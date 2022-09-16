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У США визнають, що санкції проти Росії діють занадто повільно, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

сша,росія

Високопоставлені американські чиновники розповіли, що санкції не мають на російську економіку великого впливу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Тепер чиновники прогнозують, що найсуворіші наслідки, ймовірно, не матеріалізуються раніше початку наступного року.

"Сподівалися, що санкції швидко задушать російську військову машину в Україні, що ускладнить Кремлю підтримку його зусиль на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Але російська економіка виявилася набагато стійкішою, головним чином завдяки рекордним доходам, які вона отримала навесні та влітку від різкого зростання цін на енергоносії. Згідно з даними Фінського центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші 100 днів війни Росія заробила рекордні 93 мільярди євро, експортуючи нафту, газ і вугілля.

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Також американські чиновники вважали, що відключення  російських банків від SWIFT дасть більше ефекту. Однак інший високопоставлений чиновник адміністрації розповів, що чиновники, які розробляли санкції за кілька місяців до війни, завжди вважали, що найсильніші наслідки не обов’язково будуть негайними.

"З самого початку у нас була думка, що коли Росія розпочала війну в Україні й ми запровадили санкції, вони, швидше за все, будуть середньостроковими та довгостроковим режимом санкцій", - заявив інший чиновник.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

4 ч

В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».
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16.09.2022 17:20
+10
Все добре вони порахували... напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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16.09.2022 17:38
+9
Що за дурня. Кожна людина знає,щоб запас використати потрібний час. Чого б це не торкалися. Прийде кінець і запасам орків. Зброя уже це говорить,а там і економічні проблеми надійдуть
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16.09.2022 17:16
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Але діють...
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16.09.2022 17:14 Відповісти
Санкції, це те що Захід застосував проти Ірану, Венесуели, Північної Кореї, де країни отримали інфляцію під 2000% річних, а населення живе в проголодь... нічого схожого я в РФ не бачу.
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16.09.2022 17:39 Відповісти
"Москва не сразу строилась"(с)
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16.09.2022 17:50 Відповісти
Що за дурня. Кожна людина знає,щоб запас використати потрібний час. Чого б це не торкалися. Прийде кінець і запасам орків. Зброя уже це говорить,а там і економічні проблеми надійдуть
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16.09.2022 17:16 Відповісти
Скільки мотузочці не витись, а все одно прийде кінець. Найважче іх чекає наприеінці наступного року.
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16.09.2022 17:18 Відповісти
Санкції діють і будуть ще більше діяти але потрібно занятись тими хто допомагає обходити ці санкції
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16.09.2022 17:19 Відповісти
Дуже слабо діют . Вони на роки . А нас вбивают.
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16.09.2022 17:20 Відповісти
Головне обрізати кацапам доходи від енергоносіїв. Тоді зразу гигнуть.
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16.09.2022 17:20 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

4 ч

В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».
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16.09.2022 17:20 Відповісти
Значит напоминаю тем, кто в танке. В 1991 мудрый нарит ну как 2019 выбрал урода кравчука ( который не хотел выходить из ссср ), а нас тогда называли дерьмократы и руХеры. Так вот все вопросы по поводу Севастополя, ракет и авиации к нему и кучму, ну и к нароту.
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16.09.2022 17:50 Відповісти
Напоминаю довбеникам-ідіть на-й. Ти взагалі щось пам'ятаєш із 90-х? Як америкоси нам руки викрутили з тим папірцем?
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16.09.2022 18:09 Відповісти
пшол нахер сам, мне тогда было 26 лет я очень хорошо все помню, и да иди ***** козел и голосуй дальше за зебила.
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16.09.2022 18:16 Відповісти
Йой, оце жидьониш розійшовся. Шмарклі витри.
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17.09.2022 08:39 Відповісти
Ізюмов, як можна так брехати? ************ загальновідомі факти. Нєурод вм наш.
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18.09.2022 09:27 Відповісти
рашисти постійно вимагають скасування санкцій, це показник що вони діють
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16.09.2022 17:20 Відповісти
Дитячі відмазки дорослих людей.
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16.09.2022 17:27 Відповісти
Півроку війни, а американці з європейцями ніяк не можуть прийти до тями і зрозуміти з ким вони мають справу у вигляді засрашки. Якась маячня про "середньострокові перспективи", нісенітниці про "аби не спровокувати"...Ера сцикунів та слюнтяїв 🤦
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16.09.2022 17:35 Відповісти
Все добре вони порахували... напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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16.09.2022 17:38 Відповісти
Потому что нужны не "санкции" (отмазка БАРЫГ для ЛОХТОРАТА), полный БОЙКОТ и БЛОКАДА!
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16.09.2022 17:51 Відповісти
Америка кожен місяць на 1 млрд. лісу купляє в рашці, які санкції...
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16.09.2022 17:53 Відповісти
Поэтому и не объявляют страной террористом.
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16.09.2022 17:58 Відповісти
Припиніть купувати в них газ,нафту.ліс,будьшо!И не треба буде ніяких відключень від Свіфту.
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16.09.2022 17:57 Відповісти
Не санкции положат конец фашистской мразотной помойки РФ, а ВСУ. Ни США, Англия или еврогеи.... Это было понятно очень и очень давно - буряты будут жрать солому, до ветру ходить в дырку и хорошо себя чухать. И мы сможем это сделать.
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16.09.2022 18:15 Відповісти
Медленно но верно и бесповоротно.
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16.09.2022 18:41 Відповісти
Сильно вы там зажрались на Западе.
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16.09.2022 19:08 Відповісти
Буквально месяц назад, один западный эксперт сказал, что Россия, на скачке цен, заработала столько денег, что может без убытка сжигать газ года полтора.
Вот мы видим ещё один анализ, того же плана.

Самая большая проблема в том, что альтернативные поставщики даже не думают продавать дешевле чем Россия, они просто не видят в этом смысла и не хотят отказываться от таких прибылей, рекордных прибылей. Тут уж не до дружбы или солидарности - это тупо бизнес, точка.

Чем-то напоминает ситуацию в обычных магазинах Молдовы (как в Украине - я не знаю) - с каждым скачком валюты товары дорожают, но не припомню, чтобы при отскоке валюты они хотя бы раз подешевели.
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16.09.2022 19:27 Відповісти
ракети на 500 км значно би пришвидшили прогрес падіння параши
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16.09.2022 20:31 Відповісти
 
 