УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13815 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
8 376 43
Німеччина (4511) Крим (12753) окупація (5818) Росія (47133) Шольц Олаф (716)

Німеччина неправильно відреагувала на захоплення Криму Росією, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що його країна неправильно відреагувала на окупацію росіянами Криму 2014 року.

Про це він сказав Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу сказати абсолютно однозначно, що, мабуть, принаймні оглядаючись назад, було б цілком правильним жорсткіше зреагувати на анексію Криму", - заявив канцлер.

Він зазначив, що якби світова спільнота більш скоординована та потужно відреагувала б на захоплення півострова, то Україна "не заволоділа б так сильно помислами Путіна".

Також читайте: "Україна отримає більше зброї з Німеччини", - Шольц відреагував на дорікання Кличка щодо затягуванні постачання танків

Нагадаємо, Німеччина не розірвала економічних зв’язків з РФ після того, як 2014 року Росія окупувала півострів, провівши там фейковий "референдум".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
📍 НГУ звільнила Діброву, що біля Лиману
показати весь коментар
17.09.2022 10:28
+16
Нашим бійцям щира подяка за все , що вони роблять 👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
17.09.2022 10:32
+14
Шольц визнав, що "якби світова спільнота більш скоординована та потужно відреагувала б на захоплення півострова, то Україна "не заволоділа б так сильно помислами Путіна".

Т.зв. світова спільнота ЗАОХОТИЛА І НАДИХНУЛА Путіна ще в 2008 р. дозволивши наругу над Грузією.
показати весь коментар
17.09.2022 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
📍 НГУ звільнила Діброву, що біля Лиману
показати весь коментар
17.09.2022 10:28 Відповісти
труба ***** за щокою старої комсомолки меркель заважала правильно реагувати.
показати весь коментар
17.09.2022 10:31 Відповісти
"Із кустов раздавался дєвічьїй крік пастєпєнно пєрєхадящій в женскій..."
показати весь коментар
17.09.2022 10:52 Відповісти
Шольц: які завгодно збочення, тільки не Леопарди
показати весь коментар
17.09.2022 11:27 Відповісти
Попередники винні.
показати весь коментар
17.09.2022 10:31 Відповісти
Перейдіть на Білд,там не має цього тексту, а є від 17 по 19 вересня аналіз війни з жертвами. Є Кличко, є США, але не Шольц
показати весь коментар
17.09.2022 10:34 Відповісти
https://www.bild.de/news/2022/news/russland-krieg-gegen-ukraine-aktuell-im-liveticker-79328978.bild.html

За 16.09 - Scholz: Härtere Reaktion auf Annexion der Krim wäre richtig gewesen
показати весь коментар
17.09.2022 12:07 Відповісти
Я дивилася ссилку на Цензорі, новини міняються
показати весь коментар
17.09.2022 13:55 Відповісти
Нашим бійцям щира подяка за все , що вони роблять 👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
17.09.2022 10:32 Відповісти
Так Украина тоже по факту никак не отреагировала на захват крыма рашистами и не то что не ввела санкций а даже не разорвала дипломатические отношения. Тоесть, прямо подтолкнули ***** на новые *подвиги*.
показати весь коментар
17.09.2022 10:34 Відповісти
Тоді ще існував міф про "нєпобєдімую ариію", який дав першу тріщину лише після боїв в ДАП, де кацапи втратили за 242 дня 14,6 своїх елітних бійців на 1 бійця ЗСУ. А всіляких там сєпарів побили як мух і їх взагалі ніхто не обліковував.
показати весь коментар
17.09.2022 10:40 Відповісти
Коли почалася війна Судного Дня, Голда Меєр за тиждень добилася від Ніксона поставок танків та літаків.
Але для цього треба працювати, а не знімати дебільні відео по чотири рази на день!
Йди в свій квартал працюй, якщо не здатен ні на що.
показати весь коментар
17.09.2022 10:34 Відповісти
PS
Цей коментар стосується виключно представників Української влади!
показати весь коментар
17.09.2022 10:36 Відповісти
Річ у тім що президента США, як правило, призначає єврейська фінансова діаспора в США. І допомоги потребувала єврейська держава а не якась там африканська Ангола. А для захисту якоїсь України а не Ізраїлю тут проси чи не проси марна річ. От коли б на території України існувала автономія Ізраїль то США надали б не тільки допомогу зброєю а й послали свою армію
показати весь коментар
17.09.2022 12:28 Відповісти
Зрештою є досить геніальний вихід із цієї ситуації .Узаконити в Україні Хозарський каганат, усім стати іудеями. Тоді РФії стане непереливки за проведення в Україні нового ХОЛОКОСТУ
показати весь коментар
17.09.2022 12:32 Відповісти
вступить в НАТО, а потом быстренько выйти из каганата и иудаизма)) вариант)
показати весь коментар
17.09.2022 16:12 Відповісти
Чувак шо ты куришь, я тоже такое хочу )))))
показати весь коментар
17.09.2022 13:07 Відповісти
З подібними теоріями, я б порадив до психіатра звернутися.
показати весь коментар
18.09.2022 18:31 Відповісти
ну краще пізно ніж ніколи,хоч зараз щось доходить
показати весь коментар
17.09.2022 10:37 Відповісти
Доходить то доходить, а справа не робиться, як і тоді! Одні обіцянки-цяцянки і то за кілька років. І нах... хіба вони тоді будуть потрібні?
показати весь коментар
17.09.2022 11:25 Відповісти
так "абсолютно однозначно"? чи "мабуть, принаймні"?
показати весь коментар
17.09.2022 10:38 Відповісти
ага, а уж реакция на аннексию осетии была ооооооочень жёсткой!
показати весь коментар
17.09.2022 10:39 Відповісти
" А шо ж такоє ? " Попід сракою підгорає?... Ну там вибори,.. теє,,,се....
показати весь коментар
17.09.2022 10:40 Відповісти
Шось мямлят.
показати весь коментар
17.09.2022 10:48 Відповісти
ну да "неправильно отреагировали" но танки не дадим! ливерные ублюдки!
показати весь коментар
17.09.2022 10:55 Відповісти
Ну я удивлен если честно что их хоть на что-то удалось уломать, бесит их пустой базар в прессе то дают то не дают что-то, лучше уже бы молчали. Что можно от них сейчас хотеть если США не поставляют нам танки, а у них я так понял очень много абрамсов на складах, и где этот Ленд-лиз сейчас и будет ли он это вопрос.
показати весь коментар
17.09.2022 13:00 Відповісти
мельник таки вошел в историю
показати весь коментар
17.09.2022 16:13 Відповісти
Шольц визнав, що "якби світова спільнота більш скоординована та потужно відреагувала б на захоплення півострова, то Україна "не заволоділа б так сильно помислами Путіна".

