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Угорщина (1317) санкції (6834) Віктор Орбан (263)

Орбан на закритій зустрічі виголосив проросійську та антиєвропейську промову і пообіцяв блокувати санкції проти РФ, - Радіо Свобода

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан,путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на закритій зустрічі перед своїми прихильниками виголосив проросійську та антиєвропейську промову. Він, зокрема, спрогнозував розпад Євросоюзу і заявив, що намагатиметься не дати ЄС продовжити санкції проти Росії.

Про це із посиланням на власні джерела пише угорська редакція "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Одним із найважливіших елементів виступу Орбана була російсько-українська війна, яка, за його словами, "може тривати до 2030 року", а Україна нібито може втратити "третину або половину своєї території".

Угорський прем'єр заявив, що війна в Україні була б локальною, однак "втрутився Захід і зробив її глобальною", і тепер Європа санкціями нібито "стріляє собі в ногу".

Орбан додав, що "потрібно докласти зусиль, щоб не допустити продовження" пакета санкцій ЄС проти РФ ще на пів року. Переговори європейський лідерів щодо цього очікуються восени.

Прем'єр-міністр Угорщини каже, що наразі він "майже єдиний" серед лідерів країн ЄС з такою позицією, але сподівається, що після виборів в Італії сформується уряд, який поділить думку Угорщини.

За словами Орбана, ухвалення санкцій свідчить про те, що "в Європі немає лідера, який визнає інтереси континенту і діє відповідно, і може переконати в цьому інших". Такою була колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, зазначив угорський прем'єр.

Глава угорського уряду висловив думку, що єврозона і навіть сам Європейський Союз можуть розвалитися до 2030 року. А до 2040 року, за його словами, іммігранти-мусульмани становитимуть більшість у містах Франції, чи навіть в інших містах і столицях ЄС.

Водночас Вишеградська четвірка, на думку Орбана, стане "сильним центром сили". Прем'єр визнав, що через російсько-українську війну V4 зараз переживає кризу, але вважає, що її можна подолати.

Також читайте: Орбан заявив про безперспективність санкцій проти РФ. У МЗС відповіли, що якби це було так, то Кремль не задіював би шалені ресурси задля їх дискредитації

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
Если самое маленькое чмо может навязывать свою волю всем остальным членам организации , то такая организация не сможет существовать . По крайней мере в таком виде .
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18.09.2022 08:01
+41
От який ідіот брав цю угорщину в ЄС? Зате Україну будуть кормити байками ще 10 років. Сюр якийсь🤦
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18.09.2022 08:02
+41
Нам нужен не орбан, ценящий страну "понад усе". Нам нужен тот, кто ценит разум и здравый смысл "понад усе".
ПЫСЫ: для орбана папки в кремлевском архиве понад усе, а не Венгрия
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18.09.2022 08:08
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Як він вже дістав. І не кається. ЄС має тут 2 варіанти. 1 Всім поголосувати щоб лишити Угорщину права голосу в ЄС і приймати рішення без неї. Є така процедура в них. 2 Реформувати законодавство ЄС таким чином щоб рішення приймалися 2/3 або 3/4 голосів усіх країн. Я бачу як йому пригрозили що вріжуть фінансування з бюджету ЄС то він не став шовковий, а ще більше бикує.
Як же мені хочеться щоб Україна мала можливість без наслідків для себе перетворити Будапешт в Маріуполь.
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18.09.2022 09:02 Відповісти
******!!!!!
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18.09.2022 09:05 Відповісти
***** е *****
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18.09.2022 09:11 Відповісти
Я б не брала до уваги Свободу ні угорську, ні руську,ні сербську...Ці сумнівні смі ресурси несуть маніпуляції і трактування на свій лад. Квартет як коротко. А орбан....так гроші зроблять усе.
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18.09.2022 09:15 Відповісти
Чого ж тут дивуватись прорашистській позиції Угорщини, адже вона з пітьмою однієї крові, з одних етнічних коренів, бо московію ж утворили фіно-угорські племена, які згодом стали себе називати рускімі.
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18.09.2022 09:17 Відповісти
Пророссийский Орбан достаточно давно у "руля и, благодаря проводимой в местных СМИ пропаганде, настроил местное население соответствующим образом, тем более, что корни этой пропаганды тянутся из Кремля.
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18.09.2022 10:01 Відповісти
То може Європі заключити угоду з Росією ? Хай Росія виводить війська з України , і вводить їх в угорщину. Якщо Угорщина так цього хоче.
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18.09.2022 09:39 Відповісти
Пора уже виключати цих підерів з ЄС
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18.09.2022 09:49 Відповісти
Та з НАТО.
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18.09.2022 11:07 Відповісти
Це мадярське чмо вивергає те, що мріє від нього почути його охлос. Тобто мадяри - гниль, яку європейські ліберасти (під керівництвом франції і німеччини) взяли в обійми. Орбан - відображення мадяр, так само, як путлер - відображення кацапів.
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18.09.2022 10:01 Відповісти
Хватит ли ума Европе выдавать н своем теле этот прыщик, или он превратится в гангрену?
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18.09.2022 10:08 Відповісти
Тут хтось з піною у рота доводив, що виключення Угорщини з ЄС цого послабить
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18.09.2022 10:16 Відповісти
а чому закрита, А тому, що боїться. Перед розпадом компартія систематично проводила закриті зустрічі партактиву, посилала іфнформлистки тощо. А після ГКЧП все припинилось. Так і Орбан через свою нікчемну позицію. пробує ті ж рецепти
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18.09.2022 10:17 Відповісти
Если гнилое яблоко поместить в корзину с хорошими , оно не только не станет лучше, но от него начинают гнить и все остальные. Поэтому постоянно находитесь в кругу благочестивых людей .
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18.09.2022 10:29 Відповісти
Не зрозуміло як цигани (мадяри і ромуни) попали в Євросоюз і НАТО.... А тепер кричать що Україна повинна повернути їм Закарпаття і Буковину..
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18.09.2022 10:36 Відповісти
Вже не тільки ООН імпотентна організація дармоїдів, а ЄС та НАТО теж претендують на це «почесне» звання.
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18.09.2022 10:43 Відповісти
"

