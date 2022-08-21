Украина и Молдова отстроили участок железной дороги в обход Приднестровья
Железнодорожники восстановили в Одесской области участок железной дороги Березино (Украина) Басарабяска (Молдова). 22 августа по ней запустят сообщение между этими станциями в обход самопровозглашенного Приднестровья.
Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Пассажирский транспорт".
"С 22 августа начнется движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березино (Одесская область) - Басарабяска (Молдова), которая перестала полностью функционировать в 1997 году. Отстройку этого участка пути протяженностью 23 километра железнодорожники осуществили в рекордно короткий срок - чуть больше месяца", - говорится в сообщении.
Благодаря восстановлению 22-километового участка пути на территории Украины и 1-километрового на территории Молдовы между станциями Березино - Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как по существующему участку от города Белгород-Днестровский до порта Измаил, так и в порт Рени.
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відсос у *****відбір газу з труби ?
"Українську Придністрянщину потрібно інтегрувати в Україну"
Це територія Молдови, а Україна не паРаша, щоб зазіхати на чуже, забув?
Навіть, якщо уявити, що Молдова сама запропонувала нам цю територію, навіщо нам ще одна порція закорінилої 100% вати, яка більше 30 років перебуває в сруськом мірє,
випадково не замислювався?
PS.Ти гадаєш, що в Україні менше "закорінілої вати". Від закорінілої вати з теиторіями (наприклад Крим, Донбас...) потрібно не позбавлятися, не ізолюватис,я, (з такими підходами ми залишимося лише зі Львовом, Тернополем і Коломиєю...) а інтегруватися і переробляти її в КОРІННУ Націю. І землями не розкидатися.
А повернення Української Придністрянщини до складу України - то питання часу , і не далекого...