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Індія (236) Путін (21421)

Зараз не епоха війни, - прем’єр Індії Моді - Путіну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

індія,моді,нарендра

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президентові Росії Володимиру Путіну, що зараз не час для війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на CNN, про це Моді заявив Путіну під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані

"Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу... У нас обов'язково буде можливість обговорити, як ми можемо стати на шлях миру найближчими днями, я також здобуду можливість зрозуміти вашу точку зору", - зазначив він. 

Коментарі Моді були оприлюднені через день після того, як Путін визнав, що Китай також має "питання і побоювання" з приводу російського вторгнення.

Також читайте: США закликають Індію і надалі стримувати зростання ціни на російську нафту

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Ещё один желающий "понять ****а". Вы сначала в психушку сходите, поговорите с шизофреником или параноиком, постарайтесь его понять и переубедить. Если получится, то звоните в кремль. Пока, медицина считает такое занятие бесперспективным
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18.09.2022 01:43
+31
"...зрозуміти вашу точку зору...". Ех,гітлер не дожив до таких гарних для нього часів. Якийсь довбаний індус теж намагався би хрозуміти його точку зору. Що,***** відбувається в цьому світі? Невже лише наявність ядерної зброї в руках неадекватів нівелює весь загальносвітовий порядок?🤦
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18.09.2022 02:04
+26
Ні. Опускають путлера і мордор. Причому усі, включно з Узбекістаном та Киргизією.
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18.09.2022 01:49
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Ещё один желающий "понять ****а". Вы сначала в психушку сходите, поговорите с шизофреником или параноиком, постарайтесь его понять и переубедить. Если получится, то звоните в кремль. Пока, медицина считает такое занятие бесперспективным
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18.09.2022 01:43 Відповісти
Здається, Україну кидають. Дякую зелі
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18.09.2022 01:46 Відповісти
Ні. Опускають путлера і мордор. Причому усі, включно з Узбекістаном та Киргизією.
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18.09.2022 01:49 Відповісти
это индия недавно учения с россией проводила и торгует с ней как ни в чем не бывало?! какое лицемерие...
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18.09.2022 01:51 Відповісти
Вони підписалися під заявою мексиканського президента, що потрібно на 5 років припинити всі війни, більшого ідіотизму ще в житті не чула. Цікаво, а що їм пообіцяв ***** за такі промови?
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18.09.2022 07:30 Відповісти
Ваші слова, да Богу в вуха. Але ... побачите
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18.09.2022 01:55 Відповісти
Схоже, що хтось розповів індусу про таку фішку - щоб добре клався асфальт, треба заглянути в очко пуйла.
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18.09.2022 02:00 Відповісти
"...зрозуміти вашу точку зору...". Ех,гітлер не дожив до таких гарних для нього часів. Якийсь довбаний індус теж намагався би хрозуміти його точку зору. Що,***** відбувається в цьому світі? Невже лише наявність ядерної зброї в руках неадекватів нівелює весь загальносвітовий порядок?🤦
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18.09.2022 02:04 Відповісти
ггг.. вапщета гітлер важав індусів арійцями і знаючі люди казали що в його бункері після перемоги знайшли багато дохлих індусів у формі сс
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18.09.2022 03:27 Відповісти
а если к кольту прилагается еще и доброе слово, то-есть сотни ярдов денег, меняется вся картина мира. и он ,мир, это заслужил).. мы все имеем то что заслужили.
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18.09.2022 06:08 Відповісти
Виходить так.Он як носяться з Північно Корейським товстуном.Ядерна зброя серйозна штука....
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18.09.2022 07:13 Відповісти
Получается что именно так.к сожалению.
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18.09.2022 08:43 Відповісти
То дипломатичний фінт. Взагалі я здивований дещо,що індус таке сказав.
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18.09.2022 10:14 Відповісти
Ага, зрозумійте його і вистрибніть у віко
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18.09.2022 02:07 Відповісти
"Не эпоха для войн" - это когда за 22 года от начала только нынешнего столетия по шарику прокатилось 66 войн. Ну и о чём дальше с ним можно говорить..?
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18.09.2022 02:10 Відповісти
Я когда-то у коллеги индуса спросил почему в Индии нет боевых единоборств - в Китае/Японии/Корее/Тайланде есть а в Индии нет? Он сказал что "мы всех затанцуем до смерти"
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18.09.2022 02:17 Відповісти
З якого місяца цей придурок звалився - він не чув про Бучу і Ірпінь ? ТОДІ ЗВІЛЬНЯЙТЕ ПОСЛА УКРАЇНИ В ІНДІЇ
Чі він вирішив корчити. із себе страуса, ховаючи голову у пісок ?

