За минулу добу на Сумщині зафіксовано 20 "прильотів" і 3 кулеметні черги по громадах

16 вересня дві громади у Сумській області зазнали ворожих обстрілів з різного озброєння – 20 прильотів і 3 кулеметні черги.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, - передає Цензор.НЕТ.

По Середино-Будській громаді з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів.

Після 18:30 було 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині був артобстріл − 8 прильотів по Хотінській громаді.

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