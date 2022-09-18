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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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П’яні окупанти розважалися в Маріуполі стріляниною з автоматів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Росіяни поширюють чутки про ДРГ, що підкріплюють під час комендантської години автоматними та кулеметними чергами.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий вечір з автоматними пострілами. Приморський та Лівобережний район окупанти влаштували стрілянину. Причина стандартна - алкоголь та страх. Аби виправдати своє знаходження в тилу росіяни поширюють чутки про наявність ДРГ, що підкріплюються автоматними та кулеметними чергами під час комендатськоі години", - написав він.

Андрющенко зазначив, що ніхто з цивільних не постраждав.

"Такий собі феєрверк на День окупованого міста", - додав він.

Дивіться: Кадирівці проти вагнерівців: в центрі Херсона сталася стрілянина. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
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18.09.2022 13:17
+3
и погоде )))))))
///
Так виглядає кабіна російского літака

https://t.me/chanel24/54452

Коли у пілота не працює дисплей, шасі, гальма, паливний насос та автопілот,
починаємо вірити, що вони сюди папалі случяйна
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18.09.2022 13:03
+2
Памятник был изготовлен курганским заводом «Курганстальмост» и был преподнесен Владиславу Третьяку в качестве подарка на его юбилей.
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18.09.2022 13:28
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Знову унітаз чи пральну машинку не поділили, а може і спінінг
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18.09.2022 12:55 Відповісти
и погоде )))))))
///
Так виглядає кабіна російского літака

https://t.me/chanel24/54452

Коли у пілота не працює дисплей, шасі, гальма, паливний насос та автопілот,
починаємо вірити, що вони сюди папалі случяйна
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18.09.2022 13:03 Відповісти
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18.09.2022 13:17 Відповісти
Сигнал "Пристегните ремни" работает.
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18.09.2022 16:37 Відповісти
угадайте що..це?
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18.09.2022 13:27 Відповісти
Памятник был изготовлен курганским заводом «Курганстальмост» и был преподнесен Владиславу Третьяку в качестве подарка на его юбилей.
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18.09.2022 13:28 Відповісти
Я ледве не обісрався коли це побачив
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18.09.2022 13:33 Відповісти
А внутри Третьяк или кто-то из запасных?
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18.09.2022 16:38 Відповісти
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18.09.2022 13:37 Відповісти
…русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует.
Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что он видит.
Русский человек не докапывается до корня дела

"Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы не можем сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите, для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк. Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть жизненный расчет. Во-первых, это есть долг нашего достоинства - сознать то, что есть... Следовательно, хотя бы у нас и были дефекты, они могут быть изменены. Это научный факт. А тогда и над нашим народом моя характеристика не будет абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, некоторые шансы".

Академик И. Павлов

(и это не "русофобия", как говорит кобыла Машка из МИДовского стойла коня Лаврика, а НАУЧНЫЙ ФАКТ, который за век так и не изменился)
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18.09.2022 14:45 Відповісти
 
 