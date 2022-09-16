У США визнають, що санкції проти Росії діють занадто повільно, - CNN
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Високопоставлені американські чиновники розповіли, що санкції не мають на російську економіку великого впливу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Тепер чиновники прогнозують, що найсуворіші наслідки, ймовірно, не матеріалізуються раніше початку наступного року.
"Сподівалися, що санкції швидко задушать російську військову машину в Україні, що ускладнить Кремлю підтримку його зусиль на полі бою", - йдеться у повідомленні.
Але російська економіка виявилася набагато стійкішою, головним чином завдяки рекордним доходам, які вона отримала навесні та влітку від різкого зростання цін на енергоносії. Згідно з даними Фінського центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші 100 днів війни Росія заробила рекордні 93 мільярди євро, експортуючи нафту, газ і вугілля.
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Також американські чиновники вважали, що відключення російських банків від SWIFT дасть більше ефекту. Однак інший високопоставлений чиновник адміністрації розповів, що чиновники, які розробляли санкції за кілька місяців до війни, завжди вважали, що найсильніші наслідки не обов’язково будуть негайними.
"З самого початку у нас була думка, що коли Росія розпочала війну в Україні й ми запровадили санкції, вони, швидше за все, будуть середньостроковими та довгостроковим режимом санкцій", - заявив інший чиновник.
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@VALMICHEL7
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4 ч
В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Вот мы видим ещё один анализ, того же плана.
Самая большая проблема в том, что альтернативные поставщики даже не думают продавать дешевле чем Россия, они просто не видят в этом смысла и не хотят отказываться от таких прибылей, рекордных прибылей. Тут уж не до дружбы или солидарности - это тупо бизнес, точка.
Чем-то напоминает ситуацию в обычных магазинах Молдовы (как в Украине - я не знаю) - с каждым скачком валюты товары дорожают, но не припомню, чтобы при отскоке валюты они хотя бы раз подешевели.