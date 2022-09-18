Орбан на закритій зустрічі виголосив проросійську та антиєвропейську промову і пообіцяв блокувати санкції проти РФ, - Радіо Свобода

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на закритій зустрічі перед своїми прихильниками виголосив проросійську та антиєвропейську промову. Він, зокрема, спрогнозував розпад Євросоюзу і заявив, що намагатиметься не дати ЄС продовжити санкції проти Росії.

Про це із посиланням на власні джерела пише угорська редакція "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Одним із найважливіших елементів виступу Орбана була російсько-українська війна, яка, за його словами, "може тривати до 2030 року", а Україна нібито може втратити "третину або половину своєї території".

Угорський прем'єр заявив, що війна в Україні була б локальною, однак "втрутився Захід і зробив її глобальною", і тепер Європа санкціями нібито "стріляє собі в ногу".

Орбан додав, що "потрібно докласти зусиль, щоб не допустити продовження" пакета санкцій ЄС проти РФ ще на пів року. Переговори європейський лідерів щодо цього очікуються восени.

Прем'єр-міністр Угорщини каже, що наразі він "майже єдиний" серед лідерів країн ЄС з такою позицією, але сподівається, що після виборів в Італії сформується уряд, який поділить думку Угорщини.

За словами Орбана, ухвалення санкцій свідчить про те, що "в Європі немає лідера, який визнає інтереси континенту і діє відповідно, і може переконати в цьому інших". Такою була колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, зазначив угорський прем'єр.

Глава угорського уряду висловив думку, що єврозона і навіть сам Європейський Союз можуть розвалитися до 2030 року. А до 2040 року, за його словами, іммігранти-мусульмани становитимуть більшість у містах Франції, чи навіть в інших містах і столицях ЄС.

Водночас Вишеградська четвірка, на думку Орбана, стане "сильним центром сили". Прем'єр визнав, що через російсько-українську війну V4 зараз переживає кризу, але вважає, що її можна подолати.

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