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Новости ЭкономикаЗа рубежом Санкции против России
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Россия (91193) санкции (10609) США (23155)

В США признают, что санкции против России действуют слишком медленно, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

сша,росія

Высокопоставленные американские чиновники рассказали, что санкции не оказывают на российскую экономику большого влияния.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Теперь чиновники прогнозируют, что самые суровые последствия, вероятно, не материализуются раньше начала следующего года.

"Надеялись, что санкции быстро задушат российскую военную машину в Украине, что усложнит Кремлю поддержку его усилий на поле боя", - говорится в сообщении.

Но российская экономика оказалась намного более устойчивой, главным образом благодаря рекордным доходам, которые она получила весной и летом от резкого роста цен на энергоносители. Согласно данным Финского центра исследований энергетики и чистого воздуха, за первые 100 дней войны Россия заработала рекордные 93 миллиарда евро, экспортируя нефть, газ и уголь.

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Также американские чиновники считали, что отключение российских банков от SWIFT даст больше эффекта. Однако другой высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что чиновники, разрабатывавшие санкции за несколько месяцев до войны всегда считали, что сильнейшие последствия не обязательно будут немедленными.

"С самого начала у нас было мнение, что когда Россия начала войну в Украине и мы ввели санкции, они, скорее всего, будут среднесрочными и долгосрочными режимами санкций", - заявил другой чиновник.

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Топ комментарии
+19
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

4 ч

В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».
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16.09.2022 17:20
+10
Все добре вони порахували... напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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16.09.2022 17:38
+9
Що за дурня. Кожна людина знає,щоб запас використати потрібний час. Чого б це не торкалися. Прийде кінець і запасам орків. Зброя уже це говорить,а там і економічні проблеми надійдуть
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16.09.2022 17:16
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Але діють...
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16.09.2022 17:14 Ответить
Санкції, це те що Захід застосував проти Ірану, Венесуели, Північної Кореї, де країни отримали інфляцію під 2000% річних, а населення живе в проголодь... нічого схожого я в РФ не бачу.
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16.09.2022 17:39 Ответить
"Москва не сразу строилась"(с)
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16.09.2022 17:50 Ответить
Що за дурня. Кожна людина знає,щоб запас використати потрібний час. Чого б це не торкалися. Прийде кінець і запасам орків. Зброя уже це говорить,а там і економічні проблеми надійдуть
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16.09.2022 17:16 Ответить
Скільки мотузочці не витись, а все одно прийде кінець. Найважче іх чекає наприеінці наступного року.
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16.09.2022 17:18 Ответить
Санкції діють і будуть ще більше діяти але потрібно занятись тими хто допомагає обходити ці санкції
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16.09.2022 17:19 Ответить
Дуже слабо діют . Вони на роки . А нас вбивают.
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16.09.2022 17:20 Ответить
Головне обрізати кацапам доходи від енергоносіїв. Тоді зразу гигнуть.
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16.09.2022 17:20 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

4 ч

В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».
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16.09.2022 17:20 Ответить
Значит напоминаю тем, кто в танке. В 1991 мудрый нарит ну как 2019 выбрал урода кравчука ( который не хотел выходить из ссср ), а нас тогда называли дерьмократы и руХеры. Так вот все вопросы по поводу Севастополя, ракет и авиации к нему и кучму, ну и к нароту.
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16.09.2022 17:50 Ответить
Напоминаю довбеникам-ідіть на-й. Ти взагалі щось пам'ятаєш із 90-х? Як америкоси нам руки викрутили з тим папірцем?
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16.09.2022 18:09 Ответить
пшол нахер сам, мне тогда было 26 лет я очень хорошо все помню, и да иди ***** козел и голосуй дальше за зебила.
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16.09.2022 18:16 Ответить
Йой, оце жидьониш розійшовся. Шмарклі витри.
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17.09.2022 08:39 Ответить
Ізюмов, як можна так брехати? ************ загальновідомі факти. Нєурод вм наш.
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18.09.2022 09:27 Ответить
рашисти постійно вимагають скасування санкцій, це показник що вони діють
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16.09.2022 17:20 Ответить
Дитячі відмазки дорослих людей.
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16.09.2022 17:27 Ответить
Півроку війни, а американці з європейцями ніяк не можуть прийти до тями і зрозуміти з ким вони мають справу у вигляді засрашки. Якась маячня про "середньострокові перспективи", нісенітниці про "аби не спровокувати"...Ера сцикунів та слюнтяїв 🤦
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16.09.2022 17:35 Ответить
Все добре вони порахували... напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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16.09.2022 17:38 Ответить
Потому что нужны не "санкции" (отмазка БАРЫГ для ЛОХТОРАТА), полный БОЙКОТ и БЛОКАДА!
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16.09.2022 17:51 Ответить
Америка кожен місяць на 1 млрд. лісу купляє в рашці, які санкції...
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16.09.2022 17:53 Ответить
Поэтому и не объявляют страной террористом.
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16.09.2022 17:58 Ответить
Припиніть купувати в них газ,нафту.ліс,будьшо!И не треба буде ніяких відключень від Свіфту.
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16.09.2022 17:57 Ответить
Не санкции положат конец фашистской мразотной помойки РФ, а ВСУ. Ни США, Англия или еврогеи.... Это было понятно очень и очень давно - буряты будут жрать солому, до ветру ходить в дырку и хорошо себя чухать. И мы сможем это сделать.
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16.09.2022 18:15 Ответить
Медленно но верно и бесповоротно.
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16.09.2022 18:41 Ответить
Сильно вы там зажрались на Западе.
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16.09.2022 19:08 Ответить
Буквально месяц назад, один западный эксперт сказал, что Россия, на скачке цен, заработала столько денег, что может без убытка сжигать газ года полтора.
Вот мы видим ещё один анализ, того же плана.

Самая большая проблема в том, что альтернативные поставщики даже не думают продавать дешевле чем Россия, они просто не видят в этом смысла и не хотят отказываться от таких прибылей, рекордных прибылей. Тут уж не до дружбы или солидарности - это тупо бизнес, точка.

Чем-то напоминает ситуацию в обычных магазинах Молдовы (как в Украине - я не знаю) - с каждым скачком валюты товары дорожают, но не припомню, чтобы при отскоке валюты они хотя бы раз подешевели.
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16.09.2022 19:27 Ответить
ракети на 500 км значно би пришвидшили прогрес падіння параши
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16.09.2022 20:31 Ответить
 
 