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Білорусь продовжила військові навчання щонайменше до 24 вересня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Військові навчання у Білорусі знову продовжили як мінімум до 24 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
За даними групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) – до 24 вересня;
- полігон "Гозький" 6 ОМБР (Гродненський район) – до 23 вересня;
- полігон "Брестський" 38 ОДШБР (Брестський район) – до 24 вересня;
- полігон "Осиповичський" 51 АБР (Осиповичський район) – до 23 вересня;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) – до 23 вересня;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) – до 23 вересня;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) – до 23 вересня;
- полігон "Лепельський" 19 ОМБР (Лепельський район) – до 24 вересня.
Загальна тривалість продовжень цих навчань із 29 квітня становить 21 тиждень.
Топ коментарі
+8 Bob Fayn
показати весь коментар17.09.2022 08:34
+6 дядя Лера f01bd8a3
показати весь коментар17.09.2022 09:00
+3 Ksenia VB
показати весь коментар17.09.2022 08:35
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Будь ласка, зачекайте...
Не розумію чому його з Черчелем порівнюють , якщо він більш подібний чи то на бульбу, чи то на плєшивого.
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