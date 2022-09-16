РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6441 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
39 648 62
Госдепартамент США (1620) Россия (91193) США (23153) Украина (44287) Прайс Нед (108)

В США отреагировали на угрозы России относительно предоставления оружия Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прайс

Оружие, предоставляемое США Украине, предназначено для защиты территориальной целостности от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель Государственного департамента Нед Прайс прокомментировал угрозы России в адрес США относительно поставок Украине ракет дальнего действия.

"Что касается систем для Украины, у меня нет ответа на то, что мы сегодня услышали от российской федерации. Но я хотел бы подчеркнуть, что все, что мы предоставили нашим украинским партнерам, имело одну и только одну цель: дать им возможность защитить свою страну, защитить свою территорию, защитить свою свободу, защитить свою демократию от вторжения российских агрессоров", – сказал Прайс.

Читайте также: США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, - Госдеп

Представитель Госдепа отметил, что военная помощь Украине необходима для сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Напомним, на днях представительница МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия сочтет Соединенные Штаты участником войны, если они поставят Украине ракеты большой дальности.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+56
Амерам-потрібно просто надати Україні ракети ATACMS і це буде чіткою відповіддю дурним лапатнікам...
показать весь комментарий
16.09.2022 09:22
+38
То нехай Америка буде учасником війни. Тоди війна з мордором закінчиться за пару годин.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:22
+37
взагалі не потрібно відповідати або коментувати заяви кремлівських довбойобів-найкраща відповідь збільшувати поставки зброї
показать весь комментарий
16.09.2022 09:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якось по дристлявому...
показать весь комментарий
16.09.2022 09:21 Ответить
Храбро не захотели стать на колени, и заглянуть в очко *****?
показать весь комментарий
16.09.2022 11:08 Ответить
Хочут нас ібашити безнаказано.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:21 Ответить
Амерам-потрібно просто надати Україні ракети ATACMS і це буде чіткою відповіддю дурним лапатнікам...
показать весь комментарий
16.09.2022 09:22 Ответить
питаннячко "Чим насправді вдарили по Криму?" досі відкрите
показать весь комментарий
16.09.2022 09:26 Ответить
але на жаль по факту вони це тормознули ... пока ... хреново коли ти дуууже залежний і " недумал шо путен нападет "
показать весь комментарий
16.09.2022 09:41 Ответить
Дивно,так Америка так і не ввдповіла оркам,а просто послала вдогін кораблю. Слова США можна тлумачити по різному.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:02 Ответить
То нехай Америка буде учасником війни. Тоди війна з мордором закінчиться за пару годин.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:22 Ответить
Ні, там алгоритм певний є. Спочатку треба обрати Зеленського.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:56 Ответить
А можна хоч в цій темі без клоуна?
показать весь комментарий
16.09.2022 10:02 Ответить
нельзя . недоумко стало на 2% меньше. 71% доверяют ублюдку.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:54 Ответить
Його треба тикати в усі його "прой**би"!
показать весь комментарий
16.09.2022 18:10 Ответить
"Йдіть на путіна" в перекладі на дипломатичну ще ніколи не звучало так лаконічно
показать весь комментарий
16.09.2022 09:24 Ответить
«Станут непосредственной стороной конфликта»:
МИД РФ предостерёг США от поставок Украине ракет большей дальности

