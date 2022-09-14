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Новини Війна
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Кожен успіх ЗСУ посилює позиції України на майбутніх переговорах, - Держдеп

прайс,нед

Державний департамент США вважає, що переговори між Україною та Росією стануть можливими, коли "хоч хтось з’явиться з іншого боку столу", і успішний наступ ЗСУ працює саме на такий результат.

Про це сказав на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Наші українські партнери послідовні в тому, що ця війна має закінчитися через діалог, через дипломатію. Звичайно, для дипломатії та діалогу потрібен хтось по інший бік столу. Але ми не бачили жодних ознак, наші українські партнери не бачили жодних ознак, наші європейські союзники та партнери, які контактували з високопоставленими російськими чиновниками, не бачили жодних ознак того, що росіяни готові до переговорів, готові брати участь у цьому діалозі", – сказав Прайс.

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Він вважає, що завдання США зараз полягає в тому, щоб "продовжувати надавати допомогу в галузі безпеки, якої потребують українські партнери", оскільки є прямий зв'язок "між тим, що відбувається на полі бою, і тим, що зрештою буде відбуватися за будь-яким майбутнім столом переговорів", і потрібно, щоб Україна перебувала "у максимально вигідному становищі, якщо і коли такий стіл переговорів виникне".

Прайс зазначив, що з кожним днем ​​ефективного контрнаступу, з кожним звільненим чи захищеним дюймом території позиція України на майбутніх переговорах посилюватиметься.

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Він нагадав, що зараз світ спостерігає "результати завзятості, рішучості та відваги наших українських партнерів", і хоча ці результати багато в чому стали можливими завдяки допомозі, яку надали Україні США та інші партнери, "проте вирішальним фактором стало те, що в українців завжди буде рішучість, якої ніколи не буде у росіян".

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+8
Коли ми іх випрем це нас посилить на 100%.
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14.09.2022 09:09
+5
А про що говорити ?Нам треба вернути всі свої території, москалі не уступлять. Тому говоритиме зброя.
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14.09.2022 09:18
+5
Ось побачите, що рашистські колаборанти із Zeкоманди зроблять все аби парашия не вийшла розгромленою і приниженою із цієї війни. Не вірите? Тоді дайте відповідь на просте питання: чому майно рашистських олігархів наближених до куйла досі не націоналізовано в Україні?!
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14.09.2022 09:45
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«Наші українські партнери послідовні в тому, що ця війна має закінчитися через діалог, через дипломатію. Звичайно, для дипломатії та діалогу потрібен хтось по інший бік столу.Джерело:

Що там вчера Стефанишина розповідала? ))))
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14.09.2022 09:05 Відповісти
Стефанішина розповідала ШО ЖОДНІХ ПЕРМОВИН . А вам дивлюсь це не до вподоби



Реєстрація: 04 червня 2022

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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14.09.2022 09:46 Відповісти
Ще раз:
«Наші українські партнери послідовні в тому, що ця війна має закінчитися через діалог, через дипломатію»
Тому дивна заява Стефанішиної.

