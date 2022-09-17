УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15909 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
657 2
війна (56124) обстріл (20945) Сумська область (2192) Живицький Дмитро (465)

За минулу добу на Сумщині зафіксовано 20 "прильотів" і 3 кулеметні черги по громадах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

16 вересня дві громади у Сумській області зазнали ворожих обстрілів з різного озброєння – 20 прильотів і 3 кулеметні черги.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, - передає Цензор.НЕТ.

По Середино-Будській громаді з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів.

Після 18:30 було 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині був артобстріл − 8 прильотів по Хотінській громаді.

Читайте також: Жителю Сумщини, який добровільно підгодовував окупантів, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчора нардеп "Слуга Народу", мажоритарник 162в/о Микола Задорожній приїхав привітати лісівників в Тростянець Сумської області (який майже місяць пробув в окупації) на підприємство, яке було чи не вщент зруйновано руськими "асвабадітєлями" на техніці з літерами V, в светрику з красномовною прикрасою.

показати весь коментар
17.09.2022 08:14 Відповісти
Микола Миколайович Задорожній (нар. 5 грудня 1984, с. Новоюлівка, Софіївський район, Дніпропетровська область - український шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95
Закінчив Криворізький державний педагогічний університет (за фахом - вчитель фізики та інформатики). Засновник ТзОВ «Агрофірма "Мрія"». Був менеджером зі збуту і постачання, викладав, був учасником гумористичної групи «Брати Гагаріни», що виступала на телепроєкті «Бійцівський клуб».
Народний депутати від партії «Слуга народу», на парламентських виборах у 2019 році переміг у виборчому окрзі № 162, це міста Лебедин, Охтирка, Великописарівський, Лебединський, Охтирський, Тростянецький райони. На час виборів був безробітним, жив у Києві. Нині член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
25 листопада 2019 року народний депутат подав НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Згідно з ним, він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero вартістю 320 тисяч гривень. До того, як стати депутатом, Задорожній був безробітнім.
показати весь коментар
17.09.2022 08:17 Відповісти
 
 