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Білорусь (5964) військові навчання (2582)

Білорусь продовжила військові навчання щонайменше до 24 вересня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

навчання,білорусь

Військові навчання у Білорусі знову продовжили як мінімум до 24 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) – до 24 вересня;
  • полігон "Гозький" 6 ОМБР (Гродненський район) – до 23 вересня;
  • полігон "Брестський" 38 ОДШБР (Брестський район) – до 24 вересня;
  • полігон "Осиповичський" 51 АБР (Осиповичський район) – до 23 вересня;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) – до 23 вересня;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) – до 23 вересня;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) – до 23 вересня;
  • полігон "Лепельський" 19 ОМБР (Лепельський район) – до 24 вересня.

Загальна тривалість продовжень цих навчань із 29 квітня становить 21 тиждень.

Також читайте: Що білоруські військові думають про війну в Україні: Якщо РФ провально показала себе в наступі, то в обороні від них нема чого чекати

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
бульбофюрер маневрує....як кажуть--не хочеш срати,не мучай жопу
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17.09.2022 08:34
+6
Після такого часу навчань вони вже мабуть перша армія світу🙂🙂🙂
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17.09.2022 09:00
+3
Великий друг і кумир Зеленського.
Не розумію чому його з Черчелем порівнюють , якщо він більш подібний чи то на бульбу, чи то на плєшивого.
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17.09.2022 08:35
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17.09.2022 08:32 Відповісти
бульбофюрер маневрує....як кажуть--не хочеш срати,не мучай жопу
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17.09.2022 08:34 Відповісти
Великий друг і кумир Зеленського.
Не розумію чому його з Черчелем порівнюють , якщо він більш подібний чи то на бульбу, чи то на плєшивого.
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17.09.2022 08:35 Відповісти
Что то я не помню чтобы Зеленский Бульбофюрера называл кумиром или приглашал его в Киев как Петька.
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17.09.2022 09:57 Відповісти
А как Зеленский сливал бульбофюреру спецоперацию по Вагнеру помнишь?
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17.09.2022 12:32 Відповісти
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17.09.2022 11:48 Відповісти
Тут скоріше він хоче, але не може.
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17.09.2022 09:11 Відповісти
До сих пор тренеруются залазить в пакеты и сами на себе их застегивать ?
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17.09.2022 08:52 Відповісти
Теж гівняні брати -- де рух опору Лукашенки.
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17.09.2022 08:54 Відповісти
Після такого часу навчань вони вже мабуть перша армія світу🙂🙂🙂
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17.09.2022 09:00 Відповісти
Після півроку тренувань усі військові бульбоармії вже мабуть стали доцентами та професорами воєнної науки.
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17.09.2022 09:07 Відповісти
До кінця року будуть доктори...
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17.09.2022 09:49 Відповісти
Це все вже маразм. Від таких постійних усі виснажені.
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17.09.2022 10:37 Відповісти
стучать клубнями не надоело ?
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17.09.2022 09:10 Відповісти
Поки картоплю не викопають.
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17.09.2022 09:39 Відповісти
білорусія-великий гнойник на тілі Європи, який повинен бути вилікуваний.
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17.09.2022 09:43 Відповісти
Ой, там тільки клізма...
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17.09.2022 09:50 Відповісти
Щось мені ці навчання нагадують, але, думаю, цього разу наші військові готові і підготовлені на всі 100%!
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17.09.2022 09:53 Відповісти
Второгодники *уевы **********...
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17.09.2022 10:53 Відповісти
Бульбоколхознік у 41-й раз погнав техніку і військове стадо з Берестя до Гомеля. Чи навпаки... Всім пох.
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17.09.2022 12:13 Відповісти
 
 