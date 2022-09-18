Орбан на закритій зустрічі виголосив проросійську та антиєвропейську промову і пообіцяв блокувати санкції проти РФ, - Радіо Свобода
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на закритій зустрічі перед своїми прихильниками виголосив проросійську та антиєвропейську промову. Він, зокрема, спрогнозував розпад Євросоюзу і заявив, що намагатиметься не дати ЄС продовжити санкції проти Росії.
Про це із посиланням на власні джерела пише угорська редакція "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Одним із найважливіших елементів виступу Орбана була російсько-українська війна, яка, за його словами, "може тривати до 2030 року", а Україна нібито може втратити "третину або половину своєї території".
Угорський прем'єр заявив, що війна в Україні була б локальною, однак "втрутився Захід і зробив її глобальною", і тепер Європа санкціями нібито "стріляє собі в ногу".
Орбан додав, що "потрібно докласти зусиль, щоб не допустити продовження" пакета санкцій ЄС проти РФ ще на пів року. Переговори європейський лідерів щодо цього очікуються восени.
Прем'єр-міністр Угорщини каже, що наразі він "майже єдиний" серед лідерів країн ЄС з такою позицією, але сподівається, що після виборів в Італії сформується уряд, який поділить думку Угорщини.
За словами Орбана, ухвалення санкцій свідчить про те, що "в Європі немає лідера, який визнає інтереси континенту і діє відповідно, і може переконати в цьому інших". Такою була колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, зазначив угорський прем'єр.
Глава угорського уряду висловив думку, що єврозона і навіть сам Європейський Союз можуть розвалитися до 2030 року. А до 2040 року, за його словами, іммігранти-мусульмани становитимуть більшість у містах Франції, чи навіть в інших містах і столицях ЄС.
Водночас Вишеградська четвірка, на думку Орбана, стане "сильним центром сили". Прем'єр визнав, що через російсько-українську війну V4 зараз переживає кризу, але вважає, що її можна подолати.
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Як же мені хочеться щоб Україна мала можливість без наслідків для себе перетворити Будапешт в Маріуполь.
Колишній глава МЗС та Міністерства освіти Румунії Андрій Марга, який востаннє працював в уряді 2012 року, а за радянських часів був інформатором румунської Секуритате, зробив заяву про необхідність розділити частину території України.
Зокрема, Марга зазначив, що Україна повинна віддати свої території чотирьох державам - Угорщині, Польші, Румунії та Росії."
https://tsn.ua/politika/ce-vse-teritoriyi-inshih-derzhav-eksgolova-mzs-rumuniyi-vistupiv-za-rozpodil-********-yomu-vidpovili-2160163.html
Люди схаминіться ,чого Ви мовчите ? НЕ МОВЧІТЬ! БО ВІЙНА ПРИНОСИТЬ В КОЖЕН ДІМ ГОРЕ!😥😥🙏🙏ГОСПОДИ СПАСИ І СОХРАНИ УКРАЇНУ! 💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
під час Другої Світової підтримала Гітлера, під час Третьої Світової - хйла Подзаборного.. вЄрной дорогой ідЬош, таваріщ
Есть народная примета опробованная веками: ЧЕЙ СОЮЗНИК ВЕНГРИЯ - ТОТ БЛОК И ПРОИГРАЕТ =)
и получила от него в «подарок» Закарпатскую Украину
и Южную Словакию - от Чехословакии,
Северную Трансильванию - от Румынии и княжество Галич - от Югославии.
Но при этом Венгрия должна была предоставить в распоряжение Германии до 15 своих дивизий.
За счёт территории Советского Союза правительство Миклоша Хорти решило завершить создание «Великой Венгрии», то есть, Хорти, вступая в войну с СССР, решил поживиться чужим добром.
Первоначально для «крестового похода на большевиков» была выделена так называемая Карпатская группа, включавшая 8-й корпус (1-я горная и 8-я пограничная Бригады) и элитный подвижной корпус (две моторизированные и одна кавалерийская Бригады). В этих соединениях в общей сложности насчитывались примерно 45 тысяч солдат и офицеров, 200 орудий и минометов, 160 танков и до 100 самолетов.
Венгерские войска вели бои на Украине, в Запорожье, в районе Изюма.