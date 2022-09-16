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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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Блинкен о санкциях: Мы нацелились на российскую оборонно-промышленную базу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

Сегодня США были введены санкции против тех, кто финансирует и ведет вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы приняли меры против тех, кто финансирует, снабжает и ведет неспровоцированную войну России против Украины. Мы нацелились на российскую оборонно-промышленную базу и нарушителей прав человека. Мы увеличиваем цену президенту Путину за его войну с Украиной", - написал Блинкен в твиттере.

Также госсекретарь сообщил, что "государственный департамент США назвал, среди прочего, пятерых российских доверенных лиц, которые наблюдали за конфискацией или кражей сотен тысяч тонн украинского зерна, что усугубило отсутствие продовольственной безопасности во всем мире".

Как сообщалось, в четверг Минфин США внес в санкционные списки по России главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, помощника президента РФ Максима Орешкина и десятки других физических и юридических лиц из РФ, а также коллаборантов – главу администрации оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого и члена администрации Владимира Рогова.

Всего в санкционные списки включили 44 физических и 32 юридических лица из РФ.

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Топ комментарии
+4
Дайте дальнобойные ракеты. И вам нацеливаться будет не на что
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15.09.2022 23:36
+4
надо было к войне готовится а не зеленых уродов во власть выбирать
чего теперь стрелки переводить?
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16.09.2022 00:18
+3
Поки ви націлитесь вся Україна буде в руїнах...
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15.09.2022 23:26
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Поки ви націлитесь вся Україна буде в руїнах...
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15.09.2022 23:26 Ответить
надо было к войне готовится а не зеленых уродов во власть выбирать
чего теперь стрелки переводить?
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16.09.2022 00:18 Ответить
Готовились бы к войне , на Украину бы не напали, а клоун своей политикой убедил путлера, что можно за три дня
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16.09.2022 08:31 Ответить
дятел кацапский - когда был Порошенко - Мариуполь был целый
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16.09.2022 14:22 Ответить
А не занадто швидко?
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15.09.2022 23:28 Ответить
Дайте дальнобойные ракеты. И вам нацеливаться будет не на что
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15.09.2022 23:36 Ответить
Дякую за все, що ви для нас зробили.

За кадирку окрема подяка.
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15.09.2022 23:39 Ответить
Ну и че там как Кадыров пострадает?, да у него там Халифат свой в Чечне на российские бюджетные деньги. Хотя может на Али экспресс не сможет делать покупки? Которые у меня через Лондон проходят.
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15.09.2022 23:45 Ответить
Пусть Кадыров боится теперь каждого телефонного звонка.
Всё равно не узнает от чего сдохнет.
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16.09.2022 00:14 Ответить
Нет там оборонной промышленности, на росии промышленность нападения
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16.09.2022 08:29 Ответить
Всё кончится тогда когда на расее нечего будет жрать как при ссср.
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16.09.2022 11:38 Ответить
 
 