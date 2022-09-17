Німеччина неправильно відреагувала на захоплення Криму Росією, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що його країна неправильно відреагувала на окупацію росіянами Криму 2014 року.
Про це він сказав Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я хочу сказати абсолютно однозначно, що, мабуть, принаймні оглядаючись назад, було б цілком правильним жорсткіше зреагувати на анексію Криму", - заявив канцлер.
Він зазначив, що якби світова спільнота більш скоординована та потужно відреагувала б на захоплення півострова, то Україна "не заволоділа б так сильно помислами Путіна".
Нагадаємо, Німеччина не розірвала економічних зв’язків з РФ після того, як 2014 року Росія окупувала півострів, провівши там фейковий "референдум".
Топ коментарі
+19 Невідомий 00bea6ce
показати весь коментар17.09.2022 10:28
+16 Amber
показати весь коментар17.09.2022 10:32
+14 Николай Нестор Нагорняк
показати весь коментар17.09.2022 10:59
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Будь ласка, зачекайте...
За 16.09 - Scholz: Härtere Reaktion auf Annexion der Krim wäre richtig gewesen
Але для цього треба працювати, а не знімати дебільні відео по чотири рази на день!
Йди в свій квартал працюй, якщо не здатен ні на що.
Цей коментар стосується виключно представників Української влади!
Т.зв. світова спільнота ЗАОХОТИЛА І НАДИХНУЛА Путіна ще в 2008 р. дозволивши наругу над Грузією.
Так вона ж була і скоординована і потужно реагувала! Згадайте-но скільки "стурбованності" та "занепокоєння" різного ступеню глибини вилилося з боку тієї світової спільноти! Будь-який хор вдавився б від заздрощів...
І після 24 лютого цей хор теж почав виводити ту ж саму пісню, але ЗСУ, своїми діями, змінили їм ноти. Хоча усілякі Шлоьци-Макрони-Орбани ще продовжують співати по пам'яті, але більшість вже ведуть свою партію по нових нотах, на щастя для України.
І навіть ще раніше: в 2000-му, на трагедії в Норд-Ост і Беслані,... та ні, ще в 1999-*му на підриви будинків на Каширському шосе в Москві, Буйнакську та Волгодонську 4-16/09.99р..... та ні, ще раніше, в 1996-му на "зачистку"Грозного.... та ні, ще в 1993-му на розстріл парламенту...
І на це все Німеччина, і весь світ мали реагувати жорстко.
Про її роль ще напишуть в історії.