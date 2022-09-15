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США наложили дополнительные санкции на РФ в сфере передовых технологий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

технології

Минфин США объявил дополнительные санкции против России в сфере передовых технологий, запретив продажу или любое предоставление лицам из РФ услуг в области квантовых вычислений.

Об этом говорится в заявлении Минфина от 15 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В частности, запрещается экспорт, реэкспорт, продажа, прямое или косвенное предоставление услуг квантовых вычислений любому лицу на территории РФ.

Министерство торговли параллельно ввело дополнительный экспортный контроль в Россию и Беларусь оборудования, программного обеспечения и технологий для квантовых компьютеров, а Госдеп наложил дальнейшие санкции на российские компании, причастные к этой сфере, которая необходима в том числе для ВПК.

В санкционном списке оказались около трех десятков исследовательских институтов и компаний.

"В комплексе эти действия правительства США дополнительно подорвут способность РФ восстановить свои вооруженные силы с поддержкой передовых технологий, в чем она раньше полагалась на США", - отмечают в коммюнике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зависимость РФ от технологий Запада в шесть раз больше, чем от технологий Китая, - Боррель
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Топ комментарии
+21
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

18 ч

Лучшее наказание для душевнобольных людей, которые, живя в Украине, ненавидели её, ждали русский мир, а теперь сбежали с освобожденных территорий Украины - это не украинская тюрьма, а жизнь в реальном русском мире, который их пережует и выплюнет на помойку.
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15.09.2022 20:11
+5
кого? Зебілів до розуму, до патріотизму закликаєш? Що, забув, що їм "акакаяразніца"?
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15.09.2022 20:37
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Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

18 ч

Лучшее наказание для душевнобольных людей, которые, живя в Украине, ненавидели её, ждали русский мир, а теперь сбежали с освобожденных территорий Украины - это не украинская тюрьма, а жизнь в реальном русском мире, который их пережует и выплюнет на помойку.
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15.09.2022 20:11 Ответить
Санкції із ада... ****, до сльоз...
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15.09.2022 20:11 Ответить
Ріжут без ножа.
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15.09.2022 20:16 Ответить
"Ой, зеки-зеки ви мої,
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
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15.09.2022 20:19 Ответить
Казали шо в нього отрижка свіжатинкою -- мабуть в тюрмі якогось зека зів.
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15.09.2022 20:20 Ответить
Потрібно вже накладати санкції на тих хто допомагає лапатнікам обходити вже накладені санкції...
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15.09.2022 20:16 Ответить
Китай+Індія+Туреччина це основні країни для обходу санкцій та відмивання кровавих грошей з росії!
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15.09.2022 20:47 Ответить
МОСТ ХЕРСОН

@most_ks_ua

·

4 ч

Зайнявши Високопілля буряти розстріляли сонячну електростанцію.

На питання, навіщо, відповіли: «ви нацистам через космос данні про нас передаєте»
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15.09.2022 20:19 Ответить
попросіть ще Ihone заблокувати всі пристрої на території рф..... вата зовсім на гівно зійде....
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15.09.2022 20:20 Ответить
Да іх почне глючити і пучити-- повнии абзац.
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15.09.2022 20:25 Ответить
Еще бы санкции наложить бы на телеком-оборудование
Интернет взлелел бы в цене в России. Тогда русских блогеров -провокаторов станет меньше когда очень дорогой станет интернет.
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15.09.2022 20:20 Ответить
Так сами компании могут целым рядом способов окирпичить свое же оборудование. Внедрить в обновление прошивки отложенный по таймеру код, который сломает (в том числе и полностью без шанса перепрошить назад) все оборудование. А обновление само скачается либо же сделать уязвимость какую-то и все сами захотят обновиться, либо на своих европейских узлах обновиться так, что кацапы будут вынуждены это сделать тоже. Но никто и никогда этого не сделает, это же потеря добавочной стоимости. Все будут боятся их покупать. Никто в жизни на это не пойдет.

А санкции выглядят сомнительно. В Китае в 10 раз больше население и, несмотря на меньшую площадь (которая на самом деле больше, у кацапов много безлюдных мест) в разы лучше развита по оборудованию. И там на рынке все продается в таком количестве, что хватит на всю Кацапию. Санкции против них бесполезны, они просто купят тоже самое тех же фирм в Китае через 1-2 посредника, не сильно потеряв в цене. При этом сами компании-производители прекрасно поймут, куда уйдет их техника. Но им плевать на это будет. Формально будут отрицать, но на деле 5% прибыли заставят их пойти на что угодно.
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15.09.2022 20:28 Ответить
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15.09.2022 20:24 Ответить
Реванш Московського патріархату. СБУ «наїхала» на парафію, що перейшла до Української церкви
Справа Баканова живе.... Зебня АУ!!!!
https://glavcom.ua/kyiv/news/revansh-moskovskoho-patriarkhatu-sbu-najikhala-na-parafiju-shcho-perejshla-do-ukrajinskoji-tserkvi-875533.html
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15.09.2022 20:28 Ответить
кого? Зебілів до розуму, до патріотизму закликаєш? Що, забув, що їм "акакаяразніца"?
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15.09.2022 20:37 Ответить
Та отож....
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15.09.2022 20:43 Ответить
а ви здивовані?нащадок кгб так і не став нормальною розвідкою яка б працювала на інтереси країни..
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15.09.2022 20:52 Ответить
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15.09.2022 20:53 Ответить
Кто в теме,тот поймет

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15.09.2022 20:55 Ответить
Сцикають санкціями по чайній ложці! Якби наклали всі відразу, то може вже від рашки залишився б лише їх злобний люд!
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15.09.2022 21:03 Ответить
раша і квантові обчислення.

Пилять, це лютий треш.
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15.09.2022 21:23 Ответить
доречі, в Сбєрбанку (чи в ВТБ) стоїть доволі мощний "супер-комп'ютер" саме для цього
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16.09.2022 12:12 Ответить
Andrei Yermak will also be a Russian citizen. Intuition dictates this to me!
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15.09.2022 23:49 Ответить
 
 