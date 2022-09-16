"Укрзалізниця" запускає низку потягів до Дергачів та Чугуєва

АТ "Укрзалізниця" продовжує відновлювати залізничне сполучення з Харківською областю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

З 19 вересня почнуть курсувати поїзди сполученням Харків-Дергачі та Харків-Чугуїв.

Зокрема, до Дергачів курсуватимуть потяги:

№6002/6001 відправлятиметься з Харкова о 06:45, прибуватиме до Дергачів о 07:22. Зворотно вирушатиме о 07:42 та прибуватиме до Харкова о 08:20;

№6004/6003 відправлятиметься зі станції Харків-Пасажирський о 08:40, прибуватиме до Дергачів о 09:18. Зворотно вирушатиме о 09:38 та прибуватиме до Харкова о 10:16.

№6008/6007 вирушить зі станції Харків-Пасажирський о 17:15 і прибуде до Дергачів о 17:52. Зворотно зі станції Дергачі – 18:07 та прибуває до Харкова о 18:45;

№6010/6009 вирушить зі станції Харків-Пасажирський о 19:05 і прибуде до Дергачів о 19:42. Зворотно – о 20:02 та прибуватиме до Харкова о 20:40.

На цьому маршруті буде використовуватися рейковий автобус на 90 місць. Поїзд зупинятиметься на станціях Південний пост, Північний пост, Підгородня, Лозовенька, Моторна.

До Чугуєва курсуватимуть такі поїзди:

№6809/6808 вирушатиме з Харкова о 07:06 та прибуватиме до Чугуєва о 08:41. Зворотно вирушатиме о 09:06 та прибуватиме до Харкова о 10:41;

№6815/6816 вирушатиме з Харкова о 12:31 та прибуватиме до Чугуєва о 14:10. Зворотно вирушатиме о 14:29 та прибуватиме до Харкова о 15:55;

№6817/6818 вирушатиме з Харкова о 17:35 та прибуватиме до Чугуєва о 19:14. Зворотно вирушатиме о 19:34 та прибуватиме до Харкова о 21:00.

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