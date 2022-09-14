Кожен успіх ЗСУ посилює позиції України на майбутніх переговорах, - Держдеп
Державний департамент США вважає, що переговори між Україною та Росією стануть можливими, коли "хоч хтось з’явиться з іншого боку столу", і успішний наступ ЗСУ працює саме на такий результат.
Про це сказав на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Наші українські партнери послідовні в тому, що ця війна має закінчитися через діалог, через дипломатію. Звичайно, для дипломатії та діалогу потрібен хтось по інший бік столу. Але ми не бачили жодних ознак, наші українські партнери не бачили жодних ознак, наші європейські союзники та партнери, які контактували з високопоставленими російськими чиновниками, не бачили жодних ознак того, що росіяни готові до переговорів, готові брати участь у цьому діалозі", – сказав Прайс.
Він вважає, що завдання США зараз полягає в тому, щоб "продовжувати надавати допомогу в галузі безпеки, якої потребують українські партнери", оскільки є прямий зв'язок "між тим, що відбувається на полі бою, і тим, що зрештою буде відбуватися за будь-яким майбутнім столом переговорів", і потрібно, щоб Україна перебувала "у максимально вигідному становищі, якщо і коли такий стіл переговорів виникне".
Прайс зазначив, що з кожним днем ефективного контрнаступу, з кожним звільненим чи захищеним дюймом території позиція України на майбутніх переговорах посилюватиметься.
Він нагадав, що зараз світ спостерігає "результати завзятості, рішучості та відваги наших українських партнерів", і хоча ці результати багато в чому стали можливими завдяки допомозі, яку надали Україні США та інші партнери, "проте вирішальним фактором стало те, що в українців завжди буде рішучість, якої ніколи не буде у росіян".
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Що там вчера Стефанишина розповідала? ))))
Реєстрація: 04 червня 2022
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«Наші українські партнери послідовні в тому, що ця війна має закінчитися через діалог, через дипломатію»
Тому дивна заява Стефанішиної.
Якщо вас цікавить моя особиста думка, то я за переговори, якщо на них будуть обговорені умови «капітуляції» кацапстану. Тобто негайне (а не Крим через 15років т.п.) відновлення суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, репарації.
Уважно читайте написане.
А стосовно того яким ресурсом користуватись, розберусь без Ваших порад.
Харківська ТЕЦ - показник, що він не вгамується і не признає поразки. Надо продовжувати бити падлу і терміново закривати небо
Путін - лише "відображення" росіян, втілення їх бажань та надій Не Путін заряджає гармати, управляє технікою і стріляє!
Хоча даже коли їх виб'ємо з Неньки-України не факт що вони змиряться з цим, і будуть обстрілювати зі своєї території. Або зроблять вигляд що змирилися щоб зняти з себе санкції. А потім-згодом наклепавши зброї знову полізти війною...
Відповіть на "просте питання": уявіть собі, що у світі все ще існує міжнародне законодавство, в тому числі щодо приватної власності. Це лише в уяві тупих селюків-порохоботів можна щось просто відібрати, тому що вони погані, а ми хороші. Власники цих активів будуть мати право добиватись компенсації чи відміни рішення, в тому числі міжнародних судах, де Україні треба буде доводити зв'язок цих активів з агресором та правомірність таких дій. Військовий стан не дорівнює вседозволеності, Україна все ще знаходиться в рамках міжнародного права.