Зараз не епоха війни, - прем’єр Індії Моді - Путіну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президентові Росії Володимиру Путіну, що зараз не час для війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на CNN, про це Моді заявив Путіну під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані
"Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу... У нас обов'язково буде можливість обговорити, як ми можемо стати на шлях миру найближчими днями, я також здобуду можливість зрозуміти вашу точку зору", - зазначив він.
Коментарі Моді були оприлюднені через день після того, як Путін визнав, що Китай також має "питання і побоювання" з приводу російського вторгнення.
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Чі він вирішив корчити. із себе страуса, ховаючи голову у пісок ?
Сідовласий старец - такая же цука , як і папа Римський . Вони роблять вигляд ЩО НЕ ЗНАЮТЬ ПРО ГЕНОЦІД ‼️‼️
і вообще - всі , хто сідів коло ***** на тому ШОСі , не мають права на політичне майбутне.
восток дєло тонкоє, бєзпринціпноє
для індусів він сказав що виторгував у росії гарну знижку на нафту.