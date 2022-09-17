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Унаслідок обстрілу Чугуєва армією РФ загинула 11-річна дівчинка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 17 вересня, внаслідок російського обстрілу Чугуєва померла дівчинка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Від російського терору загинула безневинна дитина. На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще одна жінка після ударів по Чугуєву зазнала поранення, стан постраждалої середній.
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Andy S 89bd7d80
показати весь коментар17.09.2022 14:53 Відповісти Мені подобається 17
Воьлодимир Омельянов
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Вадим Карапіщенко
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