Колишній глава МЗС та Міністерства освіти Румунії Андрій Марга, який востаннє працював в уряді 2012 року, а за радянських часів був інформатором румунської Секуритате, зробив заяву про необхідність розділити частину території України.

Зокрема, Марга зазначив, що Україна повинна віддати свої території чотирьох державам - Угорщині, Польші, Румунії та Росії."

https://tsn.ua/politika/ce-vse-teritoriyi-inshih-derzhav-eksgolova-mzs-rumuniyi-vistupiv-za-rozpodil-********-yomu-vidpovili-2160163.html
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18.09.2022 10:48 Відповісти
Смоли гаряченької йому налити та дати сєльотку.
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18.09.2022 11:06 Відповісти
Что с ними не так?не ту сторону они выбирают и не в первый раз,в последний раз когда они выбрали не ту сторону,у них были проблемы, насколько я помню волевые качества у них слабые ,алоизович не даст соврать, говорят он сильно был разочарован
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18.09.2022 10:57 Відповісти
Здається, що мадьяри це невилікувана імперська нація. Можливо настав час пролікувати.
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18.09.2022 11:01 Відповісти
Сцяними статевими ганчірками таке лікується.
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18.09.2022 11:04 Відповісти
Так. Зрозуміло. Орбан . Меркель. Пазл потихеньку збирається.
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18.09.2022 11:40 Відповісти
Дві скажених собаки , їх треба ПОВІСИТИ на площі верх ногами!!!!
Люди схаминіться ,чого Ви мовчите ? НЕ МОВЧІТЬ! БО ВІЙНА ПРИНОСИТЬ В КОЖЕН ДІМ ГОРЕ!😥😥🙏🙏ГОСПОДИ СПАСИ І СОХРАНИ УКРАЇНУ! 💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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18.09.2022 11:44 Відповісти
Ну і якого біса мадьяри роблять в Евросоюзі? В тайожний союз нах...! От там і заживете,як у Бога за пазухою.
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18.09.2022 12:08 Відповісти
Прийде час, коли ці продажні у часі і просторі сикуни-мадяри заплачуть кривавими сльозами за свої діяння і **********.
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18.09.2022 12:29 Відповісти
Чмо!
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18.09.2022 13:11 Відповісти
..вже традиційно, Угорщина обирає темний бік, фашистів-нацистів..
під час Другої Світової підтримала Гітлера, під час Третьої Світової - хйла Подзаборного.. вЄрной дорогой ідЬош, таваріщ
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18.09.2022 13:37 Відповісти
Всё хорошо, ребята, не парьтесь, это хороший знак.

Есть народная примета опробованная веками: ЧЕЙ СОЮЗНИК ВЕНГРИЯ - ТОТ БЛОК И ПРОИГРАЕТ =)
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18.09.2022 14:11 Відповісти
ДАЮ 100$ ЗА ЕГО ШКУРУ !)
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18.09.2022 15:33 Відповісти
почему мы до сих пор не подали на него в суд?!
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18.09.2022 16:22 Відповісти
Венгрия вступила в союз с Гитлером 20ноября 1940 г.,

и получила от него в «подарок» Закарпатскую Укра­ину

и Южную Словакию - от Чехословакии,

Северную Трансильванию - от Румынии и княжество Галич - от Югославии.
Но при этом Венгрия должна была предоставить в распоряже­ние Германии до 15 своих дивизий.

За счёт территории Советского Союза правительство Миклоша Хорти решило завершить создание «Великой Венгрии», то есть, Хорти, вступая в войну с СССР, решил поживиться чужим добром.
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19.09.2022 12:13 Відповісти
27 июня 1941 г. Венгрия объявила войну СССР и ее войска были отправ­лены на фронт.

Первоначально для «крестового похода на большевиков» была выделена так на­зываемая Карпатская группа, включавшая 8-й корпус (1-я горная и 8-я пограничная Бригады) и элитный подвижной корпус (две моторизированные и одна кавалерийская Бригады). В этих соединениях в общей сложности насчитывались примерно 45 тысяч солдат и офицеров, 200 орудий и миноме­тов, 160 танков и до 100 самолетов.

Венгерские войска вели бои на Украине, в Запорожье, в районе Изюма.
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19.09.2022 12:18 Відповісти
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