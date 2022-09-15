США наклали додаткові санкції на РФ у сфері передових технологій
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії у сфері передових технологій, заборонивши продаж чи будь-яке надання особам з РФ послуг у сфері квантових обчислень.
Про це йдеться у заяві Мінфіну від 15 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зокрема, забороняється експорт, реекспорт, продаж, пряме чи опосередковане надання послуг квантових обчислень будь-якій особі на території РФ.
Міністерство торгівлі паралельно запровадило додатковий експортний контроль до Росії та Білорусі обладнання, програмного забезпечення та технологій для квантових комп’ютерів, а Держдеп наклав подальші санкції на російські компанії, дотичні до цієї сфери, що потрібна у тому числі для ВПК.
У санкційному списку опинилися близько трьох десятків дослідницьких інститутів та компаній.
"У комплексі ці дії уряду США додатково підірвуть спроможність РФ відновити свої військові сили з підтримкою передових технологій, у чому вона раніше покладалася на США", - зазначають у комюніке.
Будь ласка, зачекайте...
@VALMICHEL7
·
18 ч
Лучшее наказание для душевнобольных людей, которые, живя в Украине, ненавидели её, ждали русский мир, а теперь сбежали с освобожденных территорий Украины - это не украинская тюрьма, а жизнь в реальном русском мире, который их пережует и выплюнет на помойку.
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
@most_ks_ua
·
4 ч
Зайнявши Високопілля буряти розстріляли сонячну електростанцію.
На питання, навіщо, відповіли: «ви нацистам через космос данні про нас передаєте»
Интернет взлелел бы в цене в России. Тогда русских блогеров -провокаторов станет меньше когда очень дорогой станет интернет.
А санкции выглядят сомнительно. В Китае в 10 раз больше население и, несмотря на меньшую площадь (которая на самом деле больше, у кацапов много безлюдных мест) в разы лучше развита по оборудованию. И там на рынке все продается в таком количестве, что хватит на всю Кацапию. Санкции против них бесполезны, они просто купят тоже самое тех же фирм в Китае через 1-2 посредника, не сильно потеряв в цене. При этом сами компании-производители прекрасно поймут, куда уйдет их техника. Но им плевать на это будет. Формально будут отрицать, но на деле 5% прибыли заставят их пойти на что угодно.
Справа Баканова живе.... Зебня АУ!!!!
https://glavcom.ua/kyiv/news/revansh-moskovskoho-patriarkhatu-sbu-najikhala-na-parafiju-shcho-perejshla-do-ukrajinskoji-tserkvi-875533.html
Пилять, це лютий треш.