Кожен успіх ЗСУ посилює позиції України на майбутніх переговорах, - Держдеп

Державний департамент США вважає, що переговори між Україною та Росією стануть можливими, коли "хоч хтось з’явиться з іншого боку столу", і успішний наступ ЗСУ працює саме на такий результат.

Про це сказав на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Наші українські партнери послідовні в тому, що ця війна має закінчитися через діалог, через дипломатію. Звичайно, для дипломатії та діалогу потрібен хтось по інший бік столу. Але ми не бачили жодних ознак, наші українські партнери не бачили жодних ознак, наші європейські союзники та партнери, які контактували з високопоставленими російськими чиновниками, не бачили жодних ознак того, що росіяни готові до переговорів, готові брати участь у цьому діалозі", – сказав Прайс.

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Він вважає, що завдання США зараз полягає в тому, щоб "продовжувати надавати допомогу в галузі безпеки, якої потребують українські партнери", оскільки є прямий зв'язок "між тим, що відбувається на полі бою, і тим, що зрештою буде відбуватися за будь-яким майбутнім столом переговорів", і потрібно, щоб Україна перебувала "у максимально вигідному становищі, якщо і коли такий стіл переговорів виникне".

Прайс зазначив, що з кожним днем ​​ефективного контрнаступу, з кожним звільненим чи захищеним дюймом території позиція України на майбутніх переговорах посилюватиметься.

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Він нагадав, що зараз світ спостерігає "результати завзятості, рішучості та відваги наших українських партнерів", і хоча ці результати багато в чому стали можливими завдяки допомозі, яку надали Україні США та інші партнери, "проте вирішальним фактором стало те, що в українців завжди буде рішучість, якої ніколи не буде у росіян".