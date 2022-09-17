Білорусь продовжила військові навчання щонайменше до 24 вересня

Військові навчання у Білорусі знову продовжили як мінімум до 24 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) – до 24 вересня;

полігон "Гозький" 6 ОМБР (Гродненський район) – до 23 вересня;

полігон "Брестський" 38 ОДШБР (Брестський район) – до 24 вересня;

полігон "Осиповичський" 51 АБР (Осиповичський район) – до 23 вересня;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) – до 23 вересня;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) – до 23 вересня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) – до 23 вересня;

полігон "Лепельський" 19 ОМБР (Лепельський район) – до 24 вересня.

Загальна тривалість продовжень цих навчань із 29 квітня становить 21 тиждень.

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