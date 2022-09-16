У США відреагували на погрози Росії щодо надання зброї України
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Зброя, яку надають США Україні, призначена для захисту територіальної цілісності від російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Речник Державного департаменту Нед Прайс прокоментував погрози Росії на адресу США щодо поставок Україні ракет далекої дії.
"Щодо систем для України, то в мене немає відповіді на те, що ми сьогодні почули від Російської Федерації. Але я хотів би підкреслити, усе, що ми надали нашим українським партнерам, мало одну й тільки одну мету: дати їм можливість захистити свою країну, захистити свою територію, захистити свою свободу, захистити свою демократію від вторгнення російських агресорів", - сказав Прайс.
Представник Держдепу зазначив, що військова допомога Україні необхідна для збереження суверенітету, незалежності й територіальної цілісності".
Нагадаємо, днями представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Росія вважатиме Сполучені Штати учасником війни, якщо вони поставлять Україні ракети великої дальності.
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МИД РФ предостерёг США от поставок Украине ракет большей дальности
«США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», - сказала Захарова.
Это заявление в духе нынешней расеи -- по3,14здеть.
бухой димон угрожал же Украине "судным днём" за Крым? И что? А НИЧЕГО.
тобто... маха іде наху...
вони такого не розуміють, але й за те дякуємо
Вже не знає що молоти...
Кремль думал, что будет учить бабушку... читать.
але на ці погрози Україна не повинна звертати увагу США зброю надають і не звертають увагу що скаже кремль
В Росії розуміють що зі зброєю яку надає і продовжить постачати по ленд-лізу США та Европа Росія ніколи не зможе перемоги Україну тому і скаженіють що розпочали війну а мета недосяжна
Сказал бы прямо.... Машка заткни хлебало, а то на бутылку посажу, или ваще... Голову тебе помою дуре тупой
Адекватная реакция выглядит иначе:
Не ваше, собачье, дело! Поставляли, поставляем и будем поставлять всё, что считаем нужным!
Фашизм - Форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шовинизм, направленная на искоренение демократии, на установление режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн.
Тобто "московитьскі оркі" - і є фашисти
«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет «красную черту» и станет непосредственной стороной конфликта».
То есть, поставляемые Соединенными Штатами ракеты с дальностью 80 км еще не делают их «непосредственной стороной конфликта», а если дальность составит 300 км, то сделают. Остроумно.
То, что американские гаубицы, «джавелины», «хаймарсы» месяцами, используя дивное выражение Шойгу, «перемалывают в боях» российскую технику - это, по Захаровой, еще не «красная черта».
А Турция перешла «красную черту», когда поставляла Украине «Байрактары»? Где в случае с этой страной пролегает эта черта?
Такая всё это глупость - бессильная болтовня МИДа. Тем более на фоне поражений российской армии последних дней.
Ну и перейдут США очередную вашу «красную черту», что сделаете? Разобьёте в знак протеста бутылку «Джим Бим» из холодильника?
СерпомПо