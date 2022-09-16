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Швейцарія призупиняє обмін податковою інформацією з Росією, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швейцарія

Обмін призупиняється, щоб запобігти "неналежному" використанню конфіденційної інформації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Через нечітку та невизначену ситуацію у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, немає жодних гарантій, що конфіденційна інформація не буде використана неналежним чином", - заявив речник Державного секретаріату з міжнародних фінансів Швейцарії. 

Обмін податковою інформацією між Росією та Швейцарією був розпочатий лише у 2019 році. До цього часу швейцарська влада відмовлялася від цього заходу, побоюючись ризиків витоків даних.

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Автор: Марина Макєєва
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Еще неплохо приостановить ставить палки в колеса экспорту вооружений в Украину.
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16.09.2022 16:44 Відповісти
росія не правова держава -це територія де вся влада у терористів як ІДІЛ,якщо бажаєте ділитися інформацією з терористами то хто вам лікар. якщо завтра вони вам влаштують теракт ,вбивство політиків,кібератаку будь що,чим вони займаються весь час.
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16.09.2022 16:54 Відповісти
 
 