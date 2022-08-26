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Україна отримає "митний безвіз" вже цього року, - Шмигаль

євросоюз

Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

"Митний безвіз" - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. "Митний безвіз" - це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці", - пояснив Шмигаль.

Також, продовжив глава уряду, зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через Дію.

"Митний безвіз" стане вже четвертим цього року після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку. Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році", - підсумував Шмигаль.

Також читайте: Верховна Рада схвалила закон про "митний безвіз"

Автор: 

митниця (1871) безвізовий режим (1333) Євросоюз (13315) Шмигаль Денис (4547)


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Невже Зеля звільниться до кінця цього року?
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26.08.2022 12:34 Відповісти
Що ж робитимуть Зеліни митники бе відкатів?
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26.08.2022 12:34 Відповісти
Тільки дуже тупі дятли які, ну нічого не розуміють у митній справі дають такі та подібні коментарі.
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26.08.2022 14:42 Відповісти
Я просто нагадаю, що каса партії слуга народу, три роки формується не тільки зарахунок відкату від будівництва доріг, а й за рахунок таможні. Не дарма коля котлєта особисто курує митницю на Заході України.
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26.08.2022 12:51 Відповісти
Подобаються мені наші Українці, майже кацапи, але навпаки. У кацапів, щоб не зробило їх *****, вони всі йому моляться та хвалять у нас, щоб не зробила влада, все нашим Українцям не так і її постійно критикують. Це не правильний підхід. Потрібно буи об'єктивним, ЗЕ і його команда, ще ті корупціонеи та зрадники України, але як кажуть, навіть зламаний годинник двічі на добу показує правильний час, і всі ці Зеленські/Шмигалі/Слуги Народу іноді, рідко, але все таке іноді роблять дуже гарні та правильні речі. Я мав деяке відношення до митниці, і точно знаю, що це таке, та знаю про що пишу.
Якщо, митний "безвіз" дійсно запрацює до кінця року, а додатково буде запроваджено розмитнення авто через "Дія", то це буде не крок, а величезний стрибок вперед, навіть не на роки, а на десятиліття. А ефект від цього буде приблизно такий, як від підписання угоди про асоціацію з ЕС.
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26.08.2022 13:04 Відповісти
Бюрократію і заробляння собі в кишеню, створюють наші керманичі.
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26.08.2022 13:26 Відповісти
Це звичайно чудова новина для працюючої повноцінно економіки, але в умовах війни невідомо що взагалі буде до кінця року. Дивлячись, що влада взагалі не має намірів реанімувати оборонну промисловість, спробувати відкрити на Заході України нові виробництва по випуску *********** покладаючись виключно на західну допомогу, то є глибокі сумніви в ефективності підписання цих угод.
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26.08.2022 13:42 Відповісти
брехня для дебілів як і отсосціація. Мита на автомобілі не скасують цим митним безвізом.
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26.08.2022 15:34 Відповісти
 
 