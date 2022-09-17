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За добу рашисти вбили двох мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу рашисти вбили двох мирних жителів Донеччини 01

"За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Святогірську і Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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17.09.2022 11:02 Відповісти
 
 