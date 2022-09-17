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Мексика розробила 5-річний план досягнення миру в Україні. Представлять в ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

оон,радбез

Посередниками, згідно плану, мають виступити прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

На Генасамблеї ООН глава МЗС Мексики Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для припинення бойових дій в Україні. Про це заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопеса Обрадор, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років "на користь миру між усіма націями".

"План, який буде оприлюднено на майбутній Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, дозволить присвятити час вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор.

Також читайте: Гутерріш після розмови з Путіним: Я б збрехав, якби сказав, що війна скоро скінчиться

За його словами, пропозиція передбачає, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в комітеті.

Окрім цього, президент Месики додав, що сподівається, що "це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+75
ВСЕ ТРОЕ - за сруским военным кораблём.
Украине ТАКИЕ посредники и с доплатой не нужны.
У нас уже есть посредник - ВСУ.
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17.09.2022 10:45
+56
"Не по хуану сомбреро. "(с)
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17.09.2022 10:46
+49
Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років "на користь миру між усіма націями". Джерело: https://censor.net/ua/n3367748
вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор. Джерело: https://censor.net/ua/n3367748
идика в н..уй со своими "народами мира и нациями"
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17.09.2022 10:45
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‼️‼️Агент раши приехал встречаться с кураторами из раши
Папа римский Франциск во вторник, 13 сентября, начал свой трехдневный визит в Казахстан, где состоится VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. "Я здесь, чтобы услышали крик тех, кто молит о мире»

можно не удивляться, что он втянул Мексику в тему
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17.09.2022 11:14 Відповісти
А папа РИМСКИЙ до Казахстану приїхав ( до католиків🤣🤣🤣) , А ДО УКРАЇНИ , де гибнуть католикі, БОИТСЯ , чі ***** йому не дозволяє
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17.09.2022 11:52 Відповісти
Все отребье прокацапское собралось вместе примирять Укарину с Московией и ее республиками
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17.09.2022 11:04 Відповісти
Блін ну от чого всякі далекі від України стромляють свого носа зі своїми дурнуватими порадами? Вони хоч орієнтуються в ситуації?
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17.09.2022 11:05 Відповісти
Вони мають позляд з боку
А бік то - проросейський
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17.09.2022 11:17 Відповісти
Мексика, це дє?!
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17.09.2022 11:06 Відповісти
Планувати треба з США, Британією і іншими нашими найкращими союзниками, а не з різними сортами звіздаболів. Якщо зелена кодла цього не розуміє, то це дуже погано для України.
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17.09.2022 11:06 Відповісти
***** Мексика не врятує. Хай не стараються
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17.09.2022 11:07 Відповісти
Шта????
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17.09.2022 11:07 Відповісти
им бы самим прекратить войны внутри себя. когда будут результаты, тогда можно будет выслушать предложения.
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17.09.2022 11:07 Відповісти
Ха що хочуть те й роблять а ми будемо свою землю та людей визволяти. В нас свій план досягнення миру, повний розгром ерефії.
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17.09.2022 11:07 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ ЯКЕСЬ МАРИВО ПУТЛЕРІВСЬКИХ ШНИРІВ. ВОНИ ПРОРОКУЮТЬ НАМ ЩЕ П'ЯТЬ РОКІВ ВІЙНИ ТОЖ ПОБАЖАЄМО ЦИМ "МИРОТВОРЦЯМ" СХОДИТИ ЗА РУЦКІМ КОРАБЛЬОМ. РАША ПІСЛЯ СКОРОЇ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ ПОВИННА ПЕРЕСТАТИ ІНУВАТИ. ЯК ДЕРЖАВНЕ УТВОРЕННЯ РАЗОМ ЗІ СВОЇМИ САТЕЛІТАМИ І КРАПКА.
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17.09.2022 11:10 Відповісти
як гарно Ви виразились про шнирів і головне точно !!!
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17.09.2022 11:36 Відповісти
Пропоную: Чорта який готував цю муйню, до слідуючої ген.асамблеї, відправити в Ізюм. А там подивимось що воно заспіває.
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17.09.2022 11:10 Відповісти
І індуса туда же ‼️

Зе треба запросить Индуса до України і ТКНУТЬ НОСОМ В ГЕНОЦІД
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17.09.2022 11:49 Відповісти
Еще одна страна, которая исправно поставляет веселый порошок на рабссею... Не хотят терять та5кого богатого клиента.
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17.09.2022 11:11 Відповісти
Они что *********? Какое перемирие? Какие договоренности? До тех пор ,пока хоть один вражеский солдат будет на территории Украины , их надо убивать! Иначе количество жертв как Буче , Изюме и остальных местах будет только рости , а наших детей будут учить нас же и убивать!
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17.09.2022 11:15 Відповісти
Час не може чекати. Пиляти бабло треба починати вже зараз.
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17.09.2022 11:16 Відповісти
У ОПЗЄ з'явився конкурент у дерибані бабла на відновленні України

