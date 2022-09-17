За сутки рашисты убили двух мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА

За 16 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 16 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Святогорске и Бахмуте. Еще 11 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.