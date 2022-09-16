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У США відреагували на погрози Росії щодо надання зброї України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прайс

Зброя, яку надають США Україні, призначена для захисту територіальної цілісності від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Речник Державного департаменту Нед Прайс прокоментував погрози Росії на адресу США щодо поставок Україні ракет далекої дії. 

"Щодо систем для України, то в мене немає відповіді на те, що ми сьогодні почули від Російської Федерації. Але я хотів би підкреслити, усе, що ми надали нашим українським партнерам, мало одну й тільки одну мету: дати їм можливість захистити свою країну, захистити свою територію, захистити свою свободу, захистити свою демократію від вторгнення російських агресорів", - сказав Прайс.

Представник Держдепу зазначив, що військова допомога Україні необхідна для збереження суверенітету, незалежності й територіальної цілісності".

Нагадаємо, днями представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Росія вважатиме Сполучені Штати учасником війни, якщо вони поставлять Україні ракети великої дальності. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+56
Амерам-потрібно просто надати Україні ракети ATACMS і це буде чіткою відповіддю дурним лапатнікам...
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16.09.2022 09:22
+38
То нехай Америка буде учасником війни. Тоди війна з мордором закінчиться за пару годин.
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16.09.2022 09:22
+37
взагалі не потрібно відповідати або коментувати заяви кремлівських довбойобів-найкраща відповідь збільшувати поставки зброї
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16.09.2022 09:30
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Якось по дристлявому...
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16.09.2022 09:21 Відповісти
Храбро не захотели стать на колени, и заглянуть в очко *****?
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16.09.2022 11:08 Відповісти
Хочут нас ібашити безнаказано.
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16.09.2022 09:21 Відповісти
Амерам-потрібно просто надати Україні ракети ATACMS і це буде чіткою відповіддю дурним лапатнікам...
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16.09.2022 09:22 Відповісти
питаннячко "Чим насправді вдарили по Криму?" досі відкрите
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16.09.2022 09:26 Відповісти
але на жаль по факту вони це тормознули ... пока ... хреново коли ти дуууже залежний і " недумал шо путен нападет "
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16.09.2022 09:41 Відповісти
Дивно,так Америка так і не ввдповіла оркам,а просто послала вдогін кораблю. Слова США можна тлумачити по різному.
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16.09.2022 10:02 Відповісти
То нехай Америка буде учасником війни. Тоди війна з мордором закінчиться за пару годин.
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16.09.2022 09:22 Відповісти
Ні, там алгоритм певний є. Спочатку треба обрати Зеленського.
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16.09.2022 09:56 Відповісти
А можна хоч в цій темі без клоуна?
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16.09.2022 10:02 Відповісти
нельзя . недоумко стало на 2% меньше. 71% доверяют ублюдку.
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16.09.2022 10:54 Відповісти
Його треба тикати в усі його "прой**би"!
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16.09.2022 18:10 Відповісти
"Йдіть на путіна" в перекладі на дипломатичну ще ніколи не звучало так лаконічно
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16.09.2022 09:24 Відповісти
«Станут непосредственной стороной конфликта»:
МИД РФ предостерёг США от поставок Украине ракет большей дальности