Враховуючи мексиканські наркокортелі, перевага постачальника над покупцем очевидна. 😁
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17.09.2022 11:15 Відповісти
***** це оно туди і тій мексиці і тому оон
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17.09.2022 11:16 Відповісти
Неодноразово чула ,що любителi пограти на "блакитнiй флейтi" гуртуються кагалом...I тут всi персонажi як на пiдбiр - пi*дори i пi*офiли..Вони почнуть нас вчити не ковирятися у носi...
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17.09.2022 12:59 Відповісти
МЕКСІКА - бандитська , кримінальна і коррумпирована краіна - БЛД, не вистачало , шоб вона украінцам робила пропозиції

НЕХАЙ В СЕБЕ ПОРЯДОК НАВЕДЕ ‼️‼️‼️
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17.09.2022 11:20 Відповісти
Зараз кацапня , за відсутністю можливості переїзду в Европу , ЛЕТІТЬ СТАМБУЛ- МЕКСІКА. Там кримінальни ( россійсько мексіканські) банди перевозять їх через кордон США І ОФОРМЛЯЮТЬ ЇМ доклади беженців.

пора українським журналістам про це почати писати - про мексікансько - російські СЕНДИКАТИ
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17.09.2022 11:23 Відповісти
Шлите в пень. 30 лет вот так вот рисовали планы по Карабаху. Пока тут не плюнули и не погнали поганой метлой.
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17.09.2022 11:22 Відповісти
5 років ***** залізати рани!!!!
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17.09.2022 11:22 Відповісти
Все посредники, идите в дупу. ЗСУ без всяких посредников разберётся с рашкой. Хай хуаны с родригесами разбираются со своими наркокартелями и не лезут к нам. Миротворцы хреновы, потом шо, с рашкой чеоез 5 лет нам опять воевать? Это из той же оперы, шо и Дерьмак со своими мифическими ,,гарантиями безопасности"
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17.09.2022 11:23 Відповісти
Раша + МЕКСІКА = наркокортель
ВОТ НАКРОБАРОНИ почали допомагати раше. І куди ЦРУ дивиться?
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17.09.2022 11:25 Відповісти
Щось ****** у цьому світі стало забагато
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17.09.2022 11:24 Відповісти
Ідіть на ЙУХ разом з ООН
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17.09.2022 11:26 Відповісти
у самих рыло в пуху картели скачут целые армии а они сюда шнобель суюють))
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17.09.2022 11:27 Відповісти
попес лабрадор...папа карла и антон бесполезный...и цегани индиии..все топчики а где король мер зимбабве и берег слоновых копытов...
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17.09.2022 11:29 Відповісти
Мексика классная страна и мексиканцы тоже классные, но что-то они загнались....
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17.09.2022 11:31 Відповісти
там тільки класні Сальма текіла і мескаль
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17.09.2022 12:16 Відповісти
давай без мескалья, звучит как-то *****
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17.09.2022 13:24 Відповісти
За узкім карабльом.

