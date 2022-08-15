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Верховная Рада одобрила закон о "таможенном безвизе"

Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения "таможенного безвиза" с Евросоюзом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Как отмечается, Законом № 7420 предусматривается присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS). Ранее сообщалось, что в правительстве ожидается международное применение Конвенции в конце этого года. При этом сам "таможенный безвиз" планируется подписать в течение лета.

"Таможенный безвиз" даст возможность украинскому бизнесу пользоваться такими упрощениями:

  • одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и с Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией).
  • авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;
  • украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.

В начале июля Украину пригласили в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS) или "таможенного безвиза" – для присоединения парламент должен был одобрить в целом соответствующий закон.

ВР (29286) пошлина (494) транзит (568) безвизовый режим (1557)


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добре щоб працював в обидві сторони а це важливо для звичайного українського покупця
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15.08.2022 16:36 Ответить
і на які товари або групи товарів?

Цензор, хто у вас такі притрушені однобокі тексти пише??? Чи прес-релізи просто розміщуєте???
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15.08.2022 16:41 Ответить
а тут інших пейсак немає, дописались до того, що грошей просять, вже навіть замовних статтей ніхто не купує, а колись торгував оптом направо наліво, всякі тімашонки і подляки нормально платили, бо всіх їх висери як статті публікували.
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16.08.2022 22:40 Ответить
шо, можна буде автівку за 5000 злотих привести і не платити здирницких мит? Ні?
А може паста італьянська без мит буде в магазинах? Ні?
А навіщо тоді уся ця евроінтеграція?
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15.08.2022 17:34 Ответить
 
 