В США отреагировали на угрозы России относительно предоставления оружия Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оружие, предоставляемое США Украине, предназначено для защиты территориальной целостности от российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Представитель Государственного департамента Нед Прайс прокомментировал угрозы России в адрес США относительно поставок Украине ракет дальнего действия.
"Что касается систем для Украины, у меня нет ответа на то, что мы сегодня услышали от российской федерации. Но я хотел бы подчеркнуть, что все, что мы предоставили нашим украинским партнерам, имело одну и только одну цель: дать им возможность защитить свою страну, защитить свою территорию, защитить свою свободу, защитить свою демократию от вторжения российских агрессоров", – сказал Прайс.
Представитель Госдепа отметил, что военная помощь Украине необходима для сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности.
Напомним, на днях представительница МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия сочтет Соединенные Штаты участником войны, если они поставят Украине ракеты большой дальности.
Пожалуйста, подождите...
МИД РФ предостерёг США от поставок Украине ракет большей дальности
«США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», - сказала Захарова.
Это заявление в духе нынешней расеи -- по3,14здеть.
бухой димон угрожал же Украине "судным днём" за Крым? И что? А НИЧЕГО.
тобто... маха іде наху...
вони такого не розуміють, але й за те дякуємо
Вже не знає що молоти...
Кремль думал, что будет учить бабушку... читать.
але на ці погрози Україна не повинна звертати увагу США зброю надають і не звертають увагу що скаже кремль
В Росії розуміють що зі зброєю яку надає і продовжить постачати по ленд-лізу США та Европа Росія ніколи не зможе перемоги Україну тому і скаженіють що розпочали війну а мета недосяжна
Сказал бы прямо.... Машка заткни хлебало, а то на бутылку посажу, или ваще... Голову тебе помою дуре тупой
Адекватная реакция выглядит иначе:
Не ваше, собачье, дело! Поставляли, поставляем и будем поставлять всё, что считаем нужным!
Фашизм - Форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шовинизм, направленная на искоренение демократии, на установление режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн.
Тобто "московитьскі оркі" - і є фашисти
«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет «красную черту» и станет непосредственной стороной конфликта».
То есть, поставляемые Соединенными Штатами ракеты с дальностью 80 км еще не делают их «непосредственной стороной конфликта», а если дальность составит 300 км, то сделают. Остроумно.
То, что американские гаубицы, «джавелины», «хаймарсы» месяцами, используя дивное выражение Шойгу, «перемалывают в боях» российскую технику - это, по Захаровой, еще не «красная черта».
А Турция перешла «красную черту», когда поставляла Украине «Байрактары»? Где в случае с этой страной пролегает эта черта?
Такая всё это глупость - бессильная болтовня МИДа. Тем более на фоне поражений российской армии последних дней.
Ну и перейдут США очередную вашу «красную черту», что сделаете? Разобьёте в знак протеста бутылку «Джим Бим» из холодильника?
СерпомПо