Т.зв. світова спільнота ЗАОХОТИЛА І НАДИХНУЛА Путіна ще в 2008 р. дозволивши наругу над Грузією.
показати весь коментар
17.09.2022 10:59 Відповісти
Згоден, все почалося з Грузії
показати весь коментар
17.09.2022 11:13 Відповісти
Все почалося з Чечні.
показати весь коментар
17.09.2022 11:29 Відповісти
"якби світова спільнота більш скоординована та потужно відреагувала б на захоплення півострова" Джерело: https://censor.net/ua/n3367743

Так вона ж була і скоординована і потужно реагувала! Згадайте-но скільки "стурбованності" та "занепокоєння" різного ступеню глибини вилилося з боку тієї світової спільноти! Будь-який хор вдавився б від заздрощів...

І після 24 лютого цей хор теж почав виводити ту ж саму пісню, але ЗСУ, своїми діями, змінили їм ноти. Хоча усілякі Шлоьци-Макрони-Орбани ще продовжують співати по пам'яті, але більшість вже ведуть свою партію по нових нотах, на щастя для України.
показати весь коментар
17.09.2022 11:00 Відповісти
зробивши висновки з помилок попередників Шольц відмовився постачати танки Україні ... суди не по словах його , суди по ділах його !
показати весь коментар
17.09.2022 11:09 Відповісти
Дійшло до тебе,кучерявий((А де ти був в 2014?Ти був не в політиці?Може був зайнятий проектом москалів північним потокам?Тобто не безпосередньо,але рахував прибутки?
показати весь коментар
17.09.2022 11:35 Відповісти
Шольц боїться,що Німеччина втратить свій важель в світі,хоч і якісно вони все виготовляють,тут нічого не скажеш,а Україна стане головувати.
показати весь коментар
17.09.2022 11:57 Відповісти
реагувати потрібно було ще в 2008-му.
І навіть ще раніше: в 2000-му, на трагедії в Норд-Ост і Беслані,... та ні, ще в 1999-*му на підриви будинків на Каширському шосе в Москві, Буйнакську та Волгодонську 4-16/09.99р..... та ні, ще раніше, в 1996-му на "зачистку"Грозного.... та ні, ще в 1993-му на розстріл парламенту...
І на це все Німеччина, і весь світ мали реагувати жорстко.
показати весь коментар
17.09.2022 12:02 Відповісти
тут скорее, беспредел во внутр. политике россии, но начало в международной - с Грузии.
показати весь коментар
17.09.2022 16:15 Відповісти
Всі питання до шльондри Меркельші.
Про її роль ще напишуть в історії.
показати весь коментар
17.09.2022 12:08 Відповісти
100%
показати весь коментар
17.09.2022 12:23 Відповісти
Шольц- солист 95 квартала в Европе.
показати весь коментар
17.09.2022 12:51 Відповісти
Німеччину і весь ЄС ,німецька прорашистська ,завербована повія меркель ,разом із рашистським сутинером "капутіним" підготовляли до окупації і війни з Україною років мінімум років 15,
показати весь коментар
17.09.2022 14:04 Відповісти
А зараз цей ковбасник не пробував діяти жорстокіше і більш рішуче! Ганчірка кацапська!
показати весь коментар
20.09.2022 22:27 Відповісти
 
 