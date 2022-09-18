П’яні окупанти розважалися в Маріуполі стріляниною з автоматів
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Росіяни поширюють чутки про ДРГ, що підкріплюють під час комендантської години автоматними та кулеметними чергами.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий вечір з автоматними пострілами. Приморський та Лівобережний район окупанти влаштували стрілянину. Причина стандартна - алкоголь та страх. Аби виправдати своє знаходження в тилу росіяни поширюють чутки про наявність ДРГ, що підкріплюються автоматними та кулеметними чергами під час комендатськоі години", - написав він.
Андрющенко зазначив, що ніхто з цивільних не постраждав.
"Такий собі феєрверк на День окупованого міста", - додав він.
Топ коментарі
+4 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар18.09.2022 13:17
+3 Вася Шевченко f77d76ba
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+2 Bob Fayn
показати весь коментар18.09.2022 13:28
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Так виглядає кабіна російского літака
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Коли у пілота не працює дисплей, шасі, гальма, паливний насос та автопілот,
починаємо вірити, що вони сюди папалі случяйна
Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что он видит.
Русский человек не докапывается до корня дела
"Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы не можем сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите, для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк. Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть жизненный расчет. Во-первых, это есть долг нашего достоинства - сознать то, что есть... Следовательно, хотя бы у нас и были дефекты, они могут быть изменены. Это научный факт. А тогда и над нашим народом моя характеристика не будет абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, некоторые шансы".
Академик И. Павлов
(и это не "русофобия", как говорит кобыла Машка из МИДовского стойла коня Лаврика, а НАУЧНЫЙ ФАКТ, который за век так и не изменился)