке,самое уязвимое место.хотя в мирное время этот маршрут будет актуальным
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21.08.2022 11:04 Ответить
Бесполезное ,,Большое Крадівніцтво",затеянное еще 2019.Проще сдаться.
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21.08.2022 11:09 Ответить
Так это для того чтобы привезти поезда в Измаил в обход Затокского моста.
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21.08.2022 13:17 Ответить
Как говорит Зеленский, если не стрелять по Беларуси, Приднестровью и Донбассу, Путин не нападет, инфа 100%.
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21.08.2022 11:05 Ответить
хочу вина и сала молдаванского(())))
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21.08.2022 12:10 Ответить
я так розумію .питання вже вирішено. Ніхто не буде деокуповувти Маріуполь, Мелітополь та Бердянськ, тому швидкими темпами готують виходи до існуючих портів України та Румунії
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21.08.2022 12:57 Ответить
Це треба було давно зробити , бо це скорочує шлях передусім до Ренійського порту, і тарифи. Лише оця "1-кілометрова ділянка колії по території Молдови" колись вилізе Україні РАКОМ. Щодо завивання тут про "обхід Придністрянщини" - то Українську Придністрянщину потрібно інтегрувати в Україну, а не ізолювати. Повернення Лівобережжя Дністра до складу України лише питання часу.
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21.08.2022 13:27 Ответить


"Українську Придністрянщину потрібно інтегрувати в Україну"

Це територія Молдови, а Україна не паРаша, щоб зазіхати на чуже, забув?
Навіть, якщо уявити, що Молдова сама запропонувала нам цю територію, навіщо нам ще одна порція закорінилої 100% вати, яка більше 30 років перебуває в сруськом мірє,
випадково не замислювався?
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21.08.2022 14:47 Ответить
Придністрянщина - то не "чуже", а споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями (учи історію). Немає там "100% закорінілої вати", бо цей край на щастя не межував з московією і не заразився кацапізмом мозку. Придністровські Українці ніколи не візьмуть зброю проти України (згадай недавню затіяну там кацапами"мобілізацію"- скільки прийшло до військкомматів?).Обабіч т.з. "кордону" і навколишні села і міста і граничари говорять українською.Свого часу з Тирасполя від І.Смирнова лунали заклики про повернення Лівобережжя до складу України, але БАРАНИ (кравчуки-кучми-ющенки) панічно дотримувалися євроПЕЙСьких принципів і дотрималися до створення потужної російської бази з артзапасом під Одесою.
PS.Ти гадаєш, що в Україні менше "закорінілої вати". Від закорінілої вати з теиторіями (наприклад Крим, Донбас...) потрібно не позбавлятися, не ізолюватис,я, (з такими підходами ми залишимося лише зі Львовом, Тернополем і Коломиєю...) а інтегруватися і переробляти її в КОРІННУ Націю. І землями не розкидатися.
А повернення Української Придністрянщини до складу України - то питання часу , і не далекого...
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22.08.2022 08:25 Ответить
Дуже добра новина! Молдова допомагає Україні, Україна допоможе Молдові. Справжні добросусідські відносини! А хто там вякає про вату молдавську, на себе в дзеркало бігом побігли дивитися!
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21.08.2022 15:30 Ответить
 
 