«США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», - сказала Захарова.
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16.09.2022 09:28 Відповісти
Ну предположим -- стали США "стороной конфликта". И что русня будет делать? Бомбить Гаваи? Высаживать десант на Аляску?
Это заявление в духе нынешней расеи -- по3,14здеть.
бухой димон угрожал же Украине "судным днём" за Крым? И что? А НИЧЕГО.
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16.09.2022 09:49 Відповісти
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16.09.2022 09:56 Відповісти
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16.09.2022 09:58 Відповісти
ага, ага, держіть мене семеро....... . цей понос уже не проходить, навіть саме рашапоїдне бидло у це вже не вірить.
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16.09.2022 10:35 Відповісти
взагалі не потрібно відповідати або коментувати заяви кремлівських довбойобів-найкраща відповідь збільшувати поставки зброї
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16.09.2022 09:30 Відповісти
А то виходить, що той Прайс оправдовується перед кирзовим бидлом.
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16.09.2022 09:43 Відповісти
Не, он воспользовался случаем послать их *****. Всё нормально.
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16.09.2022 10:15 Відповісти
Та й яж про це: кому цікаво що відригує п"яна чи вколота кобила манька -аблігация -захєрова. Але такі мабуть дипломатичні нічого не зобов"язуючі норми відповідей на всяку пургу.
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16.09.2022 11:20 Відповісти
сама гарна відповідь на слова засрахи-махи це наданання нам додаткових (підкреслюю - додаткових) снарядів для HIMARSіків та інших *********** для артилерії...
тобто... маха іде наху...
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16.09.2022 09:30 Відповісти
Тих москоорків тре винищувати як скажених шакалів, американці то в курсі.
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16.09.2022 09:34 Відповісти
більше схоже на виправдання
вони такого не розуміють, але й за те дякуємо
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16.09.2022 09:38 Відповісти
В москальських баняках не вкладається, що можна так епічно відхватувати від України. Тому шукають як би то показати, що програють супернику посильніше - НАТО, США.
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16.09.2022 09:38 Відповісти
Дивно, що Захарова до цього часу не вважає, що США учасник війни.
Вже не знає що молоти...
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16.09.2022 09:40 Відповісти
США ответили так, что не переиначишь.
Кремль думал, что будет учить бабушку... читать.
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16.09.2022 09:41 Відповісти
Росія боїться американської зброї тому і погрожує
але на ці погрози Україна не повинна звертати увагу США зброю надають і не звертають увагу що скаже кремль
В Росії розуміють що зі зброєю яку надає і продовжить постачати по ленд-лізу США та Европа Росія ніколи не зможе перемоги Україну тому і скаженіють що розпочали війну а мета недосяжна
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16.09.2022 09:41 Відповісти
От ещё дипломаты епта.
Сказал бы прямо.... Машка заткни хлебало, а то на бутылку посажу, или ваще... Голову тебе помою дуре тупой
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16.09.2022 09:42 Відповісти
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16.09.2022 09:44 Відповісти
не можемо зрозуміти, чому США виправдовується перед орками, кому і що, зі зброї, надавати і продавати. Раша, взагалі, з держави перетворилася в орду і вести з ними діалог, себе не поважати.
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16.09.2022 09:45 Відповісти
Вони не виправдовуються. Вони пояснюють нахальним лапотникам і особливо тим їх 140 млн. Це необхідно. Інформаційну боротьбу ніхто не відміняв.
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16.09.2022 11:01 Відповісти
пачєму єто ви защищаєтєсь
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16.09.2022 09:45 Відповісти
"Знать моська так сильна,что лает на слона".Скоро Зимбабве предьявит россии права на исконные земли,где -нибудь за уралом.....
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16.09.2022 09:46 Відповісти
Вони бояться за керченський міст від ракет на 300км. Бо тоді москалям жопа разом з пуйло !!! Отой козел згубить своє очко !!!!
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16.09.2022 09:46 Відповісти
Вже давно пора свою зброю зробити! Сц%ть!
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16.09.2022 12:17 Відповісти
Вже давно могли би могли поставляти ракети середньої дальності, томагавки для fair play
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16.09.2022 09:48 Відповісти
Одну ядерну ракету. Або одну доньку путіна у Київ. Але, але...
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16.09.2022 09:58 Відповісти
Ну хоч би сказав,що дитячі погрози якихось сумнівних особистостей з кацапського міда контрпродуктивні і користі засрашкі не принесуть. Хіба це не по-дипломатичному? Соплі тільки жують та пам'ять Рейгана *********.
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16.09.2022 09:53 Відповісти
от такого "дерзкого" ответа страны загнивающего капитализьма сегодня манька захеркина точно уйдет в запой... тем более сегодня пятница... впереди два выходных...
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16.09.2022 10:03 Відповісти
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16.09.2022 10:03 Відповісти
Вот именно из-за таких "реакций" Путлер и творит что хочет ...
Адекватная реакция выглядит иначе:
Не ваше, собачье, дело! Поставляли, поставляем и будем поставлять всё, что считаем нужным!
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16.09.2022 10:10 Відповісти
Безумовно надати! Своєю заявой прес-алкаше підтверджує що це війна! Але свинособаки засцять оголошувати США учасником війни, бо це автоматично буде оголошена війна з НАТО.
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16.09.2022 10:27 Відповісти
Собака Захарова гавкає , а караван іде
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16.09.2022 10:35 Відповісти
ползет.
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16.09.2022 11:11 Відповісти
Машка щось вкурила коли вважає США співучасником рашистської "спецоперації". І чого заморочуватися коли по їх заявах вона "йде по плану".
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16.09.2022 10:41 Відповісти
Московитські орки то не фашисти, а ращонаZисти, а фашисти то були в Італії Б.Муссоліні 1922-1943рр.
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18.10.2022 20:49 Відповісти
Визначення поняття:

Фашизм - Форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шовинизм, направленная на искоренение демократии, на установление режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн.

Тобто "московитьскі оркі" - і є фашисти
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18.10.2022 21:45 Відповісти
ЗЕ на таке не здатен. Д'єрмак "нє вєліт"
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16.09.2022 18:13 Відповісти
Нормальна відповідь розумної людини. "Що в розумного в голові то у дурного на язиці" (Українське народне прислів"я)
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16.09.2022 11:05 Відповісти
Потопаючий за соломинку хапається. Москальня вважала, що Захід проковтне, коли вони нападуть на нас. Про це вони говорили навіть ще до 2014 року. Не проковтнув. Тепер хоч так намагаються стримувати.
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16.09.2022 11:07 Відповісти
В відповіді до москальні США треба ще було добавити, щоб москальня по відношенню США чи НАТО не перейшла червону лінію. Але я думаю, що кацапня і сама це розуміє.
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16.09.2022 11:19 Відповісти
Пфффф, та ці ракети можна купити в будьякому воєнторзі.
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16.09.2022 11:35 Відповісти
Захарова, спикер МИДа, сообщает «в бессильной злобе», как писали в советских газетах:

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет «красную черту» и станет непосредственной стороной конфликта».

То есть, поставляемые Соединенными Штатами ракеты с дальностью 80 км еще не делают их «непосредственной стороной конфликта», а если дальность составит 300 км, то сделают. Остроумно.

То, что американские гаубицы, «джавелины», «хаймарсы» месяцами, используя дивное выражение Шойгу, «перемалывают в боях» российскую технику - это, по Захаровой, еще не «красная черта».

А Турция перешла «красную черту», когда поставляла Украине «Байрактары»? Где в случае с этой страной пролегает эта черта?

Такая всё это глупость - бессильная болтовня МИДа. Тем более на фоне поражений российской армии последних дней.

Ну и перейдут США очередную вашу «красную черту», что сделаете? Разобьёте в знак протеста бутылку «Джим Бим» из холодильника?

СерпомПо
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16.09.2022 11:43 Відповісти
США давно пора подать Иск против рабZeи...поскольку она единственный наследник дохлого совка...то обязана выплатить долги по Лэнд-Лизу образца 1941-45гг,с учётом процентов в пересчёте на сегодня эта сумма составит около 500 миллиардов долларов...если не больше...юристы подсчитают сколько точно... элементарно Ватсон...
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16.09.2022 11:48 Відповісти
Москальня давно перейшла всі червоні лінії.
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16.09.2022 12:26 Відповісти
Наглости современных фашистов просто нет предела. Больше всего непонятно, что им отвечают, пускают к людям, коментируют. Во вторую мировую так же было? Гитлер возмущался лендлизу, собирал радбез оон?
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16.09.2022 12:42 Відповісти
Тут нічого нового нема. Кацапня ще з 2014 року говорить, що "Америка воює проти них". І кожен кацап таке вже давно говорить. Так що нехай заткнеться.
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16.09.2022 19:03 Відповісти
Тих кончених орків потрібно знищити як непотріб, чуму та пандемію планети Земля.
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18.10.2022 20:45 Відповісти
 
 