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За сутки рашисты убили двух мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 16 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донетчины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 16 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Святогорске и Бахмуте. Еще 11 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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показать весь комментарий17.09.2022 11:02 Ответить Мне нравится 0
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