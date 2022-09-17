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У ЦРУ не спостерігають підготовки Росії до використання ядерної зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

ЦРУ не спостерігає підготовки Росії до використання ядерної зброї, але схильність російського президента Володимира Путіна "до ризику" не варто недооцінювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен.

"Я не думаю, що ми повинні недооцінювати дотримання Путіним свого початкового плану, який передбачав контроль над Україною. Я не думаю, що ми бачили будь-які підстави вважати, що він відмовився від цього", – сказав він, відповідаючи на запитання про занепокоєння щодо того, що російський президент Володимир Путін може застосувати зброю масового знищення, якщо йому завадять на полі бою українські сили.

За його словами, США також не повинні недооцінювати "схильність до ризику" Путіна.

"Ми не бачили конкретних доказів планування використання зброї масового знищення", – сказав Коен.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Більше в світі не буде ідіота,який би віддав таку зброю,за папірець.
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17.09.2022 11:17
+3
Они ВСЕГДА в боевой готовности. Это их суть. У всех государст, имеющих ЯО.
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17.09.2022 11:14
+3
У мене одного таке відчуття, наче ці всі радники-болтуни займаються тим, що підказують ********, що треба робити?
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17.09.2022 11:16
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Бляха-муха! А те що *уйло ще кілька місяців назад свої "війська стримання" перевів у бойову готовніть що забули?!!! Чи може я щось пропустив?
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17.09.2022 11:11 Відповісти
Они ВСЕГДА в боевой готовности. Это их суть. У всех государст, имеющих ЯО.
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17.09.2022 11:14 Відповісти
якшо памятаєте на початку війни ..два рази вилітали літаки з маскви ,була термінова евакуація в сибірські міста..після того .)(уйлу позвонили і попередили,що ні один бункер його не спасе
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17.09.2022 11:47 Відповісти
У мене одного таке відчуття, наче ці всі радники-болтуни займаються тим, що підказують ********, що треба робити?
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17.09.2022 11:16 Відповісти
Заспокоють своїх виборців - типу немає передумов для застосування ЯЗ, але є невеликийнепрогнозований фактор. Більшість «розмов» на цю тему у непублічній площині.
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17.09.2022 13:03 Відповісти
Більше в світі не буде ідіота,який би віддав таку зброю,за папірець.
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17.09.2022 11:17 Відповісти
А як вони можуть це побачити,якщо такий удар би завдавався з літака,ракетою х-101 наприклад?По нас би не стріляли балістичними міжконтинентальними ракетами.
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17.09.2022 11:19 Відповісти
УВИДЕТЬ это можно только при открытии шахт или взлета СБ с аэродромов базирования.
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17.09.2022 11:28 Відповісти
там вже кнопка заіржавіла .
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17.09.2022 11:31 Відповісти
)(уйла вже давно попередили..навіть Дзинь Пинь тоді вже точно надає по рилі
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17.09.2022 11:43 Відповісти
Якшо будет кому давать, бо ***** свои же придушат, шоб оправдаться
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17.09.2022 11:48 Відповісти
так згідний..вважаю шо там на кремлівських болотах,більше за свій зад переживають,і як в подальшому їм існувати,думаю там йонуті є,але не всі разом ходять.
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17.09.2022 11:58 Відповісти
Уже надавав в Самарканді
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17.09.2022 12:51 Відповісти
https://www.reuters.com/world/indian-pm-modi-tells-russias-putin-now-is-not-an-era-war-2022-09-16/

индийский премьер четко сказал российскому президенту, что сейчас «не время для войны», поскольку главными проблемами нашего времени являются продовольствие, удобрение и топливная безопасность.«Я знаю, что нынешняя эпоха - не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону об этом», - сказал Моди Путину.
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17.09.2022 12:55 Відповісти
Це добре. Тут більше під впливом США ніж Китаю. Але безумовно, все більше країн відчувають сморід москальської крові
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17.09.2022 13:11 Відповісти
Ми не бачили конкретних доказів планування використання зброї масового знищення", - сказав Коен. набір слів ЦРУшного осла, котрий не бачить конкретних доказів(хоч він їх має , баран) кількість рашистських МБР ,як і кількість тактичних ракет з ядерними боєголовками)Це все одно.що "зелена влада" не бачила підготовки рашистом до війни з Україною, навіть тоді.коли кругом України до її границь.рашист стягнув біля 200 тисяч орків і всякого металолому.що стріляє ,нищить і вбиває.
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17.09.2022 13:45 Відповісти
Як як це має виглядати,ну підготовка?((про що ви говорити,це зброя готова 24 години.
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17.09.2022 17:12 Відповісти
Перед тим, як окурок нажме на кнопку, сам бункер буде знищено. Біля окурка шпигунів набагато більше, ніж він може уявити.
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18.09.2022 17:31 Відповісти
 
 