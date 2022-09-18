Росіяни обстрілювали три громади Сумщини, жертв немає, - ОВА
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На Сумщині у суботу росіяни обстрілювали три громади, минулося без жертв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Живицький зазначив, що Середино-Будську громаду з 13:20 росіяни обстрілювали з мінометів − 5 прильотів.
У Білопільській громада о 15:20 був мінометний обстріл − 14 мін. У одному з сіл громади пошкоджено приватний будинок мирних мешканців, вибиті шибки у кількох будинках та пошкоджено автомобіль.
У Шалигінській громаді після 16.00 ворог здійснював обстріл із САУ − 15 прильотів. Внаслідок обстрілу, у людей в сіннику згоріло близько 2 тонн сіна.
В усіх випадках – без людських жертв.
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Gen Pan
показати весь коментар18.09.2022 06:01 Відповісти Мені подобається 0
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