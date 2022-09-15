США наложили дополнительные санкции на РФ в сфере передовых технологий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Минфин США объявил дополнительные санкции против России в сфере передовых технологий, запретив продажу или любое предоставление лицам из РФ услуг в области квантовых вычислений.
Об этом говорится в заявлении Минфина от 15 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В частности, запрещается экспорт, реэкспорт, продажа, прямое или косвенное предоставление услуг квантовых вычислений любому лицу на территории РФ.
Министерство торговли параллельно ввело дополнительный экспортный контроль в Россию и Беларусь оборудования, программного обеспечения и технологий для квантовых компьютеров, а Госдеп наложил дальнейшие санкции на российские компании, причастные к этой сфере, которая необходима в том числе для ВПК.
В санкционном списке оказались около трех десятков исследовательских институтов и компаний.
"В комплексе эти действия правительства США дополнительно подорвут способность РФ восстановить свои вооруженные силы с поддержкой передовых технологий, в чем она раньше полагалась на США", - отмечают в коммюнике.
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@VALMICHEL7
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18 ч
Лучшее наказание для душевнобольных людей, которые, живя в Украине, ненавидели её, ждали русский мир, а теперь сбежали с освобожденных территорий Украины - это не украинская тюрьма, а жизнь в реальном русском мире, который их пережует и выплюнет на помойку.
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
@most_ks_ua
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4 ч
Зайнявши Високопілля буряти розстріляли сонячну електростанцію.
На питання, навіщо, відповіли: «ви нацистам через космос данні про нас передаєте»
Интернет взлелел бы в цене в России. Тогда русских блогеров -провокаторов станет меньше когда очень дорогой станет интернет.
А санкции выглядят сомнительно. В Китае в 10 раз больше население и, несмотря на меньшую площадь (которая на самом деле больше, у кацапов много безлюдных мест) в разы лучше развита по оборудованию. И там на рынке все продается в таком количестве, что хватит на всю Кацапию. Санкции против них бесполезны, они просто купят тоже самое тех же фирм в Китае через 1-2 посредника, не сильно потеряв в цене. При этом сами компании-производители прекрасно поймут, куда уйдет их техника. Но им плевать на это будет. Формально будут отрицать, но на деле 5% прибыли заставят их пойти на что угодно.
Справа Баканова живе.... Зебня АУ!!!!
https://glavcom.ua/kyiv/news/revansh-moskovskoho-patriarkhatu-sbu-najikhala-na-parafiju-shcho-perejshla-do-ukrajinskoji-tserkvi-875533.html
Пилять, це лютий треш.