В США признают, что санкции против России действуют слишком медленно, - CNN
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Высокопоставленные американские чиновники рассказали, что санкции не оказывают на российскую экономику большого влияния.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Теперь чиновники прогнозируют, что самые суровые последствия, вероятно, не материализуются раньше начала следующего года.
"Надеялись, что санкции быстро задушат российскую военную машину в Украине, что усложнит Кремлю поддержку его усилий на поле боя", - говорится в сообщении.
Но российская экономика оказалась намного более устойчивой, главным образом благодаря рекордным доходам, которые она получила весной и летом от резкого роста цен на энергоносители. Согласно данным Финского центра исследований энергетики и чистого воздуха, за первые 100 дней войны Россия заработала рекордные 93 миллиарда евро, экспортируя нефть, газ и уголь.
Также американские чиновники считали, что отключение российских банков от SWIFT даст больше эффекта. Однако другой высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что чиновники, разрабатывавшие санкции за несколько месяцев до войны всегда считали, что сильнейшие последствия не обязательно будут немедленными.
"С самого начала у нас было мнение, что когда Россия начала войну в Украине и мы ввели санкции, они, скорее всего, будут среднесрочными и долгосрочными режимами санкций", - заявил другой чиновник.
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@VALMICHEL7
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4 ч
В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Вот мы видим ещё один анализ, того же плана.
Самая большая проблема в том, что альтернативные поставщики даже не думают продавать дешевле чем Россия, они просто не видят в этом смысла и не хотят отказываться от таких прибылей, рекордных прибылей. Тут уж не до дружбы или солидарности - это тупо бизнес, точка.
Чем-то напоминает ситуацию в обычных магазинах Молдовы (как в Украине - я не знаю) - с каждым скачком валюты товары дорожают, но не припомню, чтобы при отскоке валюты они хотя бы раз подешевели.