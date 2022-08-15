Верховная Рада одобрила закон о "таможенном безвизе"

Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения "таможенного безвиза" с Евросоюзом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Как отмечается, Законом № 7420 предусматривается присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS). Ранее сообщалось, что в правительстве ожидается международное применение Конвенции в конце этого года. При этом сам "таможенный безвиз" планируется подписать в течение лета.

"Таможенный безвиз" даст возможность украинскому бизнесу пользоваться такими упрощениями:

одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и с Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией).

авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;

украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.

В начале июля Украину пригласили в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS) или "таможенного безвиза" – для присоединения парламент должен был одобрить в целом соответствующий закон.