«США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», - сказала Захарова.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:28 Ответить
Ну предположим -- стали США "стороной конфликта". И что русня будет делать? Бомбить Гаваи? Высаживать десант на Аляску?
Это заявление в духе нынешней расеи -- по3,14здеть.
бухой димон угрожал же Украине "судным днём" за Крым? И что? А НИЧЕГО.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:49 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 09:56 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 09:58 Ответить
ага, ага, держіть мене семеро....... . цей понос уже не проходить, навіть саме рашапоїдне бидло у це вже не вірить.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:35 Ответить
взагалі не потрібно відповідати або коментувати заяви кремлівських довбойобів-найкраща відповідь збільшувати поставки зброї
показать весь комментарий
16.09.2022 09:30 Ответить
А то виходить, що той Прайс оправдовується перед кирзовим бидлом.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:43 Ответить
Не, он воспользовался случаем послать их *****. Всё нормально.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:15 Ответить
Та й яж про це: кому цікаво що відригує п"яна чи вколота кобила манька -аблігация -захєрова. Але такі мабуть дипломатичні нічого не зобов"язуючі норми відповідей на всяку пургу.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:20 Ответить
сама гарна відповідь на слова засрахи-махи це наданання нам додаткових (підкреслюю - додаткових) снарядів для HIMARSіків та інших *********** для артилерії...
тобто... маха іде наху...
показать весь комментарий
16.09.2022 09:30 Ответить
Тих москоорків тре винищувати як скажених шакалів, американці то в курсі.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:34 Ответить
більше схоже на виправдання
вони такого не розуміють, але й за те дякуємо
показать весь комментарий
16.09.2022 09:38 Ответить
В москальських баняках не вкладається, що можна так епічно відхватувати від України. Тому шукають як би то показати, що програють супернику посильніше - НАТО, США.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:38 Ответить
Дивно, що Захарова до цього часу не вважає, що США учасник війни.
Вже не знає що молоти...
показать весь комментарий
16.09.2022 09:40 Ответить
США ответили так, что не переиначишь.
Кремль думал, что будет учить бабушку... читать.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:41 Ответить
Росія боїться американської зброї тому і погрожує
але на ці погрози Україна не повинна звертати увагу США зброю надають і не звертають увагу що скаже кремль
В Росії розуміють що зі зброєю яку надає і продовжить постачати по ленд-лізу США та Европа Росія ніколи не зможе перемоги Україну тому і скаженіють що розпочали війну а мета недосяжна
показать весь комментарий
16.09.2022 09:41 Ответить
От ещё дипломаты епта.
Сказал бы прямо.... Машка заткни хлебало, а то на бутылку посажу, или ваще... Голову тебе помою дуре тупой
показать весь комментарий
16.09.2022 09:42 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 09:44 Ответить
не можемо зрозуміти, чому США виправдовується перед орками, кому і що, зі зброї, надавати і продавати. Раша, взагалі, з держави перетворилася в орду і вести з ними діалог, себе не поважати.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:45 Ответить
Вони не виправдовуються. Вони пояснюють нахальним лапотникам і особливо тим їх 140 млн. Це необхідно. Інформаційну боротьбу ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:01 Ответить
пачєму єто ви защищаєтєсь
показать весь комментарий
16.09.2022 09:45 Ответить
"Знать моська так сильна,что лает на слона".Скоро Зимбабве предьявит россии права на исконные земли,где -нибудь за уралом.....
показать весь комментарий
16.09.2022 09:46 Ответить
Вони бояться за керченський міст від ракет на 300км. Бо тоді москалям жопа разом з пуйло !!! Отой козел згубить своє очко !!!!
показать весь комментарий
16.09.2022 09:46 Ответить
Вже давно пора свою зброю зробити! Сц%ть!
показать весь комментарий
16.09.2022 12:17 Ответить
Вже давно могли би могли поставляти ракети середньої дальності, томагавки для fair play
показать весь комментарий
16.09.2022 09:48 Ответить
Одну ядерну ракету. Або одну доньку путіна у Київ. Але, але...
показать весь комментарий
16.09.2022 09:58 Ответить
Ну хоч би сказав,що дитячі погрози якихось сумнівних особистостей з кацапського міда контрпродуктивні і користі засрашкі не принесуть. Хіба це не по-дипломатичному? Соплі тільки жують та пам'ять Рейгана *********.
показать весь комментарий
16.09.2022 09:53 Ответить
от такого "дерзкого" ответа страны загнивающего капитализьма сегодня манька захеркина точно уйдет в запой... тем более сегодня пятница... впереди два выходных...
показать весь комментарий
16.09.2022 10:03 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 10:03 Ответить
Вот именно из-за таких "реакций" Путлер и творит что хочет ...
Адекватная реакция выглядит иначе:
Не ваше, собачье, дело! Поставляли, поставляем и будем поставлять всё, что считаем нужным!
показать весь комментарий
16.09.2022 10:10 Ответить
Безумовно надати! Своєю заявой прес-алкаше підтверджує що це війна! Але свинособаки засцять оголошувати США учасником війни, бо це автоматично буде оголошена війна з НАТО.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:27 Ответить
Собака Захарова гавкає , а караван іде
показать весь комментарий
16.09.2022 10:35 Ответить
ползет.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:11 Ответить
Машка щось вкурила коли вважає США співучасником рашистської "спецоперації". І чого заморочуватися коли по їх заявах вона "йде по плану".
показать весь комментарий
16.09.2022 10:41 Ответить
Московитські орки то не фашисти, а ращонаZисти, а фашисти то були в Італії Б.Муссоліні 1922-1943рр.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:49 Ответить
Визначення поняття:

