УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9542 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
4 146 13
санкції (6827) США (14430) Блінкен (936)

Блінкен про санкції: Ми націлилися на російську оборонно-промислову базу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

Сьогодні США були запроваджені санкції проти тих, хто фінансує та веде збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми вжили заходів проти тих, хто фінансує, постачає та веде неспровоковану війну Росії проти України. Ми націлилися на російську оборонно-промислову базу та порушників прав людини. Ми збільшуємо ціну президенту Путіну за його війну з Україною", - написав Блінкен у твіттері.

Також держсекретар повідомив, що "державний департамент США назвав, серед іншого, п'ятьох російських довірених осіб, які спостерігали за конфіскацією або крадіжкою сотень тисяч тонн українського зерна, що збільшило відсутність продовольчої безпеки в усьому світі".

Також читайте: США наклали нові санкції на Кадирова, дитячого омбудсмена РФ, "прокурорів" та "суддів" з окупованого Криму

Як повідомлялося, у четвер Мінфін США вніс до санкційних списків по Росії главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова, помічника президента РФ Максима Орешкіна та десятки інших фізичних та юридичних осіб з РФ, а також колаборантів – голову адміністрації окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького та члена адміністрації Рогова.

Загалом у санкційні списки включили 44 фізичні та 32 юридичні особи з РФ.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Дайте дальнобойные ракеты. И вам нацеливаться будет не на что
показати весь коментар
15.09.2022 23:36
+4
надо было к войне готовится а не зеленых уродов во власть выбирать
чего теперь стрелки переводить?
показати весь коментар
16.09.2022 00:18
+3
Поки ви націлитесь вся Україна буде в руїнах...
показати весь коментар
15.09.2022 23:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки ви націлитесь вся Україна буде в руїнах...
показати весь коментар
15.09.2022 23:26 Відповісти
надо было к войне готовится а не зеленых уродов во власть выбирать
чего теперь стрелки переводить?
показати весь коментар
16.09.2022 00:18 Відповісти
Готовились бы к войне , на Украину бы не напали, а клоун своей политикой убедил путлера, что можно за три дня
показати весь коментар
16.09.2022 08:31 Відповісти
дятел кацапский - когда был Порошенко - Мариуполь был целый
показати весь коментар
16.09.2022 14:22 Відповісти
А не занадто швидко?
показати весь коментар
15.09.2022 23:28 Відповісти
Дайте дальнобойные ракеты. И вам нацеливаться будет не на что
показати весь коментар
15.09.2022 23:36 Відповісти
Дякую за все, що ви для нас зробили.

За кадирку окрема подяка.
показати весь коментар
15.09.2022 23:39 Відповісти
Ну и че там как Кадыров пострадает?, да у него там Халифат свой в Чечне на российские бюджетные деньги. Хотя может на Али экспресс не сможет делать покупки? Которые у меня через Лондон проходят.
показати весь коментар
15.09.2022 23:45 Відповісти
Пусть Кадыров боится теперь каждого телефонного звонка.
Всё равно не узнает от чего сдохнет.
показати весь коментар
16.09.2022 00:14 Відповісти
Нет там оборонной промышленности, на росии промышленность нападения
показати весь коментар
16.09.2022 08:29 Відповісти
Всё кончится тогда когда на расее нечего будет жрать как при ссср.
показати весь коментар
16.09.2022 11:38 Відповісти
 
 