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За добу рашисти вбили двох мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА
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За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Святогірську і Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Чайка Київ
показати весь коментар17.09.2022 11:02 Відповісти Мені подобається 0
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