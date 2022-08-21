Украина и Молдова отстроили участок железной дороги в обход Приднестровья

Железнодорожники восстановили в Одесской области участок железной дороги Березино (Украина) Басарабяска (Молдова). 22 августа по ней запустят сообщение между этими станциями в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Пассажирский транспорт".

"С 22 августа начнется движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березино (Одесская область) - Басарабяска (Молдова), которая перестала полностью функционировать в 1997 году. Отстройку этого участка пути протяженностью 23 километра железнодорожники осуществили в рекордно короткий срок - чуть больше месяца", - говорится в сообщении.

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Благодаря восстановлению 22-километового участка пути на территории Украины и 1-километрового на территории Молдовы между станциями Березино - Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как по существующему участку от города Белгород-Днестровский до порта Измаил, так и в порт Рени.