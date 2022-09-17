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НАТО не змінить підтримку України з настанням зими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

У НАТО запевнили, що з настанням зими підтримка України не зміниться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про сказав голова Військового комітету Північноатлантичного Альянсу адмірал Роб Бауер у суботу на конференції Військового комітету НАТО.

Надзвичайна сміливість українських збройних сил і українського народу знову й знову братиме гору над опонентом. Союзники НАТО будуть підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Наближається зима, але наша підтримка залишиться незламною", – запевнив він.

За словами глави Військового комітету Альянсу, неспровокована війна Росії проти України стала початком нової доби глобальної безпеки і є більшою, ніж сама Україна.

"Нападу зазнав увесь міжнародний порядок, заснований на правилах. Це, а також терористичні угруповання, які використовують асиметричні засоби ведення війни і створюють глобальні й локальні кризи, а також Китай, який масово нарощує військові зусилля і вдається до небезпечної риторики, – усе це тяжіє над нами", – зазначив Бауер.

Він наголосив, що перед НАТО стоїть "священне завдання захищати мільярд громадян, які живуть на його території, завжди планувати й думати наперед". "І ми готові очікувати неочікуваного", – наголосив адмірал.

Конференція Військового комітету НАТО розпочалася в Таллінні у п’ятницю. У ній беруть участь командувачі збройних сил союзників, які обговорюють питання стратегічного розвитку Альянсу. Вперше у заході беруть участь представники Фінляндії та Швеції.

Також читайте: НАТО підвищує присутність у Європі як сигнал для Росії щодо готовності захищатися, - Столтенберг

Автор: Наталя Джума
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17.09.2022 11:53 Відповісти
Прикро,бо хотілося думати ,що нато або посилить,або зайде в Україну,або прийме Україну.
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17.09.2022 11:55 Відповісти
В НАТО думка правильна -- шевеліт поршнями.
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17.09.2022 12:01 Відповісти
Україна безумовно стане членом НАТО, але лише після того як повністю вижене окупантів з своєї території. Будь які спекуляції на тему вступу без виконання цієї вимоги пусте балабольство.
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17.09.2022 12:02 Відповісти
- Куме! Новину чули?

- Яку?

- Кацапи у своїх прикордонних районах почали на своїх садибах бомбосховища копать! Навіть перекривають зверху колодами і плитами бетонними!

- Ну то й добре! Хоч погреби з льохами матимуть! Дивись - так скоро навчаться і консервації робить на зиму......

І перетворяться на хазяйновитих українців......
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17.09.2022 12:08 Відповісти
 
 