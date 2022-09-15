УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9686 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
4 243 25
Росія (47115) санкції (6827) США (14430) технології (202)

США наклали додаткові санкції на РФ у сфері передових технологій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

технології

Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії у сфері передових технологій, заборонивши продаж чи будь-яке надання особам з РФ послуг у сфері квантових обчислень.

Про це йдеться у заяві Мінфіну від 15 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зокрема, забороняється експорт, реекспорт, продаж, пряме чи опосередковане надання послуг квантових обчислень будь-якій особі на території РФ.

Міністерство торгівлі паралельно запровадило додатковий експортний контроль до Росії та Білорусі обладнання, програмного забезпечення та технологій для квантових комп’ютерів, а Держдеп наклав подальші санкції на російські компанії, дотичні до цієї сфери, що потрібна у тому числі для ВПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США наклали нові санкції на Кадирова, дитячого омбудсмена РФ, "прокурорів" та "суддів" з окупованого Криму

У санкційному списку опинилися близько трьох десятків дослідницьких інститутів та компаній.

"У комплексі ці дії уряду США додатково підірвуть спроможність РФ відновити свої військові сили з підтримкою передових технологій, у чому вона раніше покладалася на США", - зазначають у комюніке.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

18 ч

Лучшее наказание для душевнобольных людей, которые, живя в Украине, ненавидели её, ждали русский мир, а теперь сбежали с освобожденных территорий Украины - это не украинская тюрьма, а жизнь в реальном русском мире, который их пережует и выплюнет на помойку.
показати весь коментар
15.09.2022 20:11
+5
кого? Зебілів до розуму, до патріотизму закликаєш? Що, забув, що їм "акакаяразніца"?
показати весь коментар
15.09.2022 20:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

18 ч

Лучшее наказание для душевнобольных людей, которые, живя в Украине, ненавидели её, ждали русский мир, а теперь сбежали с освобожденных территорий Украины - это не украинская тюрьма, а жизнь в реальном русском мире, который их пережует и выплюнет на помойку.
показати весь коментар
15.09.2022 20:11 Відповісти
Санкції із ада... ****, до сльоз...
показати весь коментар
15.09.2022 20:11 Відповісти
Ріжут без ножа.
показати весь коментар
15.09.2022 20:16 Відповісти
"Ой, зеки-зеки ви мої,
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..."
показати весь коментар
15.09.2022 20:19 Відповісти
Казали шо в нього отрижка свіжатинкою -- мабуть в тюрмі якогось зека зів.
показати весь коментар
15.09.2022 20:20 Відповісти
Потрібно вже накладати санкції на тих хто допомагає лапатнікам обходити вже накладені санкції...
показати весь коментар
15.09.2022 20:16 Відповісти
Китай+Індія+Туреччина це основні країни для обходу санкцій та відмивання кровавих грошей з росії!
показати весь коментар
15.09.2022 20:47 Відповісти
МОСТ ХЕРСОН

@most_ks_ua

·

4 ч

Зайнявши Високопілля буряти розстріляли сонячну електростанцію.

На питання, навіщо, відповіли: «ви нацистам через космос данні про нас передаєте»
показати весь коментар
15.09.2022 20:19 Відповісти
попросіть ще Ihone заблокувати всі пристрої на території рф..... вата зовсім на гівно зійде....
показати весь коментар
15.09.2022 20:20 Відповісти
Да іх почне глючити і пучити-- повнии абзац.
показати весь коментар
15.09.2022 20:25 Відповісти
Еще бы санкции наложить бы на телеком-оборудование
Интернет взлелел бы в цене в России. Тогда русских блогеров -провокаторов станет меньше когда очень дорогой станет интернет.
показати весь коментар
15.09.2022 20:20 Відповісти
Так сами компании могут целым рядом способов окирпичить свое же оборудование. Внедрить в обновление прошивки отложенный по таймеру код, который сломает (в том числе и полностью без шанса перепрошить назад) все оборудование. А обновление само скачается либо же сделать уязвимость какую-то и все сами захотят обновиться, либо на своих европейских узлах обновиться так, что кацапы будут вынуждены это сделать тоже. Но никто и никогда этого не сделает, это же потеря добавочной стоимости. Все будут боятся их покупать. Никто в жизни на это не пойдет.

А санкции выглядят сомнительно. В Китае в 10 раз больше население и, несмотря на меньшую площадь (которая на самом деле больше, у кацапов много безлюдных мест) в разы лучше развита по оборудованию. И там на рынке все продается в таком количестве, что хватит на всю Кацапию. Санкции против них бесполезны, они просто купят тоже самое тех же фирм в Китае через 1-2 посредника, не сильно потеряв в цене. При этом сами компании-производители прекрасно поймут, куда уйдет их техника. Но им плевать на это будет. Формально будут отрицать, но на деле 5% прибыли заставят их пойти на что угодно.
показати весь коментар
15.09.2022 20:28 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2022 20:24 Відповісти
Реванш Московського патріархату. СБУ «наїхала» на парафію, що перейшла до Української церкви
Справа Баканова живе.... Зебня АУ!!!!
https://glavcom.ua/kyiv/news/revansh-moskovskoho-patriarkhatu-sbu-najikhala-na-parafiju-shcho-perejshla-do-ukrajinskoji-tserkvi-875533.html
показати весь коментар
15.09.2022 20:28 Відповісти
кого? Зебілів до розуму, до патріотизму закликаєш? Що, забув, що їм "акакаяразніца"?
показати весь коментар
15.09.2022 20:37 Відповісти
Та отож....
показати весь коментар
15.09.2022 20:43 Відповісти
а ви здивовані?нащадок кгб так і не став нормальною розвідкою яка б працювала на інтереси країни..
показати весь коментар
15.09.2022 20:52 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2022 20:53 Відповісти
Кто в теме,тот поймет

показати весь коментар
15.09.2022 20:55 Відповісти
Сцикають санкціями по чайній ложці! Якби наклали всі відразу, то може вже від рашки залишився б лише їх злобний люд!
показати весь коментар
15.09.2022 21:03 Відповісти
раша і квантові обчислення.

Пилять, це лютий треш.
показати весь коментар
15.09.2022 21:23 Відповісти
доречі, в Сбєрбанку (чи в ВТБ) стоїть доволі мощний "супер-комп'ютер" саме для цього
показати весь коментар
16.09.2022 12:12 Відповісти
Andrei Yermak will also be a Russian citizen. Intuition dictates this to me!
показати весь коментар
15.09.2022 23:49 Відповісти
 
 