Фашизм - Форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шовинизм, направленная на искоренение демократии, на установление режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн.

Тобто "московитьскі оркі" - і є фашисти
показать весь комментарий
18.10.2022 21:45 Ответить
ЗЕ на таке не здатен. Д'єрмак "нє вєліт"
показать весь комментарий
16.09.2022 18:13 Ответить
Нормальна відповідь розумної людини. "Що в розумного в голові то у дурного на язиці" (Українське народне прислів"я)
показать весь комментарий
16.09.2022 11:05 Ответить
Потопаючий за соломинку хапається. Москальня вважала, що Захід проковтне, коли вони нападуть на нас. Про це вони говорили навіть ще до 2014 року. Не проковтнув. Тепер хоч так намагаються стримувати.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:07 Ответить
В відповіді до москальні США треба ще було добавити, щоб москальня по відношенню США чи НАТО не перейшла червону лінію. Але я думаю, що кацапня і сама це розуміє.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:19 Ответить
Пфффф, та ці ракети можна купити в будьякому воєнторзі.
показать весь комментарий
16.09.2022 11:35 Ответить
Захарова, спикер МИДа, сообщает «в бессильной злобе», как писали в советских газетах:

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет «красную черту» и станет непосредственной стороной конфликта».

То есть, поставляемые Соединенными Штатами ракеты с дальностью 80 км еще не делают их «непосредственной стороной конфликта», а если дальность составит 300 км, то сделают. Остроумно.

То, что американские гаубицы, «джавелины», «хаймарсы» месяцами, используя дивное выражение Шойгу, «перемалывают в боях» российскую технику - это, по Захаровой, еще не «красная черта».

А Турция перешла «красную черту», когда поставляла Украине «Байрактары»? Где в случае с этой страной пролегает эта черта?

Такая всё это глупость - бессильная болтовня МИДа. Тем более на фоне поражений российской армии последних дней.

Ну и перейдут США очередную вашу «красную черту», что сделаете? Разобьёте в знак протеста бутылку «Джим Бим» из холодильника?

СерпомПо
показать весь комментарий
16.09.2022 11:43 Ответить
США давно пора подать Иск против рабZeи...поскольку она единственный наследник дохлого совка...то обязана выплатить долги по Лэнд-Лизу образца 1941-45гг,с учётом процентов в пересчёте на сегодня эта сумма составит около 500 миллиардов долларов...если не больше...юристы подсчитают сколько точно... элементарно Ватсон...
показать весь комментарий
16.09.2022 11:48 Ответить
Москальня давно перейшла всі червоні лінії.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:26 Ответить
Наглости современных фашистов просто нет предела. Больше всего непонятно, что им отвечают, пускают к людям, коментируют. Во вторую мировую так же было? Гитлер возмущался лендлизу, собирал радбез оон?
показать весь комментарий
16.09.2022 12:42 Ответить
Тут нічого нового нема. Кацапня ще з 2014 року говорить, що "Америка воює проти них". І кожен кацап таке вже давно говорить. Так що нехай заткнеться.
показать весь комментарий
16.09.2022 19:03 Ответить
Тих кончених орків потрібно знищити як непотріб, чуму та пандемію планети Земля.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:45 Ответить
 
 