Кулєба, фас. Чи ти здатний тільки на союзників гавкать?
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17.09.2022 11:37 Відповісти
Мексика по старой советской привычке только в пятилетку и умеет!
За кораблём!!!
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17.09.2022 11:37 Відповісти
Мучачо теж вирішив перед Окурком прогнутися,чи хоче показати північним грінго, що мексиканські лос мучачос самостійні і круті чуваки?
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17.09.2022 11:41 Відповісти
Пропозиція Мексики має бути одна: хто з льодорубом прийде - то і льодорубом отримає. Готуйте для х.йла -кремля відповідь за троцького.
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17.09.2022 11:44 Відповісти
Такое перемирие равносильно полному уничтожению Украины
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17.09.2022 11:45 Відповісти
Уругвай пока молчит?
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17.09.2022 11:47 Відповісти
😁Поки мовчить...😂
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17.09.2022 19:37 Відповісти
Ху.ло шукає шляхи бо пече в дупу,гляньте,яке воно кисле останні дні. Мексика напряму працює з росією. Раз вона вилізла,значить ми все правильно робимо. У нас є ЗСУ і в них самий надійний план.
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17.09.2022 11:48 Відповісти
нафуй
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17.09.2022 11:51 Відповісти
Через п'ять років від Імперії Зла і попіл розвіється без ООН і Папи.
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17.09.2022 11:54 Відповісти
Це що, тролінг такий? Три вершники апокаліпсису здатні принести мир?
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17.09.2022 11:57 Відповісти
"прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш" Про Грету Тумберг ще забули
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17.09.2022 11:58 Відповісти
а ця що бовкнула,бо щось не бачив її давно?
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17.09.2022 12:47 Відповісти
Ло пес лОбрадор гавкнув і собі
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17.09.2022 11:59 Відповісти
А Емнесті Інтернешнл і Червоний Хрест не взяли, не порядок, був би комплект організацій-імпотентів.
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17.09.2022 12:10 Відповісти
Нам потрібна Перемога, а не черговий план перемир'я. Як і не черговий меморандум про небезпеку, замість вимоги ПДЧ в НАТО.
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17.09.2022 12:11 Відповісти
якщо ці "миротворці" з такими підходами до замирення досі не розуміють курсу, куди їх посилає вся Україна - то це їхні проблеми. Бо могли би принаймі, запитати в нас, перед тим, як "висувати" підібні "ініціативи". Ну, а якщо перед тим запитали порад в ***** - то нехай би так і сказали б.
А поки що - нах.
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17.09.2022 12:15 Відповісти
ОЛЬМЕКА ІДІТЬ НАХ
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17.09.2022 12:17 Відповісти
Латинос лучше бы план разработал что б наркокортели у него дома тысячами людей не стреляли, петух ссаный
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17.09.2022 12:18 Відповісти
Пока жену Марсело будут насиловать,он соберёт комиссию для заморозки ситуации на 5 лет.Жена будет довольна
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17.09.2022 12:20 Відповісти
Украине в ответ нужно разработать план постройки второй стены между США и Мексикой,а также между Индией и Пакистаном.
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17.09.2022 12:26 Відповісти
Жодному з цих трьох довіри немає - всі. Папа - дрімучий латиноамериканський лівак, ООН - взагалі недієздатна організація і після Перемоги України має бути переформатована абсолютно по-новому і, ясна річ, без цього Гуттеріша, а Прем'єр-Міністр безпосередньо грає за рашистську команду. Та й на 5 років - це мало. Треба, щоб Московія зовсім не могла нападати на сусідів. Отже, реальний план миру може надати лише ЗСУ разом зі зброєю від союзників...
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17.09.2022 12:26 Відповісти
Мексика Ха Ха Ха , Идите на *** , вместе с Гутеррешом , Моди , И Сатанинским Папой . Это типа Украина на пять лет , перестает стрелять .
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17.09.2022 12:41 Відповісти
шо Мексика знає про Україну?
чи знайде більшість з мехікан Україну на мапі?
нахуа цей флешмоб від імпотентів з ОНО?
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17.09.2022 12:41 Відповісти
А чому це не розробив Гондурас , або хтось з Океаніі.
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17.09.2022 12:46 Відповісти
Давайте ще аргентинський і колумбійський план. Бо мексиканський якби не то.
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17.09.2022 12:51 Відповісти
Та й взагалі, хіба мексика славиться "планом"?
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17.09.2022 13:02 Відповісти
чёто ржу ))))
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17.09.2022 13:02 Відповісти
#уйло попросило мексику висунути план миру, ніби то від свого імені, типу, мир під чужим прапором. Значить, йдуть за курсом расейського корабля - шийте Levi's та женіть текіллу, хуани
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17.09.2022 13:17 Відповісти
***** вытаскивает своих агентов влияния
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17.09.2022 13:25 Відповісти
Хай йдуть за рус кораблем!🤬
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17.09.2022 13:36 Відповісти
Как заботливо. За 5 лет Россия точно восстановит всю армию, наклепает новых ракет и танков. Еще и Папа в гарантах с ООН, что Россию никто не побеспокоит. Санкции тоже все надо снять, немедленно! И не забудьте поцеловать туфлю великому Путину.
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17.09.2022 13:54 Відповісти
мда
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17.09.2022 14:26 Відповісти
У мексиканців вдома десятки тисяч убитих на рік у внутрішній війні. Вони влаштували успішну, хоч і неозброєну, агресію проти сусідньої країни. І ці люди розробляють план досягнення миру?
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17.09.2022 14:29 Відповісти
Мексика, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш - все г*но в сборе, или кого-то забыли?!
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17.09.2022 15:59 Відповісти
Мексика теж іде слідом за рускім кораблем.
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17.09.2022 22:08 Відповісти
Мексика с конченными баклажанами Иде на йух!???
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20.09.2022 22:22 Відповісти
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