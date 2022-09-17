Німеччина неправильно відреагувала на захоплення Криму Росією, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що його країна неправильно відреагувала на окупацію росіянами Криму 2014 року.

Про це він сказав Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу сказати абсолютно однозначно, що, мабуть, принаймні оглядаючись назад, було б цілком правильним жорсткіше зреагувати на анексію Криму", - заявив канцлер.

Він зазначив, що якби світова спільнота більш скоординована та потужно відреагувала б на захоплення півострова, то Україна "не заволоділа б так сильно помислами Путіна".

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Нагадаємо, Німеччина не розірвала економічних зв’язків з РФ після того, як 2014 року Росія окупувала півострів, провівши там фейковий "референдум".