Мексика розробила 5-річний план досягнення миру в Україні. Представлять в ООН
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Посередниками, згідно плану, мають виступити прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
На Генасамблеї ООН глава МЗС Мексики Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для припинення бойових дій в Україні. Про це заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопеса Обрадор, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років "на користь миру між усіма націями".
"План, який буде оприлюднено на майбутній Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, дозволить присвятити час вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор.
За його словами, пропозиція передбачає, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в комітеті.
Окрім цього, президент Месики додав, що сподівається, що "це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії".
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Папа римский Франциск во вторник, 13 сентября, начал свой трехдневный визит в Казахстан, где состоится VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. "Я здесь, чтобы услышали крик тех, кто молит о мире»
можно не удивляться, что он втянул Мексику в тему
А бік то - проросейський
Зе треба запросить Индуса до України і ТКНУТЬ НОСОМ В ГЕНОЦІД
Враховуючи мексиканські наркокортелі, перевага постачальника над покупцем очевидна. 😁
НЕХАЙ В СЕБЕ ПОРЯДОК НАВЕДЕ ‼️‼️‼️
пора українським журналістам про це почати писати - про мексікансько - російські СЕНДИКАТИ
ВОТ НАКРОБАРОНИ почали допомагати раше. І куди ЦРУ дивиться?
Кулєба, фас. Чи ти здатний тільки на союзників гавкать?
За кораблём!!!
А поки що - нах.
чи знайде більшість з мехікан Україну на мапі?
нахуа цей флешмоб від імпотентів з ОНО?