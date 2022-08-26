Україна отримає "митний безвіз" вже цього року, - Шмигаль

Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

"Митний безвіз" - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. "Митний безвіз" - це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці", - пояснив Шмигаль.

Також, продовжив глава уряду, зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через Дію.

"Митний безвіз" стане вже четвертим цього року після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку. Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році", - підсумував Шмигаль.

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