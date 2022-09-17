Рашисти можуть організувати примусову "мобілізацію" в окупованому Маріуполі, - міськрада
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Російські загарбники на окупованих територіях починають "мобілізувати" місцевих чоловіків до лав окупаційної армії.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Після Харківського контрнаступу ЗСУ росіяни відмовляються їхати воювати до України. Нещодавно в так званій "лнр" жінки влаштували бунт, щоб їх чоловіків не повертали на фронт. Тому загарбники вдалися до вербування людей із в'язниць та невизнаних республік.
Вже поступово починають брати чоловіків з нових тимчасово окупованих територій. У Маріуполі для цього розповсюджували смс-повідомлення. Ситуація ускладниться із отриманням паспорта рф. Це збільшує шанси вирушити примусово на фронт у якості "гарматного м'яса", - йдеться в повідомленні.
Міськрада Маріуполя закликає жителів тимчасово окупованого міста бути обережними та не вестися на пропозиції російських окупантів.
"Зараз у них панічні настрої і вони можуть вдатися до різних інструментів, аби відправити на фронт людей другого сорту - людей, що знаходяться під окупацією", - підсумували в мерії.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=SUolSb17BNs