УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13720 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 342 132
Австралія (259) Росія (47144) санкції (6834)

Австралія не запроваджуватиме візові санкції для росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,віза,шенгенська

Австралія не буде приєднуватися до візових санкцій. Російські туристи й далі зможуть приїжджати в країну на відпочинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, санкції спрямовані проти уряду Російської Федерації, а не проти громадян РФ, і "це не те, що ми розглядаємо зараз".

При цьому він відмовився відповідати на питання про поставлене Україні озброєння, зокрема про Bushmaster та інші транспортні засоби.

Варто зазначити, що влада Австралії вже запровадила санкції щодо сотень російських фізичних і юридичних осіб. На цей момент в'їзд до країни заборонений президенту РФ Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, главі Міноборони Сергію Шойгу, прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну та іншим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США визнають, що санкції проти Росії діють занадто повільно, - CNN

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Антиподи розповідають казки про "харошіх расєян і плахоє правітєльство". Цікаво,а геноцид в Україні хто вчиняє фізично? *****,чи все ж таки "громадяни ереф"? Шо тим австралійцям до цих нюансів за тисячі кілометрів звідси?🤦
показати весь коментар
18.09.2022 09:22
+11
в армии орков не уряд Російської Федерації, а громадяне РФ ,........
показати весь коментар
18.09.2022 09:08
+9
Кацапи - гарний корм для місцевих крокодилів. Нехай звикають до нього, а самих морозостійких з них потім у австралійців для нашого прикордонного рову купимо.
показати весь коментар
18.09.2022 09:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
капец
я хочу развидеть это!!!!
показати весь коментар
18.09.2022 16:46 Відповісти
От у мене таке враження, що там із аналогічною анатомією набагато більше кацапів, ніж можна подумати...
показати весь коментар
18.09.2022 16:55 Відповісти
Будь ласка 🐊🐊🐊 Тваринка не скапризна, їсть навіть промариноване у боярі м'ясо:

показати весь коментар
18.09.2022 16:10 Відповісти
Підходить!
Тепер треба її навчити реагувати на такі слова-тригери як "ТАГІЛ!", "Слава (або "Велікая") расіі" і "Єта русафобія", і можна відкривати сезон...)))
показати весь коментар
18.09.2022 16:26 Відповісти
Мабуть, треба про то ентомологів питати: яка міль може харчуватися ватою.
показати весь коментар
18.09.2022 17:53 Відповісти
Усе норм. У Ґавстралію - нехай їдуть.

показати весь коментар
18.09.2022 12:58 Відповісти
І так, павуки це окрема пісня...

показати весь коментар
18.09.2022 12:59 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 13:26 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 14:24 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 16:26 Відповісти
Такого вунітаза свинопси хій поцуплять.
показати весь коментар
18.09.2022 15:34 Відповісти
І не лише павуки - у них навіть ********* можуть охороняти майно...

показати весь коментар
18.09.2022 15:50 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 15:52 Відповісти
Пусть лучше "чешут" куда-подальше... Причём,- сразу все.
показати весь коментар
18.09.2022 13:42 Відповісти
Что то партньоры наши сильно барахлить начинают. '' Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила что Госдеп США ведет переговоры с москвой о возможности увеличения числа консульских служащих в американской дипмиссии на россии и упрощении выдачи виз россиянам ''
показати весь коментар
18.09.2022 14:22 Відповісти
Я пару днів тому відзначив ,що дуже багато стало цього Сагана .Чи мені одному здається ,що це нишпорка прокацапська ? До речі , австралійці - ще ті " товарищи ". У них поряд з їхнім державним прапором у багатьох містах майоріє китайський прапор і до москалів у них відношення відповідне .
показати весь коментар
18.09.2022 14:59 Відповісти
ахахах ))) черговий "патріот" котрий для своєї країни нічого не робив і не робить, але чомусь з якогось дива вирішив, що має право вказувати Австралії що вони мають робити ну і аналітика у таких "патріотів" на "геніально" розвинутому рівні : австралійці - ще ті " товарищи" , а все тому,що "У них поряд з їхнім державним прапором у багатьох містах майоріє китайський прапор" , і тут я просто встаю і аплодую стоячи тому,що більш тупого висновку в житті ще не бачив
показати весь коментар
18.09.2022 15:14 Відповісти
Явно 100% замаскований кацап. У спам його мовчки. Не відповідайте.
показати весь коментар
18.09.2022 15:16 Відповісти
тяжко ж тобі живеться на цьому світі коли всі хто має свою думку для тебе автоматом кацапи, і австралійці,і німці і інші жалюгідне видовище
показати весь коментар
18.09.2022 15:20 Відповісти
Твоя думка, мудаче, у ***** в дупі. Де ти її і береш.
показати весь коментар
18.09.2022 15:33 Відповісти
моя думка це моя думка, яку я буду говорити завжди якщо буду вважати це за потрібне і тебе питати не буду,а ось ти балабол получається,говорив,що відповідати більше не будеш,вічний спам і так далі,а висери свої і далі строчиш, видно добре в тебе срака горить, не можеш ніяк потушити
показати весь коментар
18.09.2022 15:36 Відповісти
Напиши:путін-*****!
показати весь коментар
18.09.2022 15:35 Відповісти
путін-*****! тобто якщо я це напишу ти відразу мене зі зрадників викреслиш? Не перестаю дивуватися твоїй "геніальності"
показати весь коментар
18.09.2022 15:38 Відповісти
Не повірю. Мудак є мудак. Все, пішов *****. Твоє місце-вічний спам, регся знову.
показати весь коментар
18.09.2022 15:43 Відповісти
зрозумів твої розумові здібрості починаються з безпідставних,неадекватних звинувачень і закінчуються посиланням інших тільки через те,що тобі не до вподоби, що у них є своя думка,яка не співпадає з твоєю,досить по кацапському
показати весь коментар
18.09.2022 15:47 Відповісти
Зрозумів, що тобі тут не місце-так ушивайся в дупу до свого *****.
показати весь коментар
18.09.2022 15:49 Відповісти
шось ти забагато береш на себе в цьому житті ,то ти австралійцям вказуєш що робити, і звинувачуєш їх в усіх гріхах,то ти мені розказуєш,що я не маю право на власну думку,а тепер ще і хочеш вирішувати де мені місце,а де ні не забагато ти на себе взяв як на общипаного півника?
показати весь коментар
18.09.2022 16:00 Відповісти
Чухонцю, для тебе відкрили гарячу лінію СБУ. Здавайся добровільно.
показати весь коментар
18.09.2022 16:06 Відповісти
ти знаєш,навіть жаль тебе... тому що ти навіть сам не усвідомлюєш весь примітивізм свого мислення
показати весь коментар
18.09.2022 16:08 Відповісти
я ж говорю,що складно тобі живеться на цьому світі коли ти вважаєш,що всі 7 млрд людей на планеті повинні думати,робити так як цього забажала "ваша величність", а якщо ні, то відразу зрада І навіть австралійці які живуть на іншому краї землі не вгодили такому великому "імператорові" як ти, і вмить перетворилися на продажних, уже втретє відмічаю "геніальність" вашої думки "мілорд"
показати весь коментар
18.09.2022 16:06 Відповісти
Австралійцям,ПІДДАНИМ ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ,Просто варто довести до Відома, як РАШЕНЗМІ(сКАБЄЄВА) посмертно обісрали їх королеву.

Фейком'відеодоказом'-,як та розкидала їжу на землю перед африканськими дітьми..
показати весь коментар
18.09.2022 19:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 