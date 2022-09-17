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Унаслідок обстрілу Чугуєва армією РФ загинула 11-річна дівчинка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

свічка

Сьогодні, 17 вересня, внаслідок російського обстрілу Чугуєва померла дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Від російського терору загинула безневинна дитина. На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Чугуїв. Госпіталізовано 11-річну дитину

Зазначається, що ще одна жінка після ударів по Чугуєву зазнала поранення, стан постраждалої середній.
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Рашистские твари, потом не говорите "а мы не знали, я за мир, я никого туда не посылал(а)". Вы все в ответе за преступления и отвечать будете как оскотинившаяся нация!
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17.09.2022 14:53 Відповісти
Що б ви виздихали кацапські варвари ,ви виродки і ваш дибільний народ який підтримує нациський режим Будьте ви прокляті .
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17.09.2022 15:01 Відповісти
Царство Небесне...
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17.09.2022 17:29 Відповісти
 
 