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Рашисти обстріляли Чугуїв. Госпіталізовано 11-річну дитину
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуєву сьогодні, 17 вересня. Постраждала дівчинка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється.
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Чайка Київ
показати весь коментар17.09.2022 13:49 Відповісти Мені подобається 2
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