Сідовласий старец - такая же цука , як і папа Римський . Вони роблять вигляд ЩО НЕ ЗНАЮТЬ ПРО ГЕНОЦІД ‼️‼️

і вообще - всі , хто сідів коло ***** на тому ШОСі , не мають права на політичне майбутне.
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18.09.2022 02:51 Відповісти
Послу України . думаю. достатньо було показати фото з знищєнним рогатим скотом. з спаленними КОРОВАМИ!
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18.09.2022 06:55 Відповісти
а російську нафту купував хтось інший а не моді.

восток дєло тонкоє, бєзпринціпноє
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18.09.2022 03:21 Відповісти
Все заложить від ціни. Якщо ціна нижче собівартості то треба брать.
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18.09.2022 04:34 Відповісти
ХМЫ... не час для вiйны... Тада встречный ваапрос, мол, када, как считает глав индус, у муйлуши будет час на эту же войну... Дурбыцал хоть поинтересовался бы о нараиснаративах, типо, от Пацифик оушен и до Атлани и шобы ванятко-алик помыло свои чоботы в Индийском океане... ЗЫ... мож кто не знает, а такое , sure, нигде не прочитаете, тока в личной беседе с индусами, шо индусы не отказались от каннибализма, хоть как бы пришедшие когда-то к ним ари не постарались. Правда тогда, во времена ариев, аборигены-индусы повально ели себе подобных... Заре по глухим деревням( восточное побережье Индии), шо расположены вдоль рек, вы можете наблюдать такую картину... как плот из пылающим покойником причаливается к берегу. После, пiдсмаженi остатки усопшего извлекаются и индо пост"арии" начинают ими ласуваты. ось така муйня малята. Вот с кем муйло имеет стосунки, а порю и мы туда же. Не забуду, как в свое время зебилы ратовали за переоснащение наших ТЭЦ китайскими ненадежными(максимум год нормально работают, а дальше полный трындец) автоматическими системами контроля. Правда, в отличии от индусов, таукитайцы жрут тока братьев наших младших - пэсыкiв.
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18.09.2022 04:32 Відповісти
Кста, спрашивал у одного индуса насчет порицания воровства в Индии. Дык вот, у них целый букет религий, а одна из них поощряет воровсто, но с оговоркой, если воровство принесет пользу.
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18.09.2022 04:41 Відповісти
Ой... А спросил у одного индуса насчет того, шо почему они по утрам громко рычат умываясь, как если бы рыгают. Индус ответил, шо то они искуственно вызывают рвотный рефлекс, шобы разогнать застоявшуюся желчь.
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18.09.2022 04:47 Відповісти
Про храм крыс в Индии все знают... Потому вся Индия кишит ими.
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18.09.2022 04:49 Відповісти
Каарочь, яке iхало, таке й здибало. Правда самая отсталая деревня в Индии визуально смотрится привлекательней, чем в отстойном мордоре дяарЬОвня за межами 101 км от москвы. Кто не верит, загуглите на тему , мол деревня в симбирских епенях, затем то же в Индии.
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18.09.2022 04:55 Відповісти
це сказано для українців-лошар.

для індусів він сказав що виторгував у росії гарну знижку на нафту.
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18.09.2022 06:59 Відповісти
То нехай цей індус зрозуміє точку зору Пакістану і віддасть Кашмір. Навіщо за нього воювати? Зараз же не епоха війн, за словами індуса...Так що згадуйте, наші засмаглі друзі, вчення Махатми Ґанді про "нєпротівлєніє злу насілієм" і стрункими рядами, з підняттям ніг аж до голови, як на шоу на кордоні з Пакистаном, чухайте з Кашміру грати в крикет і дивитись Боллівудські фільми
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18.09.2022 07:56 Відповісти
проще говорить черной ризиновой пиской пиписькой по ватным ботоксным сусалам пыни провел и положил на воротник)))))
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18.09.2022 09:35 Відповісти
Господи, знайшлося "вчОне" чучало!
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18.09.2022 09:46 Відповісти
Для кремлёвской банды главное сохранить тоталитарную власть любой ценой.
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18.09.2022 09:47 Відповісти
Дак не покупай у них нефть хитрожопый цыган.
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18.09.2022 11:24 Відповісти
Схід - тонка справа, як то кажуть... Ті, хто зараз критикує цього індуса в коментарях просто не розуміють ментальності індійського народу.
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18.09.2022 12:42 Відповісти
 
 