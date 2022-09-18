П’яні окупанти розважалися в Маріуполі стріляниною з автоматів

Росіяни поширюють чутки про ДРГ, що підкріплюють під час комендантської години автоматними та кулеметними чергами.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий вечір з автоматними пострілами. Приморський та Лівобережний район окупанти влаштували стрілянину. Причина стандартна - алкоголь та страх. Аби виправдати своє знаходження в тилу росіяни поширюють чутки про наявність ДРГ, що підкріплюються автоматними та кулеметними чергами під час комендатськоі години", - написав він.

Андрющенко зазначив, що ніхто з цивільних не постраждав.

"Такий собі феєрверк на День окупованого міста", - додав він.

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