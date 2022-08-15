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Верховна Рада схвалила закон про "митний безвіз"

Верховна Рада на засіданні у понеділок підтримала в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання "митного безвізу" з Євросоюзом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Як зазначається, законом №7420 передбачається приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). Раніше повідомлялося, що в уряді очікують міжнародного застосування Конвенції наприкінці цього року. При цьому сам "митний безвіз" планується підписати протягом літа.

"Митний безвіз" дасть можливість українському бізнесу користуватися такими спрощеннями:

  • одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).
  • авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;
  • українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

На початку липня Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), або "митного безвізу" – для приєднання парламент повинен був схвалити в цілому відповідний закон.

Автор: 

ВР (15047) мито (1112) транзит (788) безвізовий режим (1344)


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добре щоб працював в обидві сторони а це важливо для звичайного українського покупця
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15.08.2022 16:36 Відповісти
і на які товари або групи товарів?

Цензор, хто у вас такі притрушені однобокі тексти пише??? Чи прес-релізи просто розміщуєте???
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15.08.2022 16:41 Відповісти
а тут інших пейсак немає, дописались до того, що грошей просять, вже навіть замовних статтей ніхто не купує, а колись торгував оптом направо наліво, всякі тімашонки і подляки нормально платили, бо всіх їх висери як статті публікували.
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16.08.2022 22:40 Відповісти
шо, можна буде автівку за 5000 злотих привести і не платити здирницких мит? Ні?
А може паста італьянська без мит буде в магазинах? Ні?
А навіщо тоді уся ця евроінтеграція?
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15.08.2022 17:34 Відповісти
 
 