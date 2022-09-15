Возобновлено железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей

Укрзализныця с четверга, 15 сентября, возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной частью Харьковской области, пустив рельсовый автобус в освободившуюся Балаклею.

Об этом "Укрзализныця" сообщила на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

Поезд по маршруту Харьков — Балаклея — Харьков будет курсировать дважды в сутки - утром и вечером.

→ №6403/6402 – отправление из Харькова в 07:00, прибытие в Балаклею в 08:55; отправление из Балаклеи в 9:15, прибытие в Харьков в 11:10

→ №6407/6404 – отправление из Харькова в 15:00, прибытие в Балаклею в 17:40; отправление из Балаклеи в 18:00, прибытие в Харьков в 19:55

Поезда будут делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.

Стоимость проезда – 29 грн.

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Укрзализныця сообщила, что первый же рейс на Балаклею был заполнен возвращающимися домой пассажирами. "Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", – заявила компания.