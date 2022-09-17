Унаслідок обстрілу Чугуєва армією РФ загинула 11-річна дівчинка

Сьогодні, 17 вересня, внаслідок російського обстрілу Чугуєва померла дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Від російського терору загинула безневинна дитина. На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Чугуїв. Госпіталізовано 11-річну дитину

Зазначається, що ще одна жінка після ударів по Чугуєву зазнала поранення, стан постраждалої середній.