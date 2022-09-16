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Уряд дозволив українцям купувати військові облігації через "Дію"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

військові,військова,облігація,облігації

Кабінет Міністрів на засіданні 16 вересня затвердив постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через "Дію".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.

"Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму понад 100 млрд гривень", - сказав очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
весь випуск повинні викупити слуги урода
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16.09.2022 19:07
+5
Сообщите, сколько облигаций приобрела мама Римма, папа Саша, Ленка и лично САМ товарисч Зе? Ну и его подельники из СН и квартальные утырки.
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16.09.2022 19:30
+5
Я не віддам гроші фахівцям з трускавецьких універів - достатньо того, що мої податки пиляють вже четвертий рік.
Краще віддати гроші волонтерам, яким довіряєш.
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16.09.2022 19:44
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раньше они на чёрном рынке у валютчиков с кидалами облигациями пополнялись...
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16.09.2022 18:57 Відповісти
На очереди продажа абонеменетов на концерты 95 квартала .
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16.09.2022 19:04 Відповісти
Саме слово облігації викликає негативні спогади.
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16.09.2022 19:06 Відповісти
Попредній випуск у 2014 р. викупили з прибутком для покупців.
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16.09.2022 20:02 Відповісти
весь випуск повинні викупити слуги урода
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16.09.2022 19:07 Відповісти
Це спосіб зробити ставку на майбутнє Незалежної України. Якщо це не вдасться, то виникнуть серйозніші проблеми, ніж гроші.
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16.09.2022 19:16 Відповісти
то купуй
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16.09.2022 19:21 Відповісти
Щомісяця я жертвую гроші волонтерам «Повернись живим». Я нічого не очікую натомість, крім перемоги України.
З облігаціями є надія на повернення, тому купуйте
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16.09.2022 19:59 Відповісти
респект якщо так...але 17 лярдів за 6 місяців та хто зна скільки військовою підтримкою надали Україні. це теж немало і немає ніякого звіту...
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16.09.2022 20:25 Відповісти
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16.09.2022 19:22 Відповісти
Сообщите, сколько облигаций приобрела мама Римма, папа Саша, Ленка и лично САМ товарисч Зе? Ну и его подельники из СН и квартальные утырки.
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16.09.2022 19:30 Відповісти
Вони на Вас дивляться і кажуть "Скільки ж Старий зольдат купе ? 10 - 20 тис. облігацій ?"
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16.09.2022 20:04 Відповісти
И это всё на что способен ботофермерский баран зелёного окраса?
Какие же вы убогие и умственно недоразвитые.
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16.09.2022 20:58 Відповісти
Тобто ?? Військові облігації ти купувати не збираєшся ! Так і знав, брехло ти звичайне. Може і старе!
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17.09.2022 12:23 Відповісти
мама рима купує лотерейні квитки або в Італії або в Ізраілі....
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16.09.2022 20:27 Відповісти
Военные облигаций это военные обязательства выраженные в деньгах. Если жметесь донатить безвозмездно на нужды ВСУ, то покупайте облигации, и заработаете и поможете армии.
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16.09.2022 19:32 Відповісти
Многие вложились в банк "МИБ". Теперь ждут выплаты по %....
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16.09.2022 19:51 Відповісти
Жмемся отдавать свои деньги на разворовывание зелёной шобле!

А "на ВСУ" не "донатим" всяким жуликам типа рыговского зятя Притулы с его "спутником" сынком фсб-шника Лаченко, а помогаем напрямую бойцам на передке!
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17.09.2022 11:43 Відповісти
В Британии про такой диковинный способ финансирования армии не знают. Что опять у украинцев есть какой то свой особый путь развития?
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16.09.2022 19:35 Відповісти
Це звичайна практика. Називається "державні цінні папери". У 2014 р. випускались, потім через 5 років держава викупила їх з процентами.
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16.09.2022 20:06 Відповісти
Где звичайна? В **********? Или только в Украине?
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16.09.2022 20:10 Відповісти
У багатьох країнах у різні часи. "Цінні папери", "цінні папери", "державний займ"
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16.09.2022 20:14 Відповісти
Это в каких краинах облигациями обеспечивают армию?
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16.09.2022 20:17 Відповісти
В мире
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17.09.2022 00:48 Відповісти
В русском мире.
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17.09.2022 08:11 Відповісти
Куда уходят ваши налоги, одни из самых высоких в Европе? Вам уже миллиарды помощи предоставлено и не хватает. Куда всё уходит?
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16.09.2022 20:16 Відповісти
по карманам зеленой шобле, шо неясно?
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17.09.2022 11:45 Відповісти
Попит породжує зростання ціни.

1 ракета до РСЗВ у минулому році - 2500 у цьому році - 3600 ...

Хоч війна, хоч не війна, а капіталізьм і ринкові відносини.
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17.09.2022 19:54 Відповісти
Я не віддам гроші фахівцям з трускавецьких універів - достатньо того, що мої податки пиляють вже четвертий рік.
Краще віддати гроші волонтерам, яким довіряєш.
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16.09.2022 19:44 Відповісти
Полностью поддерживаю
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16.09.2022 19:45 Відповісти
Что ?...Сволота тот чиновников , банкиров и ворюг уже нажралась дорогими облигациями 3% займа. а простым украинцам хочет теперь толкнуть -всучить никому не нужную подозрительную эту дешовую хирню-пустышку!!?? Спасибо!!Идите за русским кораблём!!!....
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16.09.2022 20:06 Відповісти
У 2014 р. випускались такі ж, потім через 3-5 років держава викупила їх з процентами.
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16.09.2022 20:07 Відповісти
тогда зелёной шоблы не было при власти
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17.09.2022 11:46 Відповісти
Так, але вже купили на 100 млрд. Тільки великими пакетами. Тепер вирішили населенню поштучно продавати.
Минулого разу вроздріб продавали одразу.
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17.09.2022 12:27 Відповісти
Трохи не в тему, але люди повинні знати. Такий розвод особливо
по взуттю активізувався після початку війни.

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16.09.2022 20:40 Відповісти
А як можна придбати асфальт з 300% відкату? Це більш дохідна інвестиція для декого в нашій країні. Нажаль...
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16.09.2022 20:45 Відповісти
Схоже на депозит в банку
2014 року Україна вже випускала військові облігації, тоді залучили загалом 100 млн грн під 7% річних. 2016 року їх було погашено.
https://finance.liga.net/ua/amp/ekonomika/novosti/minfin-vpervye-prodal-*******-obligatsii-v-dollarah
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17.09.2022 08:12 Відповісти
тогда зелёной шоблы не было при власти
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17.09.2022 11:51 Відповісти
Хоспаді ... Це державні зобов*язання. Якщо 24 р. Зе* до влади не пролізе, ЦБ всерівно їх буде викупати.
Ти ж не думаєш здаватися ??
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17.09.2022 12:29 Відповісти
 
 