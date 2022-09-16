Уряд дозволив українцям купувати військові облігації через "Дію"
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Кабінет Міністрів на засіданні 16 вересня затвердив постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через "Дію".
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.
"Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму понад 100 млрд гривень", - сказав очільник уряду.
За словами прем’єр-міністра, кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави.
Топ коментарі
+6 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар16.09.2022 19:07
+5 Старый зольдат
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+5 Леонід Мефодовський
показати весь коментар16.09.2022 19:44
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Будь ласка, зачекайте...
З облігаціями є надія на повернення, тому купуйте
Какие же вы убогие и умственно недоразвитые.
А "на ВСУ" не "донатим" всяким жуликам типа рыговского зятя Притулы с его "спутником" сынком фсб-шника Лаченко, а помогаем напрямую бойцам на передке!
1 ракета до РСЗВ у минулому році - 2500 у цьому році - 3600 ...
Хоч війна, хоч не війна, а капіталізьм і ринкові відносини.
Краще віддати гроші волонтерам, яким довіряєш.
Минулого разу вроздріб продавали одразу.
по взуттю активізувався після початку війни.
2014 року Україна вже випускала військові облігації, тоді залучили загалом 100 млн грн під 7% річних. 2016 року їх було погашено.
https://finance.liga.net/ua/amp/ekonomika/novosti/minfin-vpervye-prodal-*******-obligatsii-v-dollarah
Ти ж не думаєш здаватися ??