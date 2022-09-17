За минулу добу на Сумщині зафіксовано 20 "прильотів" і 3 кулеметні черги по громадах
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16 вересня дві громади у Сумській області зазнали ворожих обстрілів з різного озброєння – 20 прильотів і 3 кулеметні черги.
Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, - передає Цензор.НЕТ.
По Середино-Будській громаді з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів.
Після 18:30 було 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині був артобстріл − 8 прильотів по Хотінській громаді.
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Закінчив Криворізький державний педагогічний університет (за фахом - вчитель фізики та інформатики). Засновник ТзОВ «Агрофірма "Мрія"». Був менеджером зі збуту і постачання, викладав, був учасником гумористичної групи «Брати Гагаріни», що виступала на телепроєкті «Бійцівський клуб».
Народний депутати від партії «Слуга народу», на парламентських виборах у 2019 році переміг у виборчому окрзі № 162, це міста Лебедин, Охтирка, Великописарівський, Лебединський, Охтирський, Тростянецький райони. На час виборів був безробітним, жив у Києві. Нині член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
25 листопада 2019 року народний депутат подав НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Згідно з ним, він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero вартістю 320 тисяч гривень. До того, як стати депутатом, Задорожній був безробітнім.