Якщо вас цікавить моя особиста думка, то я за переговори, якщо на них будуть обговорені умови «капітуляції» кацапстану. Тобто негайне (а не Крим через 15років т.п.) відновлення суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, репарації.
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14.09.2022 10:12 Відповісти
Я Вашу прокацапську позицію не раз читала . ІДИТЬ лепше на кацапський ресурс і не забирайте час форумчан дописами з методичек
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14.09.2022 10:20 Відповісти
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14.09.2022 10:21 Відповісти
Це у Вас стандартна відповідь (з методички?) коли немає аргументів.
Уважно читайте написане.
А стосовно того яким ресурсом користуватись, розберусь без Ваших порад.
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14.09.2022 10:44 Відповісти
Коли ми іх випрем це нас посилить на 100%.
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14.09.2022 09:09 Відповісти
А про що говорити ?Нам треба вернути всі свої території, москалі не уступлять. Тому говоритиме зброя.
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14.09.2022 09:18 Відповісти
Войска рф уже взяли Белгород? Слышал кто?
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14.09.2022 09:19 Відповісти
Зараз як ніколи потрібна допомога, бо пуйло не з тих, хто просто так змириться з поразкою. Воно, падло, дуже амбітне, комплекс неповноцінності не дає йому жити по-людськи. І він, цей діктатор - недомерок готов на все заради своєї нескінченої влади над руснявими холопами. У нього були такі амбітні плани стати мировим діктатором... но всрався.
Харківська ТЕЦ - показник, що він не вгамується і не признає поразки. Надо продовжувати бити падлу і терміново закривати небо
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14.09.2022 09:22 Відповісти
Вже не раз приводив тут вислів з книги одного казахського письменника про епоху Чінгіз-хана: "Чомусь народи впевнені, що війни затівають правителі... Неправда! Війни затівають мільйони пустих животів, заздрісних очей і жадібних рук!"
Путін - лише "відображення" росіян, втілення їх бажань та надій Не Путін заряджає гармати, управляє технікою і стріляє!
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14.09.2022 11:10 Відповісти
Поки окупанти на нашій території-жодних переговорів!
Хоча даже коли їх виб'ємо з Неньки-України не факт що вони змиряться з цим, і будуть обстрілювати зі своєї території. Або зроблять вигляд що змирилися щоб зняти з себе санкції. А потім-згодом наклепавши зброї знову полізти війною...
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14.09.2022 09:31 Відповісти
Треба допомогти рашці розвалитися
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14.09.2022 09:48 Відповісти
Ось побачите, що рашистські колаборанти із Zeкоманди зроблять все аби парашия не вийшла розгромленою і приниженою із цієї війни. Не вірите? Тоді дайте відповідь на просте питання: чому майно рашистських олігархів наближених до куйла досі не націоналізовано в Україні?!
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14.09.2022 09:45 Відповісти
Чому ? Говорять шо РНБО процесс тормозить
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14.09.2022 09:49 Відповісти
А ти особисто що робиш? Все їм не так і все їм не те, всі зрадники і всі працюють на росію. Читаю це скигління з початку війни, вже нудить.

Відповіть на "просте питання": уявіть собі, що у світі все ще існує міжнародне законодавство, в тому числі щодо приватної власності. Це лише в уяві тупих селюків-порохоботів можна щось просто відібрати, тому що вони погані, а ми хороші. Власники цих активів будуть мати право добиватись компенсації чи відміни рішення, в тому числі міжнародних судах, де Україні треба буде доводити зв'язок цих активів з агресором та правомірність таких дій. Військовий стан не дорівнює вседозволеності, Україна все ще знаходиться в рамках міжнародного права.
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16.09.2022 12:00 Відповісти
Виродок з ботоферми рашиста подоляка, може ти мені поясниш, що заважало 6 місяців твоїм квартальним довпойопам ввести санкції снбо проти ротенбергів, дєріпасок, фрідманів, абрамовічей? Тобто іноземці можуть ввести санкції і забрати активи, а клоуни не можуть. Чи може тобі нагадати, як чорносрака мавпа хламідія бігала по Лондонам і вималювала у британців зняти санкції з абрамовича?
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16.09.2022 13:02 Відповісти
В тебе щось з головою, чи ти просто неадекватний? Сходи чаю ромашкового випий, я не знаю.
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16.09.2022 13:23 Відповісти
«Україна має справді довести, що вона хоче стати частиною європейського світу. Якщо вона цього досягне, то у Росії буде єдина перспектива - змиритися з цією реальністю і стати частиною Європи. Якщо вона (Росія) цього не зробить, то стане зруйнованим сателітом Китаю» © Збігнєв Бжезінський
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14.09.2022 10:56 Відповісти
 
 