Швейцарія призупиняє обмін податковою інформацією з Росією, - CNN
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Обмін призупиняється, щоб запобігти "неналежному" використанню конфіденційної інформації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Через нечітку та невизначену ситуацію у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, немає жодних гарантій, що конфіденційна інформація не буде використана неналежним чином", - заявив речник Державного секретаріату з міжнародних фінансів Швейцарії.
Обмін податковою інформацією між Росією та Швейцарією був розпочатий лише у 2019 році. До цього часу швейцарська влада відмовлялася від цього заходу, побоюючись ризиків витоків даних.
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Валдис Унар
показати весь коментар16.09.2022 16:44 Відповісти Мені подобається 2
Dima30
показати весь коментар16.09.2022 16:54 Відповісти Мені подобається 1
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