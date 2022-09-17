УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14173 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 767 11
війна (56174) Маріуполь (2816) окупація (5818)

Рашисти можуть організувати примусову "мобілізацію" в окупованому Маріуполі, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські загарбники на окупованих територіях починають "мобілізувати" місцевих чоловіків до лав окупаційної армії.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Після Харківського контрнаступу ЗСУ росіяни відмовляються їхати воювати до України. Нещодавно в так званій "лнр" жінки влаштували бунт, щоб їх чоловіків не повертали на фронт. Тому загарбники вдалися до вербування людей із в'язниць та невизнаних республік.

Вже поступово починають брати чоловіків з нових тимчасово окупованих територій. У Маріуполі для цього розповсюджували смс-повідомлення. Ситуація ускладниться із отриманням паспорта рф. Це збільшує шанси вирушити примусово на фронт у якості "гарматного м'яса", - йдеться в повідомленні.

Міськрада Маріуполя закликає жителів тимчасово окупованого міста бути обережними та не вестися на пропозиції російських окупантів.

"Зараз у них панічні настрої і вони можуть вдатися до різних інструментів, аби відправити на фронт людей другого сорту - людей, що знаходяться під окупацією", - підсумували в мерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні померли "мобілізовані" в армію рашистів маріупольці 2003 та 2004 років народження. Згоріли у російському танку, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
как на ШОС плешивого опускали ))
https://www.youtube.com/watch?v=SUolSb17BNs
показати весь коментар
17.09.2022 14:47
+5
хто не заховався, ми не винуваті

показати весь коментар
17.09.2022 15:21
+3
А что , там кто то еще остался из мужского населения?
показати весь коментар
17.09.2022 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что , там кто то еще остался из мужского населения?
показати весь коментар
17.09.2022 14:42 Відповісти
Ну звісно, залишились пенсіонери та (не буду брехать) вата. Вата є, це прикра правда. У нас в місті був прошарок понаєхів с кацапстана. А цих скільки не корми, орками залишаться. Один сусід в мене з Таганрога, інший з Тули і їм по 50 років, вони вижили та лишились в Маріуполі. І вони не єдині((
показати весь коментар
17.09.2022 15:18 Відповісти
Іх уже набирают.
показати весь коментар
17.09.2022 14:42 Відповісти
как на ШОС плешивого опускали ))
https://www.youtube.com/watch?v=SUolSb17BNs
показати весь коментар
17.09.2022 14:47 Відповісти
Виходить , що там залишилсь ідіоти , яким хочеться в гості до каБиздоха
показати весь коментар
17.09.2022 14:48 Відповісти
Та там полно паскудників що топили за руцький мир і чим більше їх зараз повбивае наше ЗСУ тім краще для країни
показати весь коментар
17.09.2022 14:48 Відповісти
Цікаво, яка ефективність в бою примусово мобілізованого?
показати весь коментар
17.09.2022 15:21 Відповісти
хто не заховався, ми не винуваті

показати весь коментар
17.09.2022 15:21 Відповісти
Примусово? Тоді хто закатований в підвалах Ізюма, Куп'янська? Хто не захоче той не піде ні за яких умов. Загинути Героями і загинути від Героїв різниця велика. До того ж полон ніхто не відміняв
показати весь коментар
17.09.2022 15:28 Відповісти
ну, якість такого "війська" буде дуууже сумнівною
показати весь коментар
17.09.2022 15:59 Відповісти
 
 