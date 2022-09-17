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Рашисти обстріляли Чугуїв. Госпіталізовано 11-річну дитину

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Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуєву сьогодні, 17 вересня. Постраждала дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи", - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється.
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.09.2022 13:49 Відповісти
 
 