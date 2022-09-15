УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10687 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
3 005 5
Укрзалізниця (2038) деокупація (926) Балаклія (245)

Відновлено залізничне сполучення з деокупованою Балаклією

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

балаклія

Укрзалізниця з четверга, 15 вересня, відновила залізничне сполучення з деокупованою частиною Харківської області, пустивши рейковий автобус до звільненої Балаклії.

Про це "Укрзалізниця" повідомила на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Потяг за маршрутом Харків — Балаклія — Харків курсуватиме двічі на добу – зранку та ввечері.

→ №6403/6402 – відправлення з Харкова о 07:00, прибуття до Балаклії о 08:55; відправлення з Балаклії о 9:15, прибуття до Харкова об 11:10
→ №6407/6404 – відправлення з Харкова о 15:00, прибуття до Балаклії о 17:40; відправлення з Балаклії о 18:00, прибуття до Харкова об 19:55

Потяги робитимуть зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки й Шебелинка.

Вартість проїзду – 29 грн.

Також читайте: В Ізюмі та Балаклії бачимо те саме, що в Бучі. Знову катування, - Зеленський

Укрзалізниця повідомила, що перший же рейс на Балаклію був заповнений пасажирами, які повертаються додому. "Вже уявляємо собі перші рейси до Донецька й Сімферополя", – заявила компанія.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні відправили у відпустку наших підопічних з Сумщини. Дощ, мирної їм дороги. ДХЛ дали неділю вихідних
показати весь коментар
15.09.2022 10:21 Відповісти
Добрі новини
показати весь коментар
15.09.2022 10:28 Відповісти
Редактори, ви хоч читайте, що пишите. "Відновили залізничне сполучення", "відправивши рейковий автобус" .
показати весь коментар
15.09.2022 11:50 Відповісти
а що не так? залізничне сполучення. рейковий автобус. автобусом він тільки називається, це електричка на декілька вагонів
показати весь коментар
15.09.2022 12:02 Відповісти
Може Ви і праві. Вибачаюсь перед редакторами .
показати весь коментар
15.09.2022 13:53 Відповісти
 
 