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Тайвань не продовжив безвіз для росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

тайвань

Частково визнаний Тайвань вирішив не продовжувати програму безвізового в’їзду для громадян Росії, яка була запроваджена у 2018 році.

Про це в коментарі CNA у п’ятницю повідомило міністерство закордонних справ Тайваню, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Росія входила до експериментальної програми тайванського МЗС, яка передбачала безвізовий в’їзд на острів для громадян чотирьох країн – окрім РФ, це Таїланд, Бруней і Філіппіни.

З 2018-го програму, розраховану на 12 місяців, продовжували кожен рік, але під час останнього такого рішення було вирішено, що після 31 липня Росія більше не входить до неї.

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У тайванському МЗС уточнили, що полегшення в’їзду для громадян Росії мало на меті сприяти туризму й двостороннім торговельним відносинам.

Як зауважує CNA, поки що Тайвань обмежує в’їзд для всіх іноземців у зв’язку з коронавірусом, тому скористатися безвізовою програмою з 2020 року було на практиці неможливо.

А проте, острів почав поступово пом’якшувати вимоги і вже дозволив безвізовий в’їзд для громадян 14 країн-союзників – зокрема США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
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Топ коментарі
+13
Щурове та Діброва наші офіційно. Оркам в Лимані *****, це теж офіційно!
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17.09.2022 16:20
+7
Тем же, чем Украина отличается от лугандона.
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17.09.2022 16:26
+4
И это правильно. Прокаженные должны сидеть в лепрозории.
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17.09.2022 17:11
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Щурове та Діброва наші офіційно. Оркам в Лимані *****, це теж офіційно!
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17.09.2022 16:20 Відповісти
упс...
а шо случилось?
на раше ухудшилась эпидемситуация по короновирусу?
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17.09.2022 16:21 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

B Самарканде труп Путина проплыл под забором Си.
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18.09.2022 00:01 Відповісти
Возможно кому-то станет понятнее,чем Китайская Республика отличается от Китайской Народной Республики).
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17.09.2022 16:21 Відповісти
Тем же, чем Украина отличается от лугандона.
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17.09.2022 16:26 Відповісти
когда к названию государства добавляют "Народная", всегда сразу пахнет палевом.
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17.09.2022 17:10 Відповісти
бо рес-публіка то вже народна, а дублювання завжди вказує на крутійство
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17.09.2022 17:41 Відповісти
це як щиро дякую чи щиро бажаємо... Одразу на зворотне натякає...
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17.09.2022 18:44 Відповісти
безвиз стал нах-нахом...плавно.
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17.09.2022 16:22 Відповісти
Ойвань Тайвань, гляди какие клоуны! (с)
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17.09.2022 16:27 Відповісти
Что, вань, уже не едем на Тайвань ?
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17.09.2022 17:38 Відповісти
а що так, правильні китайці?
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17.09.2022 17:08 Відповісти
виходить що так -
на Тайвані китайці, а
на материку макаки косоокі
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17.09.2022 17:39 Відповісти
И это правильно. Прокаженные должны сидеть в лепрозории.
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17.09.2022 17:11 Відповісти
Ще в одній країні повітря стане чистіше.
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17.09.2022 18:18 Відповісти
Який нах Тавань для кацапів? Пенза і Тула !
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17.09.2022 19:17 Відповісти
Тайваньщина !
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17.09.2022 21:16 Відповісти
 
 